Elementarschadendeckung: Versicherer treten auf der Stelle

27.4.2018 – Nur 41 Prozent der Wohngebäude in Deutschland sind aktuell laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen, Niedersachsen und Hamburg besitzt sogar nur rund jedes fünfte Haus Versicherungsschutz. In Baden-Württemberg sind es 94 Prozent.

Bundesweit ist mit 41 Prozent deutlich weniger als die Hälfte der Wohngebäude mit Versicherungsschutz gegen Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung ausgestattet (Stand März 2018). Dies geht aus neuesten Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Große Unterschiede

Auf Ebene der einzelnen Bundesländer weichen die Anbündelungsquoten deutlich voneinander ab. Spitzenreiter ist und bleibt Baden-Württemberg mit einer Quote von unverändert 94 Prozent. In diesem Bundesland war die Elementarschadendeckung bis Mitte der 1990er-Jahre eine Pflichtversicherung.

In vier weiteren Ländern (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen) liegt die Quote mittlerweile oberhalb der 40-Prozent-Marke. Schlusslichter sind Bremen mit 19, Niedersachsen mit 20 und Hamburg mit 21 Prozent.

Zwischen vier und 15 Prozentpunkte in Hessen

Einen Zuwachs um mehr als zwei Prozentpunkte gab es auf Jahressicht nur in Hessen (auf 36 Prozent) und im Saarland (auf 25 Prozent), wie aus dem Vergleich mit früheren Daten des Versichererverbands weiter hervorgeht. Keine Steigerung gab es hingegen in den Ländern Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

Im Vergleich zu 2011 ging es mit Ausnahme des oben beschriebenen „Sonderfalls“ Baden-Württemberg in allen Bundesländern um zwischen vier Prozentpunkte in Mecklenburg-Vorpommern und 15 Prozentpunkte in Hessen aufwärts. Dabei hat sich die Anbündelungsquote im Saarland sogar mehr als verdoppelt.

Kleine Schritte

Die Versicherer kommen trotz Informationskampagnen in vielen Bundesländern nur langsam voran beim erweiterten Elementarschadenschutz. Im vergangenen Jahr hatte die Quote nach GDV-Schätzungen bereits bei 40 Prozent gelegen, es ging also nur um ein Prozentpünktchen aufwärts.

Im Vergleich zu 2011 gab es allerdings ein Plus von über einem Drittel (VersicherungsJournal 6.10.2017). Seit jenem Jahr ist der erweiterte Elementarschadenschutz Bestandteil zumindest der unverbindlichen Musterbedingungen zur Wohngebäudeversicherung und muss explizit abgewählt werden (Opting-out-Verfahren).

Verbraucherschützer: Überhaupt keine Verbesserung

Michael Wortberg, Versicherungsreferent der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, hat kürzlich noch moniert, dass sich die Versicherungssituation im Bereich Starkregen und Hochwasser überhaupt nicht verbessert habe. Dieses Fazit zog er aus einer Untersuchung unter gut 50 Wohngebäudeversicherern in Rheinland-Pfalz. Die Ergebnisse hatte die Assekuranz scharf kritisiert (VersicherungsJournal 19.1.2018).

Es habe offenbar auch nicht geholfen, dass alle Seiten immer wieder übereinstimmend feststellten, dass die Schäden insbesondere durch Starkregen permanent steigen würden, so Wortberg.

GDV: Fast alle Gebäude problemlos versicherbar

„Eigentümer sollten prüfen, ob ihr Vertrag alle Naturgefahren einschließt“, rät der Versichererverband. Vor allem in älteren Verträgen seien Starkregen und Überschwemmung oft nicht versichert, sondern nur die Naturgefahren Sturm und Hagel.

Dabei seien mehr als 99 Prozent der Gebäude in Deutschland problemlos versicherbar. Die verbleibenden, besonders gefährdeten Häuser könnten fast alle mit Selbstbehalten oder nach individuellen baulichen Schutzmaßnahmen versichert werden, so der GDV.

Beim Update von Zürs Geo aus dem vergangenen Herbst wurden mit 129.700 im Vergleich zum Vorjahr etwa sieben Prozent weniger Häuser in die höchste Gefahrenklasse vier eingestuft. In dieser tritt statistisch gesehen einmal in zehn Jahren ein Hochwasser auf (VersicherungsJournal 19.10.2017).