Diese Autos werden am häufigsten geklaut

24.10.2022 – Die meist geklaute Automarke war im vergangenen Jahr nach Stückzahl erneut VW, nach der Häufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Pkw weiterhin Land Rover. Dies zeigt der am Montag vom GDV vorgestellte „Kfz-Diebstahlreport 2022“. Die höchste Klaurate (je 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge) wird mit 11,9 für das Kia-Modell „Stinger“ der ersten Generation ausgewiesen.

2021 ist die Zahl der geklauten kaskoversicherten Personenkraftwagen erstmals unter die Marke von 10.000 gesunken. Im vergangenen Jahr wurden mit 9.805 fast 900 Pkw weniger entwendet als im Jahr zuvor (minus 8,3 Prozent). Dies geht aus dem „Autodiebstahlreport 2022“ hervor, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag veröffentlicht hat.

Im Vorjahr war die Verringerung mit etwa einem Viertel noch deutlich stärker ausgefallen (VersicherungsJournal 22.10.2021). Zum Vergleich: Mitte der 1990er-Jahre wurden noch um die 100.000 Pkw geklaut, Anfang des Jahrtausends immerhin noch weit über 42.000.

Bei sieben Automarken steigende Zahlen

Nur bei sieben der 20 am häufigsten geklauten Pkw-Marken waren steigende Zahlen zu beobachten. Hierzu zählen

Mazda: plus 3,5 Prozent auf 533 Fälle; aktuell Platz fünf,

Renault: plus 19,4 Prozent auf 406, Position acht,

Hyundai: plus 34,9 Prozent auf 371, Rang neun,

Fiat (inklusive Alfa Romeo und Lancia): plus 21,9 Prozent auf 278, Platz elf,

Kia: plus 38,3 Prozent auf 213; Position 13,

Chrysler: plus 215,1 Prozent auf 196; Rang 15,

Peugeot: plus 0,8 Prozent auf 131; Platz 19.

Bei den 13 weiteren Automarken nahm die Zahl zwischen 29,2 Prozent (BMW inklusive Mini; auf 938 Diebstähle, aktuell Position fünf) und 0,4 Prozent (Mitsubishi, auf 234 Fälle; aktuell an zwölfter Stelle) ab.

Volkswagen die Lieblingsmarke der Autodiebe

Die Lieblingsmarke der Autodiebe nach Stückzahl bleibt Volkswagen – trotz eines Rückgangs um rund ein Siebtel auf 1.525 Vorfälle. An zweiter Stelle liegt weiterhin die Marke Audi mit 1.286 Delikten (minus 5,4 Prozent). Die Positionen drei und vier belegen – in umgekehrter Reihenfolge zu 2020 – die Marken Mercedes-Benz (minus 11,5 Prozent auf 997 gestohlene Gefährte) und BMW (inklusive Mini).

Dahinter folgen die Marken Mazda (von sieben auf fünf), Ford/ Europa (unverändert an sechster Stelle) sowie Toyota (inklusive Lexus; von fünf auf sieben). Während bei Mazda eine Steigerung zu beobachten war, ging es bei Ford/ Europa um minus drei Prozent (auf 524 Vorfälle) und bei Toyota um über ein Viertel (auf 441 Delikte) bergab.

Klaurate: Land Rover ist neuer „Spitzenreiter“

Bei der Klaurate (Schadenhäufigkeit je 1.000 kaskoversicherte Pkw) „verteidigte“ die Land Rover Group die Spitzenposition mit einem Wert von 1,7 (2020: 1,9).

Dahinter liegen Chrysler (von sieben auf zwei) und Porsche (von zwei auf drei) mit 1,1 beziehungsweise 0,8 Delikten je 1.000 kaskoversicherte Fuhrwerke. Dahinter folgen Mazda mit einer Diebstahlquote von unverändert 0,7 vor Mitsubishi und Audi (jeweils 0,5) und Toyota (0,4).

Die favorisierten Pkw-Modelle der Autodiebe

In der Top Ten der am häufigsten entwendeten kaskoversicherten Pkw-Modelle des vergangenen Jahres ist die Marke Land Rover drei (Vorjahr: zwei) Mal vertreten, Toyota zwei (drei) Mal. Den unrühmlichen Spitzenplatz belegt das im Vorjahr an dritter Stelle positionierte Kia-Modell „Stinger“ der ersten Generation“ mit einer Klaurate von 11,9.

Die Plätze zwei und drei belegen die Land-Rover-Modelle „Range Rover“ der dritten Generation und „Range Rover Sport“ der zweiten Generation. Pro 1.000 versicherte Autos wurden 11,1 beziehungsweise 6,5 entwendet.

Wie der Versichererverband weiter mitteilte, stehen bei den Kriminellen vor allem SUVs hoch im Kurs. So fänden sich unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen gleich neun Typen dieser Bauform.

Weitere Informationen zum Kraftfahrzeug-Diebstahlgeschehen – unabhängig von einer Kaskoversicherung – sind der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu entnehmen (7.4.2022, 24.5.2022).