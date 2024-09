Diese Versicherer überzeugen mit ihren digitalen Kanälen

3.9.2024 – Unter den Direktversicherern gelingt es der Cosmos am besten, das Internet für die Kundenbindung und den Kundenservice zu nutzen. Bei den privaten Krankenversicherern ist es die UKV und bei den Krankenkassen die Bahn-BKK. Dies zeigt eine Studie der Zeitschrift Chip.

Wie gut es Unternehmen gelingt, das Internet für die Kundenbindung zu nutzen, hat die Redaktion der Zeitschrift Chip in Zusammenarbeit mit der Globis GmbH untersucht. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „Kundenservice im Internet“ in der Chip-Ausgabe 10/2024 veröffentlicht.

Drei digitale Kontaktwege auf dem Prüfstand

Zum Teilnehmerfeld gehörten 213 Unternehmen aus 14 Branchen, darunter Direktversicherer sowie private und gesetzliche Krankenversicherer. Sie wurden ausgewählt, weil sie digitale Kanäle bereits „umfassend“ verwenden.

Auf den Prüfstand kamen die drei Kontaktwege eigene Webseite, soziale Medien wie Instagram, Facebook oder X und eigene App. Die Marktforscher versendeten unter anderem Anfragen, um herauszufinden, wie gut und wie schnell reagiert wurde.

Bewertet wurden das Kanalangebot, Interaktivität und Aktualität sowie Information und Navigation. Alle drei Kategorien gingen jeweils zu 30 Prozent in die Gesamtwertung ein. Hinzu kam die Erreichbarkeit, die zu zehn Prozent gewichtet wurde. Daraus wurde eine Schulnote errechnet, die für die Platzierung ausschlaggebend war.

Cosmos, UKV und Bahn-BKK ganz vorne

Gesamtsieger bei den Direktversicherern wurden die Cosmos Versicherungen (Note: 1,6). Die weiteren Plätze belegen:

Bei den privaten Krankenversicherern siegte die UKV – Union Krankenversicherung AG (1,4). Dahinter folgen:

An die Spitze der Krankenkassen setzte sich die Bahn-BKK (1,3). Ausgezeichnet wurden ferner: