Diese Haftpflichtversicherer landeten 2023 tief in den roten Zahlen

14.11.2024 – Mit der BA die Bayerische Allgemeine, der Condor, der Öffentlichen Braunschweig und der Helvetia kamen im vergangenen Jahr vier der 50 größten Anbieter in der allgemeinen Haftpflichtversicherung auf eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2018-2023: Haftpflichtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Im Geschäftsjahr 2023 fuhren die Anbieter auf dem deutschen Markt in der allgemeinen Haftpflichtversicherung ein weiteres Mal kräftige versicherungstechnische Gewinne ein. Im Schnitt erwirtschaftete die Branche nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) fast 18 Cent pro Beitragseuro.

Die Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von 82,3 Prozent bedeutet aus 22-Jahressicht ein neues Rekordtief. Nur elfmal lag die Quote über der Marke von 90 Prozent. Am wenigsten verdienten die Haftpflichtversicherer zu Beginn des Beobachtungszeitraums, als es nur so gerade eben für die Gewinnzone reichte.

Viermal Verlust in der Haftpflichtversicherung

Doch nicht alle der 50 größten Gesellschaften landeten versicherungstechnisch in den schwarzen Zahlen. Vier Akteure gaben im vergangenen Jahr in diesem Versicherungszweig mehr für Schäden und Kosten aus, als sie an Prämien einnahmen.

Drei weitere Anbieter schafften es nur so gerade eben in die schwarzen Zahlen und nahmen dabei weniger als zwei Cent pro Beitragseuro mehr ein, als sie ausgaben.

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2018-2023: Haftpflichtversicherung“ von der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In ihm werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 99 Prozent Marktanteil dargestellt.

Die Bayerische mit der höchsten Schaden-Kosten-Quote

Die höchste kombinierte Schaden-Kosten-Quote hatte mit über 132 Prozent die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Über 125 Prozent waren es bei der Condor Allgemeinen Versicherungs-AG in ihrem letzten Geschäftsjahr als eigenständiger Risikoträger (7.7.2023, 9.8.2024).

Verluste zwischen sechs und vier Cent pro Beitragseuro schrieben die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG sowie die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland.

Combined Ratios zwischen 99 und 98,5 Prozent standen für die WWK Allgemeine Versicherung AG, die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig sowie die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG zu Buche.

Condor mit der größten Verschlechterung

Bei allen sieben vorgenannten Akteuren fiel die Quote im Vergleich zum Vorjahr (11.12.2023) höher aus, allerdings nur leicht bei der WWK. Zwischen elf und 19 Prozentpunkte verschlechterten sich die Öffentliche Braunschweig, die Barmenia und die Nürnberger. Bei der Helvetia und der BA die Bayerische nahm die Quote um weit über 20 Prozentpunkte zu.

Bei der Condor erhöhte sich die Combined Ratio sogar um fast 49 Prozentpunkte. Einem um 3,7 Prozent auf 15,7 Millionen Euro gestiegenem Umsatz stand ein mehr als doppelt so hoher Schadenaufwand als im Vorjahr in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegenüber.

Dafür ursächlich waren laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 2,1 MB) neben einem geringeren Abwicklungsergebnis auch „höhere Geschäftsjahres-Schadenaufwendungen infolge gestiegener Schadenhäufigkeiten und Schadendurchschnitte.“

Bei der Bayerischen reduzierte sich der Umsatz um vier Prozent auf 13 Millionen Euro. Zeitgleich stiegen die Schadenaufwendungen um über ein Fünftel auf zehn Millionen Euro an. Zudem wurde die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle um fast die Hälfte auf rund 11,4 Millionen Euro erhöht. Dadurch wuchs die Schadenquote von 60 auf fast 77 Prozent an.

Sehr hohe Schadenquoten in der Haftpflichtversicherung

Dies entspricht dem zweithöchsten Wert aller in der Publikation aufgeführten Gesellschaften. Noch schlechter schnitt nur die Condor ab, deren Schadenquote (Schadenaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) sich auf 92,5 Prozent mehr als verdoppelte. Die mittlerweile auf die R+V Versicherung AG verschmolzene Gesellschaft fiel dadurch in der Rangliste von 27 auf 50 zurück.

Auch die übrigen am wenigsten profitablen Marktteilnehmer lagen meist deutlich über dem Durchschnitt der 50 aufgelisteten Unternehmen (47 Prozent). In der Nähe lagen mit jeweils um die 50 Prozent nur die WWK und die Öffentliche Braunschweig.

Meist überdurchschnittliche Kostenquoten

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Betriebskostenquoten (Betriebsaufwendungen (brutto direkt) in Prozent der verdienten Bruttoprämien (direkt)). Einzig die Condor blieb mit minimal verschlechterten 32,9 Prozent unter dem Schnitt von 37 Prozent.

Neben Schlusslicht die Bayerische (fast 56 Prozent) finden sich auch die WWK (Platz 48 mit leicht erhöhten 49,6 Prozent) und die Öffentliche Braunschweig (Position 46 mit 48,2 Prozent) weit unten in der Rangliste wieder. Bis auf die Nürnberger und die Barmenia haben sich aller anderen der hier genannten Akteure verschlechtert.

Der „Branchenmonitor 2018-2023: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.