Direktversicherung: Beitragspflicht trotz späterer Eigenzahlungen?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Leistungen aus einer arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung werden in vollem Umfang der Beitragspflicht der Krankenversicherung unterworfen. Das wollten Betroffene nicht einsehen, die ihre Verträge privat weiter fortgeführt hatten. mehr ...

20.12.2024 –

Auch im kommenden Jahr treten zahlreiche Neuregelungen und Gesetze in Kraft. Über einige wichtige Änderungen in der Sozialversicherung, in der Lebensversicherung sowie bei Steuern und Verdienstgrenzen informiert diese Übersicht. (Bild: Deeznutz1/Pixabay CC0) mehr ...