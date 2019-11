Erwerbsminderungsrente auch ohne Therapie?

21.11.2019 – Auch wenn ein Beschäftigter, den eine psychische Erkrankung daran hindert, in ausreichendem Umfang am Berufsleben teilzunehmen, Therapiemöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat, hat er einen Anspruch auf Zahlung einer Erwerbsminderungsrente. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 27. September 2019 hervor (S 4 R 876/18).

WERBUNG

Geklagt hatte ein 37-jähriger arbeitsloser Mann. Er hatte bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland die Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung beantragt. Als Grund gab er an, unter einer psychischen Erkrankung zu leiden. Diese verhindere es, dass er unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zumindest sechs Stunden täglich arbeiten könne.

Keine Therapie

Der Rentenversicherer lehnte den Antrag ab. Seine Begründung: Der Versicherte könne durchaus mindestens sechs Stunden täglich tätig sein, wenn er sich einer Therapie zur Heilung beziehungsweise Linderung seines Leidens unterziehen würde. Bislang sei aber weder eine fachärztlich-psychiatrische Therapie, noch eine ambulante beziehungsweise stationäre Psychotherapie erfolgt.

Mit seiner daraufhin gegen den Rentenversicherer eingereichten Klage hatte der 37-Jährige Erfolg. Das Dresdener Sozialgericht verurteilte den Versicherer dazu, dem Kläger eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung zu zahlen.

Nicht vom Versicherten verschuldet

Nach einer Beweisaufnahme war das Gericht überzeugt, dass der Kläger seit dem Jahr 2017 außerstande war, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zumindest sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Dass bislang keine Behandlung seiner Erkrankung stattgefunden habe, ändere daran nichts.

Denn das sei oft nicht durch die Versicherten selbst verschuldet. In Fällen wie denen des Klägers liege das vielmehr häufig an einer unzureichenden oder nicht erfolgten ärztlichen Beratung. Ebenso könne die Tatsache, dass entsprechende Therapieplätze nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung stünden, der Grund dafür sein.

Fehlende Aufforderung

Die Richter berücksichtigte auch die Annahme, dass eine erfolgsversprechende Behandlungsmöglichkeit bestehen würde. Demnach hätte der Rentenversicherungsträger die Zahlung einer Rente wegen Erwerbsminderung gemäß § 66 SGB I nur dann verweigern dürfen, wenn sich der Kläger einer zumutbaren Behandlung nach Aufforderung verweigert hätte.

Eine solche Aufforderung sei jedoch nicht erfolgt.