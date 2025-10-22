Diese Lebensversicherer bieten den besten Kundenservice

27.10.2025

Die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, wie Verbraucher den erlebten Kundenservice in 426 verschiedenen Wirtschaftszweigen bewerten. Die Untersuchung „Service-Champions 2025“ basiert auf einer im Sommer 2025 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen mehr als zwei Millionen Kundenurteile zu 5.517 Unternehmen zusammen./

Basis der Untersuchung ist der „Service Experience Score“ (SES), der den Angaben zufolge die Messung des erlebten Kundenservices ermöglichen soll. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 16 Branchen mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in separaten Artikeln vorgestellt (VersicherungsJournal 14.10.2025, 15.10.2025).

In der Kategorie Lebensversicherer sicherte sich die Hannoversche Lebensversicherung AG den Platz an der Sonne. Mit einem SES von 67,3 Prozent darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Service-Champion Nr. 1 der Lebensversicherer“ schmücken. Für den Gesamtrang 57 gab es zusätzlich das Siegel „Service-Champions Gold“. Dieses wurde an die Top-700-Testkandidaten vergeben. „Gold“ erhielten auch die

„Silber“ für eine Position zwischen 701 und 1.400 im Gesamtranking erzielten die

Vier weitere Marktteilnehmer erhielten „Bronze“, wofür eine Platzierung zwischen dem 1.401. und dem 2.100. Platz Voraussetzung war. Das vollständige Branchenranking kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.