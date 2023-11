DKM: Fondspolicen mit Garantien sind wie Schneeketten im Sommer

1.11.2023 – Pluspunkte von Fondspolicen sind unter anderem die Flexibilität, die Berücksichtigung des Langlebigkeitsrisikos und der Kapitalaufbau. Je nach Zielgruppe und Risikobereitschaft der Kunden spielen Garantien nach wie vor eine Rolle. Dies zeigte eine von IVFP-Geschäftsführer Professor Michael Hauer geleitete Diskussionsrund während der DKM.

Welche Anlage wählt ein Altersvorsorge-Sparer in einer Situation, in der das Zinsniveau niedrig und die Inflationsrate hoch ist? Für Professor Michael Hauer, Geschäftsführer der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP), sind Aktienfonds die erste Wahl. Der Diplom-Mathematiker erörterte während der diesjährigen Messe DKM in Dortmund das Thema „Fondspolicen als effiziente Altersvorsorge“.

Seine Diskussionspartner waren Christoph Schröder, Consultant Investment Solutions bei der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, Thorsten Uhrbach, Generalbevollmächtigter Maklervertrieb Leben und Prokurist bei der Baloise Vertriebsservice AG, und Dr. Thomas Wiesemann, Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG.

Von links: Michael Hauer, Thomas Wiesemann, Thorsten Uhrbach und Christoph Schröder (Bild: Backhaus)

Pluspunkt der Fondspolicen: Gestaltungsfreiheit

Ein großer Vorteil von Fondspolicen ist für Wiesemann die Flexibilität dieser langfristigen Anlage. Wenn man in eine Lebensphase komme, in der man sich konservativer oder vorsichtiger in der Geldanlage aufstellen möchte, sei beispielweise ein Fondstausch möglich, sagte er.

Uhrbach sprach das Langlebigkeitsrisiko an, dass heute oft immer noch unterschätzt werde. Laut aktuellem Rentenatlas (VersicherungsJournal 30.8.2023) ist nach seinen Angaben die Rentenbezugsdauer von Frauen in den vergangenen 20 Jahren um drei Jahre auf 22 Jahre gestiegen. In der privaten Altersvorsorge sei deshalb eine größtmögliche Flexibilität auch in der Auszahlphase „ein ganz wichtiger Punkt“.

„Dort den Investmentgedanken fortzuführen, sinnvollerweise im Versicherungsmantel, weil unter dem Strich das Geld länger reichen muss – da ist die Fondspolice aus unserer Sicht ein sehr wichtiges Mittel“, so Uhrbach.

Zudem sei die Gestaltungsfreiheit ein großer Pluspunkt. Das Produkt sei so gebaut, dass man bei Veränderungen der eigenen Lebenssituation innerhalb des Produktes reagieren könne. Dadurch müsse man den Vertrag nicht kündigen und später mit Abschlusskosten wieder neu anfangen.

Mittel für den Kapitalaufbau

„Die Fondspolice ist das einzige Vehikel, wo ich die Anlagestrategie so ausgestalten kann, dass ich überhaupt eine Chance habe, Kapital aufzubauen. Kapitalerhalt ist schön, aber Altersvorsorge ist Kapitalaufbau. Bei diesen Inflationsraten geht das in aller Regel nicht mit einem reinen Deckungsstock oder einer vollen Garantie. Ich brauche also Fonds, mindestens dazu“, betonte Schröder.

Zur Frage, ob Garantien durch die gestiegenen Zinsen wieder Sinn machen, sagte der Manager von Canada Life: „Auch ich als Investmentmensch denke nach wie vor stark in Garantien – solange die Garantie nicht mit einem zu großem Renditeverzicht einher geht.“

In seinem Unternehmen laufe nach wie vor 80 Prozent des Geschäfts mit Garantie. Bei den Garantieprodukten betrage die Aktienquote mehr als 50 Prozent. „Aus meiner Sicht absolut vertretbar – trotzdem empfehle ich da, wo es möglich ist, Garantien auf das notwendiges Maß herunterzuschrauben oder sie auch einmal wegzulassen“, so Schröder.

Die Einzahlphase ist die erste, die Auszahlphase die zweite Halbzeit. Das Spiel ist zur Halbzeit eben nicht zu Ende. Thorsten Uhrbach, Baloise Vertriebsservice

Start mit 100 Prozent Investment

Bei der Baloise sehe das Verhältnis anders aus, sagte Uhrbach. „Wir haben uns von der nominalen Beitragsgarantie verabschiedet. Unsere Zielgruppe sind überwiegend junge Leute. Das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren, so dass man sagen kann: Bei den langen Laufzeiten brauche ich keine Beitragsgarantie.“

Ein Makler habe einmal zu ihm gesagt: Ich fahre ja auch nicht mit Schneeketten durch den Sommer. Es sei letzten Endes eine Persönlichkeitsfrage und eine Frage, zu welchem Zeitpunkt eine Garantie ausgesprochen werde. Wichtig sei ein Produkt, bei dem man je nach persönlicher Lebenssituation flexibel wählen könne.

Im Neugeschäft starte die Mehrzahl mit 100 Prozent Fonds. Wichtig sei aber zu wissen, dass später Sicherungsinstrumente eingebaut werden können. „Ansonsten vertreten wir die These: Die Einzahlphase ist die erste, die Auszahlphase die zweite Halbzeit. Das Spiel ist zur Halbzeit eben nicht zu Ende“, so Uhrbach.

Probleme in Verlustphasen

Bei der Allianz machen Wiesemann zufolge Fondspolicen mittlerweile mehr als 50 Prozent des Geschäfts aus, davon die Hälfte mit Garantie. „Bei Garantien hat sich enorm viel getan. Sie können heute während der Laufzeit hoch- und runtergefahren werden. Das ist eine Option für viele Kunden“, berichtete er.

Es gebe eben auch viele Kunden, die mit Verlustphasen Probleme hätten. „Wenn diese Kunden dann nicht durchhalten, wissen wir alle, wie hinterher die Bilanz aussieht. Wenn eine 60-Prozent-Garantie oder eine 80-Prozent-Garantie jemandem hilft, der sicherheitsorientiert ist, trotzdem chancenorientiert unterwegs zu sein, dann ist das ein gutes Argument“, so Wiesemann.

Keine Garantie ist nicht gleichbedeutend mit 100 Prozent Aktien. Christoph Schröder, Canada Life

Renaissance von Multi-Asset

„Eines muss man ergänzen: Keine Garantie ist nicht gleichbedeutend mit 100 Prozent Aktien. Wir sehen ein bisschen die Renaissance von Multi-Asset – das macht durchaus Sinn in einer Zeit, wie wir sie gerade erleben", fügte Schröder hinzu.

Wiesemann stimmte zu, dass angesichts der starken Verluste von Renten und Aktien im vergangenen Jahr aktuell Diversifikatoren erforderlich sind. „Da kommen zum Beispiel alternative, nicht börsengehandelte Anlagen ins Gespräch, die gerade im Inflationsumfeld einen besonders guten Schutz bieten“, sagte er.

Ein echter Turbo – besonders für die Baby-Boomer. Professor Michael Hauer, IVFP

Breit gestreute Zielgruppen

Fondspolicen eignen sich laut Wiesemann „eigentlich für alle Zielgruppen“. Im Neugeschäft seien Kinderpolicen stark. Aufgrund der langen Laufzeiten mache das Produkt hier „extrem viel Sinn“, könne beispielsweise mit BU und Pflege-Rente kombiniert werden. Über aktive Fonds oder ETFs gespielt, seien sie auch für junge Kunden interessant. Die Rolle in der bAV werde zunehmend größer.

Auch bei Canada Life stehen Kinderpolicen, junge Kunden und die bAV im Mittelpunkt, wenn es um Fondspolicen geht. „Was weniger gut in diesem Jahr läuft, sind die Einmalanlagen, weil sie über die Garantien nicht mehr so gut abbildbar sind“, so Schröder.

„Zielgruppe klar junge Leute“, sagte Uhrbach. Die Investment-Affinität sei dort durch Neobroker wie Trade Republik und Scalable größer. Als „zeitlosen Dauerbrenner“ sieht er die Kinderpolice. Ins Blickfeld rücken verstärkt Unternehmer oder Selbstständige um die 50 Jahre, „die bisher ein Stück weit das Thema private Altersvorsorge verpasst haben“, so der Manager der Baloise.

Hauer betonte abschließend die Vorteile von Fondspolicen im Todesfall. Verstirbt der Versicherungsnehmer, können die Erben auf das Fondsvermögen inklusive nicht ausgezahlter Erträge als Todesfallleistung steuerfrei zugreifen. „Ein echter Turbo – besonders für die Baby-Boomer“, so der Mathematiker.