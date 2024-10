Dies waren 2023 die größten Gewinn- und Verlustbringer in Schaden/Unfall

18.10.2024 – Die Beitragseinnahmen in der Kompositversicherung sind 2023 laut GDV-Zahlen um über sieben Prozent auf 85,5 Milliarden Euro gestiegen. Mit einer Combined Ratio von 98,8 (2022: 94,6) Prozent blieb die Branche in den schwarzen Zahlen. In Wohngebäude verbesserte sich die Lage zwar, sie blieb aber in der Verlustzone. Die höchste und kräftig gestiegene kombinierte Schaden-Kosten-Quote weist der Verband für Vollkasko (127 Prozent) aus. Dadurch rutschte auch die Kraftfahrtversicherung insgesamt tief in den roten Bereich. Zu den großen Gewinnbringern gehörte die private Unfallversicherung.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammengeschlossenen Schaden-/Unfallversicherer 85,5 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeitragseinnahmen erzielt.

Dies entspricht laut den Ende September vom GDV veröffentlichten „Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft“ für das Jahr 2023 einem Plus von 7,4 Prozent – bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit.

Schaden-/Unfallversicherung bleibt in der Gewinnzone

Die Versicherungsleistungen (Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres im inländischen Direktgeschäft) wuchsen im vergangenen Jahr bereinigt um über ein Achtel auf einen neuen Rekordwert von 66,05 Milliarden Euro.

Der Aufwand für Geschäftsjahresschäden inklusive Schadenregulierungs-Kosten und Rückstellungen) wuchs im vergangenen Jahr um voraussichtlich ein Achtel auf einen neuen Rekordwert von 65,4 Milliarden Euro. Das waren 2,3 Milliarden mehr als beim bisherigen Höchststand zwei Jahre zuvor, als unter anderem das Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) für verheerende Schäden gesorgt hatte.

Im Januar hatte der Verband mitgeteilt, dass das zurückliegende Jahr von nachgelagerten Anpassungen an Schadensaufwendungen geprägt gewesen sei. Als Beispiele hatte der GDV Baukosten oder gestiegene Preise für Autoreparaturen genannt (25.1.2024).

Unter dem Strich verblieben die Kompositversicherer versicherungstechnisch dennoch in der Gewinnzone. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Brutto-Beiträgen) lag bei 98,8 (2022: 94,6) Prozent.

Vollkasko immer tiefer in der Verlustzone

Ein Blick auf die einzelnen Komposit-Versicherungssparten zeigt eine große Spannbreite bei den versicherungstechnischen Ergebnissen. Besonders schlecht lief es in der Vollkaskoversicherung. Dort erhöhte sich die Combined Ratio um 17 Prozentpunkte auf 127 Prozent. Während der Umsatz um knapp sieben Prozent auf über elf Milliarden Euro stieg, schnellten die Leistungen um fast ein Viertel auf 12,3 Millionen Euro in die Höhe.

In Teilkasko wuchsen die Kosten sogar um fast ein Drittel auf über 1,5 Milliarden Euro an. Da die Branche das Prämienvolumen nur um drei Prozent auf 1,7 Milliarden Euro ausbaute, stieg die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sogar um fast 20 Prozentpunkte auf 114 Prozent an.

Da auch die Kfz-Haftpflichtversicherer 1,5 Cent Verlust pro Beitragseuro schrieben, rutschte auch die Kraftfahrtversicherung insgesamt tief ins Minus. Die Combined Ratio wuchs um zehn Prozentpunkte auf 111,3 Prozent.

Unfall bliebt einer der großen Gewinnbringer

In fast allen anderen Sparten stiegen die Kosten ebenfalls stärker als die Einnahmen. Ausnahmen waren neben den Transport- und Luftfahrtversicherung auch die allgemeinen Haftpflicht- und die verbundene Wohngebäudeversicherung. In Haftpflicht reduzierte sich die Combined Ratio von 84,1 auf 82,3 Prozent, in Wohngebäude von 106,4 auf 103,3 Prozent.

In der privaten Unfallversicherung standen minimal gestiegene Leistungen von 3,5 Milliarden Euro einem leicht gestiegenen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro gegenüber. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sank von 75,7 auf 74,5 Prozent.

Besser sah es nur in zwei Kompositzweigen aus. Dies war zum einen die Kraftfahrtunfallversicherung, wo die Quote allerdings von 69,5 auf 73 Prozent zunahm. Nur 72,7 (20233: 67,7) Prozent betrug sie in der Kredit-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung.