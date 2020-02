Doppeltes Pech am Unfallort

3.2.2020 – Wer auf dem Weg von oder zu seiner Arbeit auf Anweisung der Polizei an einem Unfallort wartet und dabei einen zweiten Unfall erleidet, bei dem er verletzt wird, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Sozialgericht Hamburg mit Urteil vom 25. Oktober 2019 entschieden (S 40 U 87/17).

Die Klägerin befand sich mit ihrem Personenkraftwagen auf dem Heimweg von ihrer Arbeit, als sie vor einer Ampel halten musste. Der Fahrer des hinter ihr fahrenden Fahrzeugs hielt ebenfalls an. Dessen Hintermann hatte die beiden Autos jedoch übersehen und schob sie aufeinander.

Kein innerer Zusammenhang mit dem Arbeitsweg?

Bei diesem Auffahrunfall wurde die Klägerin nicht verletzt. Auf Anweisung der Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, sollte sie den Unfallort jedoch nicht verlassen. Sie setzte sich daher in ihr Fahrzeug.

Als sie einige Zeit später ausstieg, um mit den Polizisten zu sprechen, fuhr ein weiteres Fahrzeug auf die Unfallwagen auf. Dabei wurde die Klägerin am linken Bein verletzt. Die Verletzungsfolgen waren so erheblich, dass sie seitdem zu 30 Prozent erwerbsgemindert ist.

Die für die Frau zuständige Berufsgenossenschaft weigerte sich, den Unfall als Wegeunfall anzuerkennen. Zum Zeitpunkt des zweiten Unfalls habe nämlich kein innerer Zusammenhang mehr mit dem versicherten Weg bestanden. Die Klägerin sei vielmehr in ihrem eigenen Interesse zur Vorbereitung der Schadenregulierung am Unfallort verblieben.

Keine Unterbrechung des Versicherungsschutzes

Dieser Argumentation wollte sich das von der Versicherten angerufene Hamburger Sozialgericht nicht anschließen. Es gab ihrer Klage auf Anerkennung des Unfalls als versicherten Wegeunfall statt.

Nach Überzeugung des Gerichts stand das Warten der Klägerin am Unfallort nach dem ersten Verkehrsunfall bis zu dem zweiten Unfall, bei dem sie schließlich verletzt wurde, in einem sachlichen Zusammenhang mit ihrer versicherten Tätigkeit. Der zweite Unfall habe sich zwar einige Zeit später ereignet. Es liege jedoch trotz allem keine Unterbrechung des Versicherungsschutzes im Rechtssinne vor.

Denn das Warten am Unfallort und der Aufenthalt in ihrem Fahrzeug sei auf Anweisung der den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten erfolgt. Daher habe auch der zweite Unfall in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem grundsätzlich versicherten Heimweg der Klägerin gestanden.

Wie „Warten auf einem Bahnsteig“

Nachdem die Klägerin aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen sei, hätten auch keinerlei Gespräche mit den Unfallbeteiligten, etwa zum Austausch von Personalien oder Ähnliches, stattgefunden. Das sei auch nicht erforderlich gewesen. Denn zu diesem Zeitpunkt hätten die Polizeibeamten die Personalien bereits aufgenommen.

Das Warten der Versicherten könne folglich eher mit einem „Warten auf einem Bahnsteig“ verglichen werden. Auch dabei stünden Beschäftigte von beziehungsweise zu ihrer Arbeitsstätte unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.