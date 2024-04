Diese Cyberpolicen für Privatpersonen empfiehlt Stiftung Warentest

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Das Analysehaus hat sein Bedingungsrating in dieser Sparte aktualisiert vorgelegt. Ergebnis: Nicht nur der Markt, sondern insbesondere auch die Produktqualität sind insgesamt sehr überschaubar. So wurden die beiden höchsten Notenstufen gar nicht vergeben. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Produktentwickler weiten die Leistungen in den Sachversicherungen für das Gewerbe aus. Neu sind Features für nachhaltige Schadenbehebung. Teils wird es trotz Mehrleistung für den Kunden günstiger, zeigen Meldungen von Continentale, Cogitanda, Alte Leipziger und Gothaer. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Wie zweckmäßig die am Markt verfügbaren Internet-Policen sind, hat die Zeitschrift für ihre aktuelle Ausgabe untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd ausgefallen. Welche Tarife den Kunden den größten Mehrwert bieten. (Bild: Öko-Test) mehr ...

14.11.2023 –

Wer am besten bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit in der Gebäude- beziehungsweise Inhaltsversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. Der Primus im Neugeschäft schaffte es nicht an die Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...