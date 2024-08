Diese Gewerbeversicherer empfehlen Makler am ehesten weiter

7.8.2024 – Der Rhion, der Ergo und der Signal Iduna bringen unabhängige Vermittler die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft im Bereich Betriebs-/ Berufshaftpflicht entgegen. Dahinter folgt Neugeschäftsspitzenreiter VHV. Die Axa, die beim Geschäftsanteil hinter VHV und Rhion Platz drei belegt, landete nur an drittletzter Stelle. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2024“.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der Betriebs-/ Berufshaftpflichtversicherung an die VHV Allgemeine Versicherung AG mit Abstand das meiste Geschäft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2024“ (VersicherungsJournal 2.8.2024).

Grundlage der Untersuchung ist eine im Juni unter Versicherungsmaklern, Mehrfachvertretern und Kapitalanlage-Vermittlern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 201 Teilnehmern angegeben.

89 Prozent der Befragten sind männlich, elf Prozent weiblich. Die Interviewten haben durchschnittlich 27,3 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,8 Jahren. Sie wollen im Schnitt mit 66,7 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Vierte will mindestens bis zum 70. Geburtstag weiterarbeiten.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die Gewerbeversicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die VHV schaffte es hier auf den vierten Platz. Da die Hannover wie viele andere Wettbewerber gänzlich ohne Kritiker auskamen, entspricht der Promotorenanteil von 69,7 Prozent auch gleichzeitig dem NPS-Wert.

Rhion vor Ergo und Signal Iduna

Den Spitzenplatz sicherte sich die Rhion Versicherung AG mit leichtem Vorsprung vor der Ergo Versicherung AG. Beide hatten mit jeweils um die vier Fünfteln relativ die meisten Fürsprecher bei ebenfalls keinen Kritikern.

Einen ähnlich hohen Promotorenanteil hatte auch die Signal-Iduna-Gruppe, bei der sich allerdings auch ein Umfrageteilnehmer als Detraktor „outete“. Während die Rhion im Neugeschäft immer an dritter Stelle rangiert, kam die Ergo über den neunten und die Signal Iduna über den 15. Platz nicht hinaus.

Für die an fünfter bis siebter Stelle liegenden Wettbewerber HDI Versicherung AG, Helvetia Versicherungen und Markel Insurance SE werden NPS- Werte von jeweils um die 64 ausgewiesen. Auch sie kamen ohne Kritiker aus. Im Neugeschäft schafften sie den siebten (HDI), 13. (Markel) beziehungsweise 16. Rang (Helvetia Versicherungen).

Die Axa Versicherung AG, beim Neugeschäft auf dem Silberrang, wird nur an drittletzter Position geführt hinsichtlich der Weiterempfehlung. Aus dem drittniedrigsten Anteil an Fürsprechern und dem vierthöchsten Anteil an Kritikern errechnet sich ein NPS von 27,3.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings liefert ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen NPS-Werte.

So landete die Axa mit 82 von 100 möglichen Punkten nur im Mittelfeld der Gesamtzufriedenheitswertung. Der Anbieter schaffte es nur in drei der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien in die Top Drei. Dies waren mit der Courtageausgestaltung, dem Bestandskundenservice und der dezentralen Vertriebsunterstützung die für die Vermittlerzufriedenheit nicht ganz so wichtigen Aspekte.

Die Stärken der Rhion

Die Rhion dagegen erzielte in der Zufriedenheitswertung die höchste Punktzahl (92). Dabei landete das Unternehmen zehn Mal unter den drei am besten bewerteten Anbietern. Dazu gehören mit der Schadenregulierung und der Produktqualität auch die beiden wichtigsten Kriterien für die Maklerzufriedenheit.

In letztgenanntem Aspekt sowie in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis, Tarifflexibilität, Neugeschäftsabwicklung, Digitalisierungsgrad, Angebotsrechner, Angebotsunterlagen sowie Bestandskundenservice reichte es sogar zum (teilweise mehrfach geteilten) Spitzenrang.

Die 318-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.