Diese Versicherer und Makler sind die Kundenlieblinge 2025

21.5.2025 – Welche Marken im Netz zu den Kundenlieblingen zählen, haben ServiceValue und Deutschland Test erneut mittels Social Listening ermittelt. Die LV 1871 führt wie im Vorjahr das Ranking der Versicherer an, bei den Direktversicherern triumphiert die S-Direkt. Unter den Vermittlern schafft es Domcura an die Spitze.

Das Image einer Marke spielt eine entscheidende Rolle dabei, für welche Produkte und Services sich Kunden entscheiden. Laut einer Studie der Smartcon GmbH greifen 53 Prozent der Verbraucher zu Markenprodukten, weil sie ihnen eine hohe Qualität zuschreiben.

Fast 82 Prozent bleiben ihrer Marke langfristig treu – sofern sie zufrieden sind. Das zeigt eine weitere Erhebung der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung mbH & Co. KG.

Diese beiden Kennzahlen stellt Deutschland Test, eine Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, an den Anfang seiner aktuellen Untersuchung „Kundenlieblinge 2025“. Gemeinsam mit der Servicevalue GmbH haben die Marktforscher erneut das soziale Netz per Social Listening ausgewertet, um herauszufinden, welche Marken bei den Kunden besonders gut ankommen.

So wurden die Daten erhoben

Um Deutschlands aktuelle Kundenlieblinge zu ermitteln, analysierten die Studienautoren zunächst das Internet nach vorab definierten Suchbegriffen – einschließlich Likes, Emojis und Kommentaren in sozialen Netzwerken. Die Suchbegriffe stammen unter anderem aus den Themenfeldern Preis, Qualität und Service.

Insgesamt kamen so 2,4 Millionen Nennungen, 52 Millionen Emojis und 532 Millionen Likes zusammen, die zwischen April 2023 und März 2025 abgegeben wurden. Danach wurden die gesammelten Daten in Textfragmente aufgesplittet und in drei Stufen analysiert:

Welche Marke wurde erwähnt?

Welches Thema wurde besprochen beziehungsweise welche Emoji eingesetzt?

Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Wird über die Marke positiv, negativ oder neutral gesprochen?

Auf diese Weise wurden 13.500 Marken und Unternehmen aus 140 Branchen erfasst.

So wurde gewertet

Für jede Marke wurden zwei Kennzahlen berechnet: der Tonalitätssaldo, also das Verhältnis von positiven zu negativen Nennungen, sowie die Reichweite, also wie oft eine Marke insgesamt genannt wurde – im Verhältnis zur durchschnittlichen Nennungszahl aller Marken in derselben Branche. Beide Werte flossen in eine Gesamtbewertung ein und wurden branchenspezifisch normiert.

Der finale Score setzte sich zu gleichen Teilen aus drei Faktoren zusammen: der Social-Media-Analyse, den eingesetzten Emojis und den vergebenen Likes. Die Ergebnisse wurden auf einer Skala von null bis hundert Punkten umgerechnet, wobei der jeweilige Branchensieger die Höchstpunktzahl von hundert Punkten erhielt.

Das Prädikat „Kundenliebling 2025“ wurde an alle Marken vergeben, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich gut abschnitten.

Die LV 1871 verteidigt Vorjahressieg bei den Versicherern

Bei den Versicherern setzte sich erneut die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Bereits im Vorjahr hatte sie den Branchensieg erringen können (VersicherungsJournal 4.6.2024).

Die Debeka Versicherungen verbesserten sich von Platz 19 auf den Silberrang. Die Vorjahreszweite, Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G., fällt auf den vierten Rang zurück.

Neu auf dem Podest sind auch die VGH Versicherungen: Sie belegen diesmal Rang drei, nachdem sie im Vorjahr mit Platz vier noch knapp am Treppchen gescheitert waren.

Neben den in der Tabelle genannten Unternehmen konnten sechs weitere Versicherer die Auszeichnung „Sieger Kundenlieblinge 2025“ erringen. Das sind die Signal Iduna Versicherungen, R+V Versicherungen, Gothaer Versicherungen, SV Sparkassenversicherungen, Nürnberger Versicherungen und Provinzial Versicherungen. Ihre Punktzahl liegt zwischen 76,9 und 65,8.

Sparkassen Direkt verdrängt Huk24 in der Direktversicherung

Bei den Direktversicherern wurden insgesamt sechs Unternehmen zum Kundenliebling gekürt. Die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) belegt den ersten Rang mit 100 Punkten. Im Vorjahr war sie noch nicht unter den ausgezeichneten Unternehmen.

Den zweiten Rang schaffte die Europa Versicherung AG mit 98,3 Punkten, auch sie ist neu unter den Siegern. Die Cosmos Versicherungen bleiben mit einer verbesserten Punktzahl von 95,9 (Vorjahr: 88,4) auf Rang drei.

Für die Vorjahressiegerin Huk24 AG reicht es im aktuellen Ranking nur noch für den vierten Platz mit 94,2 Punkten. Die Hannoversche Direktversicherung AG (90,3) und die Admiraldirekt.de GmbH (88,9) belegen die Ränge fünf und sechs – auch sie waren im Vorjahr bereits unter den Besten der Branche.

Assekuradeur gewinnt die Maklerwertung

Im Wertungssegment der Versicherungsmakler errang die Domcura AG den ersten Rang mit voller Punktzahl. Das Unternehmen ist schwerpunktmäßig als Assekuradeur tätig und als Mehrfachvertreterin registriert. Insgesamt wurden im aktuellen Ranking acht Unternehmen ausgezeichnet.

Neu unter den Siegern ist die SMK Versicherungsmakler AG auf Rang zwei. Das auf betriebliche Lösungen für den Mittelstand spezialisierte Unternehmen erhielt 98,0 Punkte. Die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH hatte bereits im letztjährigen Ranking den dritten Platz inne und erzielte nun 96,5 Punkte.

Die Vorjahressiegerin Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH erreichte nun den vierten Rang mit 95,1 Punkten. Zu den weiteren Siegern zählen die Prinas Montan GmbH, ebenfalls neu unter den Ausgezeichneten (93,7), die Martens & Prahl-Gruppe (91,0) sowie die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mit 89,8 Punkten.

Das siebtbeste Ergebnis erzielte Henkel & Lares, Marke der Henkel KG Generalagentur (81,9). Letztgenannte ist, wie es der Name bereits verrät, eine Generalagentur der Nürnberger Versicherungen – also ebenfalls kein Makler.

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.