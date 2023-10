Elementarschäden durchschnittlich bis zu 10.000 Euro teuer

9.10.2023 – Eine Studie der VHV zeigt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Leistungspflichten von Versicherern hat. Sturmschäden sind am häufigsten, aber verursachen geringe Kosten. Lokale Überflutungen verursachen die höchsten Durchschnittsschäden. Die Studie betont die Wichtigkeit von Elementarschaden-Versicherungen angesichts von durchschnittlich 4.900 Schäden in den letzten 20 Jahren.

Die VHV Allgemeine Versicherung AG hat die Ergebnisse ihrer Studie „Klimawandel und Extremwetterereignisse – Schadenentwicklung und Anforderungen an Wohngebäude“ vorgestellt.

Diese wurde vom Bauherren-Schutzbund e.V. und dem Institut für Bauforschung e.V. mittels der Schadendaten der Wohngebäude- und Elementarversicherung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) von 2002 bis 2022 erstellt. Zusätzlich flossen 102.360 Fälle aus der Elementarschaden-Statistik des Versicherers mit in die Untersuchung ein.

Schadendurchschnitt zwischen 900 und 10.000 Euro

Auf der Datenbasis der VHV-Fälle wurden die Häufigkeit sowie der durchschnittliche Aufwand ermittelt. Demnach waren Schäden durch Sturm mit 66,10 Prozent mit Abstand am häufigsten. Gleichzeitig kosteten diese mit durchschnittlich 905 Euro am wenigsten.

Hagel folgt mit 14,96 Prozent auf Platz Nummer zwei – mit einem Mittelwert von 2.619 Euro. Bei Blitzschlag und Überspannung, welche mit 9,26 Prozent die dritthäufigste Ursache waren, kosteten 6.677 Euro.

Die höchsten durchschnittlichen Schäden verbuchten lokale Überflutungen (Sturzflut), Rückstau und Überschwemmungen. Mit 5,19 Prozent waren diese verhältnismäßig selten, kosteten im Durchschnitt jedoch 10.123 Euro pro Schadenfall.

Den höchsten Schadendurchschnitt verzeichnet laut einer Untersuchung des GDV übrigens das Bundesland Rheinland-Pfalz (VersicherungsJournal 27.7.2023). Dort lag der Schadendurchschnitt bei 10.975 Euro. Am geringsten schnitt Bremen mit durchschnittlich 4.115 Euro ab.

Durchschnittlich 4.900 Schäden jährlich

Die Zahlen zeigen, dass durchschnittlich 4.900 Elementarschäden pro Jahr zu verbuchen waren.

Durchschnittliche Schäden innerhalb von 20 Jahren (Bild: VHV)

„Eine Elementarschaden- oder Bauleistungs-Versicherung ist ein wichtiger Baustein des Risikomanagements im Umgang mit Naturgefahren – am besten in Kombination mit der eigenen Risikoanalyse und Risikobewertung sowie entsprechenden Maßnahmen“, lässt sich Dr. Sebastian Reddemann, Vorstandssprecher der VHV, in einer Meldung zitieren.

Sebastian Reddemann (Bild: VHV)

Daneben hat der Versicherer für den Zeitraum von 2014 bis 2022 auch die Elementarschäden erfasst, die an Objekten in der Bauphase Schäden verursachten. Demnach sind 55,8 Prozent auf Niederschläge und Hochwasser zurückzuführen. Danach folgen Sturmschäden mit 43,5 Prozent.

Die restlichen zehn Prozent entfallen auf Frost (vier Prozent), Hagel (2,8 Prozent), Schneedruck (2,1 Prozent) und Erdrutsch sowie Blitzschlag (zusammen 0,4 Prozent).

Wie die Unwetter die Statistik erhöhen

Die Unwetter „Lambert“ und „Kay“ haben die Versicherer laut GDV 740 Millionen Euro gekostet (30.6.2023). Die teuerste Naturkatastrophe jedoch bleibt „Bernd“ im Jahr 2021. Das Unwettertief sorgte für versicherte Schäden in Höhe von 8,4 Milliarden Euro (VersicherungsJournal Archiv).

Die R+V Versicherung AG erweiterte den Schutz bei Schäden durch Starkregen und Rückstau mit einem Baustein in der Wohngebäudeversicherung. Bei Starkregen-Ereignissen wie „Bernd“ sollen auch Schäden ersetzt werden, bei denen Wasser über Türen, Fenster oder Schächte drang, wenngleich das Grundstück nicht überflutet ist (28.3.2023).

Mehr Interesse an Elementarversicherungen? Das VersicherungsJournal Extrablatt 1/2023 – „Gebäudeversicherung: Chancen in hartem Wettbewerb“ – geht ausführlich auf das Thema ein. Es steht seit dem 27. März zum Download bereit (27.3.2023).