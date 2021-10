Durchführungsweg Unterstützungskasse wird wieder interessant

4.10.2021 – Die VKB und der Volkswohl Bund haben ihr Angebot um nachhaltige Tarife erweitert. Die Canada Life kündigt die Kürzung der Garantieniveaus an. Swiss Life bietet mehr im Bereich Fondspolice und die Alte Leipziger ebnet den Weg für die fondsgebundene Rückdeckung der Leistungen aus Unterstützungskassen.

„Wachgeküsst“ hat die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. den Durchführungsweg Unterstützungskasse (U-Kasse). Durch intensive Gespräche mit der Finanzverwaltung habe man eine Wende eingeläutet: „Seit Kurzem gibt es grünes Licht für die fondsgebundene Rückdeckung der Leistungen aus U-Kassen im Wege der beitragsorientierten Leistungszusage,“ teilt der Versicherer mit.

Alte Leipziger mit einer modernen U-Kassen-Lösung

Der Versicherer setzt für seine U-Kassenversorgung das neue Produkt „AL_DuoSmart“ aus der betrieblichen Altersversorgung (bAV) ein, bei dem die Beiträge in einem ertragsorientierten Fonds-Konzept und im Sicherungsvermögen angelegt werden.

Mindestens 80 Prozent der Beiträge sind garantiert. In den letzten drei Jahren vor Rentenbeginn wird der Anteil der klassischen Anlage erhöht, um das erreichte Guthaben abzusichern.

In den U-Kassen sind die Beiträge in unbegrenzter Höhe steuerfrei. Sie eignen sich für besonders hohe Dotierungen, die beispielsweise Gesellschafter-Geschäftsführer gerne nutzen.

VKB erweitert um nachhaltige Lebensversicherung

Die „PrivatRente NachhaltigkeitInvest“ der Versicherungskammer Bayern ist eine fondsgebundene Rentenversicherung, die in Zusammenarbeit mit dem Verbundpartner Dekabank Deutsche Girozentrale ausschließlich in nachhaltige Anlagen investiert. Angelegt wird in Fonds und ETFs, die zum einen ökologische und soziale Ziele verfolgen und zum anderen den Grundsätzen verantwortungsvoller Unternehmensführung genügen, also ESG-konform.

Der Bankpartner stellt eigenem Bekunden nach exklusiv einen Anlagemix von 13 nachhaltigen Investmentfonds zur Auswahl. Die Palette mit Renten-, Misch- und Aktienfonds reicht von Fonds mit ESG-Strategie, bei denen die Nachhaltigkeitsbilanz der Investments und Mindestausschlüsse im Fokus stehen, bis hin zu Fonds mit „ESG Impact“, die konsequent und gezielt in eine nachhaltige Zukunft investieren.

Die Police hat typische Merkmale einer Lebensversicherung wie lebenslange Rentenzahlung, Absicherung im Todesfall sowie eine eingeschlossene Dread-Disease-Leistung. Sie wird von der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG über alle Vertriebswege im Geschäftsgebiet der Versicherungskammer Bayern, der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG und der Saarland Lebensversicherung AG angeboten.

Volkswohl Bund bietet nachhaltige Indexpolice

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. bietet ihre Indexrente „Klassik modern“ als „Next“-Variante an. Bei „Klassik modern Next“ hat der Versicherte ein bedingungsgemäßes Recht auf Nachhaltigkeit in der Anspar- und in der Rentenphase. Nicht nur das Fondsguthaben, sondern auch das Guthaben im Sicherungsvermögen des Lebensversicherers wird dauerhaft durch eine nachhaltige Geldanlage gedeckt.

Die Kunden können sich entscheiden, ob sie die jährliche Überschussbeteiligung in eine Indexentwicklung investieren. Diese orientiert sich am nachhaltig ausgerichteten Index MSCI World SRI. Ein Wechsel von der klassischen Verzinsung in den Index und umgekehrt ist einmal im Jahr möglich.

„Klassik modern Next“ ist zunächst als Privat-Rente erhältlich. Geförderte Varianten in Form der betrieblichen Altersversorgung und der Basis-Rente sollen folgen. Die Police kann im Angebotsprogramm des Versicherers oder direkt auf www.vbon.de gerechnet und abgeschlossen werden.

Swiss Life erweitert Universum und Flexibilitäten

Bei der „Swiss Life Investo“ wurde die Fondsauswahl von 150 auf über 180 Fonds erweitert. Beim Abschluss können bis zu 20 Fonds für die Beitragszahlung ausgewählt werden. Neu ist, dass insgesamt bis zu 50 Fonds gehalten werden können. Diese können nicht nur verwaltet, sondern auch mit dem laufenden Beitrag bespart werden, teilt die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland mit.

Zudem wurden die Zuzahlungs- und Entnahmemodalitäten flexibilisiert, so dass der Kunde wählen kann, in welche Fonds und mit welcher Aufteilung die Zuzahlungen fließen sollen. Für Entnahmen gilt dasselbe. Ab dem 2. Dezember gelten höhere Zuzahlungsmöglichkeiten von bis zu einer Million Euro. Bisher waren 500.000 Euro gesamt und 50.000 Euro pro Jahr möglich.

Der bei Vertragsabschluss festgelegte, geplante Rentenbeginn kann auf das 50. Lebensjahr vorgezogen oder bis zum 88. Lebensjahr aufgeschoben werden. Es gibt einen fondsgebundenen Rentenbezug. Außerdem bietet „Swiss Life Investo“ lebenslange Teilverrentungen ab 50 Jahren an. Die Neuerungen für Swiss Life Investo gelten für die private Altersvorsorge in der dritten Schicht.

Canada Life justiert die Garantiekonzepte

Die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland passt die Garantien bei Neuverträgen ab 2022 an. Damit soll auf die im Zuge der Niedrigzinsen gestiegenen Kosten für die Garantiebausteine reagiert werden. Die Höhe der künftigen Garantieniveaus wird aber erst noch bekannt gegeben.

Über die jährliche Deklaration eines geglätteten Wertzuwachses (2021: 1,7 Prozent pro Jahr) wird innerhalb der „Generation“-Tarife bei Wahl des Unitised-With-Profits- (UWP-) Fonds auch für Neuverträge ab 2022 eine endfällige Garantie dargestellt, wird mitgeteilt.

Bei der Einmalbeitragslösung „Garantie Investment Rente“ werden die Rentenfaktoren und der Mindesttodesfallschutz angepasst. Verträge mit aufgeschobenem Rentenbeginn profitieren auch künftig während der Aufschubzeit von positiven Kapitalmarkt-Entwicklungen in Form von Renten- und Kapitalerhöhungen. Die garantierte Mindesterhöhung wird ab 2022 nicht mehr angeboten.