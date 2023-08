Elektro oder Benzin: Welcher Antrieb kostet weniger Versicherungsprämie?

21.8.2023 – E-Autos schneiden preislich günstiger ab als ihre konventionellen Gegenstücke. Das hat das Vergleichsportal Check24 ermittelt. Einsparungen von über 30 Prozent sind keine Seltenheit. Untersucht wurde dies Anfang des Monats anhand von zwei Modellkunden. Bei der Versicherung selbst wird zu Vollkasko geraten, da gerade der Akku als Herzstück besonders wichtig und daher extra abzusichern ist.

Bei welcher Antriebsart kann man sparen: E-Auto oder Verbrenner? Das wollte die Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH wissen und hat dafür einen Vergleich gestartet.

Berechnung anhand zweier Modellkunden

Dazu hat das Vergleichsportal zwei Musterkunden ins Rennen geschickt und jeweils 30 E-Wagen und 30 Verbrenner-Modelle untersucht. Der Musterkunde „Alleinnutzer“ war ein 35-jähriger verheirateter Angestellter ohne Kinder im Haushalt. Erstzulassung des Wagens war im Februar 2022. Bei einer privaten Nutzung inklusive Arbeitsweg kommen rund 12.000 Kilometer pro Jahr zusammen.

Weiterhin ist er in der Schadensfreiheitsklasse (SF) 15. Untersucht wurden die Haftpflicht-Versicherung, Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Die Tarifberechnung erfolgte am 1. August 2023. Die Zahlweise ist jährlich.

Der zweite Modellkunde heißt „Familie mit Zweitwagen“. Ausgegangen wird von einem verheirateten 45-jährigen Angestellten mit einem Kind (15 Jahre). Erstzulassung war ebenfalls im Februar 2022. Auch dieser Kunde nutzt den Wagen nur privat und kommt auf 12.000 Kilometer pro Jahr. Als Fahrer sind der Versicherungsnehmer und seine Ehefrau (40 Jahre) eingetragen.

Er hat die SF sieben. Geprüft werden Haftpflicht, Voll- (500 Euro Selbstbeteiligung) und Teilkasko (150 Euro Selbstbeteiligung). Das Auto läuft als Zweitwagen. Auch hier war das Datum der Berechnung der 1. August dieses Jahres. Die Zahlweise ist jährlich.

E-Autos schneiden günstiger ab

Als „Sieger“ im Vergleich E-Auto gegen Verbrenner geht der Kia e-Soul im Duell gegen den Kia Sorento hervor. Dieses E-Fahrzeug kostet beim „Alleinnutzer“ 247 Euro weniger Versicherungsbeitrag als der vergleichbare Verbrenner. Beim Kunden „Familie mit Zweitwagen“ sind es sogar 283 Euro weniger – eine Ersparnis von fast 37 Prozent im Vergleich.

Auch im Vergleich BMW i3 gegen den 220i Active Tourer schneidet der E-Wagen sowohl bei dem Alleinnutzer als auch bei der Familie günstiger ab. Bei Letzterer verbleiben bei einer Ersparnis von 34,1 Prozent am Ende des Jahres 177 Euro im Geldbeutel.

Und auch im Direktvergleich des Luxuswagen-Herstellers Porsche kann der Kunde 108 Euro sparen.

E-Auto gegen Elektro: Alleinnutzer-Kunde. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Check24)

Teure Reparaturen

„Die Reparaturen von Elektroautos sind häufig jedoch sehr kostenintensiv. Das liegt vor allem an der Bauweise, die nicht sehr reparaturfreundlich ist. Verbraucher*innen sollte vor Abschluss einer Kfz-Versicherung in jedem Fall die Tarife vergleichen, um Kosten zu sparen“, rät Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24 in dem Vergleich.

Besonders wichtig: der Akkuschutz. Dieser sollte bei E-Autos immer gewählt werden, raten die Untersucher. Check24 rät bei E-Autos zur Vollkasko-Versicherung. Diese umfasse Schäden am Akku, dem Ladekabel oder der Wallbox. Ebenso seien Bedienfehler mit abgedeckt.

Günstige Tarife, teure Schäden

Dass E-Autos günstiger sein können als ihre konventionellen Gegenstücke, zeigt auch eine Untersuchung der Typenklassen durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf. Dieser hatte 18 Modellpaare – E-Auto gegen Verbrenner – untersucht (VersicherungsJournal 8.11.2022).

Gleichzeitig ist zu bedenken, dass Schäden an E-Autos im Durchschnitt wesentlich höher sind als bei Verbrennern (3.8.2022). Sie erleiden dadurch auch schneller einen Totalschaden. Das führte beispielsweise bei einem neuen Tesla-Wagen dazu, dass es zu stark steigenden Versicherungskosten kam (Medienspiegel 17.8.2023).

Die Liste mit allen untersuchten Modellen ist hier von Check24 herunterladbar (PDF 148 KB).