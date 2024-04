Dies sind laut Wirtschaftswoche die besten Privathaftpflichtversicherungen

2.4.2024 – Familien können zwischen neun und Singles zwischen sieben „sehr gute“ Tarifen in der privaten Haftpflichtversicherung wählen. Dies zeigt ein Vergleich von Morgen & Morgen für das Wirtschaftsmagazin. Die Axa führt beide Auswertungen an, bei den Familientarifen liegt sie zusammen mit der Helvetia an der Spitze.

„Sie zählt zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt: die private Haftpflicht. Gute Policen müssen nicht teuer sein“, schreibt die Wirtschaftswoche in ihrem aktuellen, frei zugänglichen Online-Beitrag „Versicherungsvergleich. Die beste Privathaftpflicht“.

Das Wirtschaftsmagazin hat die Morgen & Morgen GmbH mit einem Tarifvergleich beauftragt. Die Ergebnisse sind in dem Bericht auszugsweise veröffentlicht. Genannt werden die Anbieter mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für zwei Musterfälle.

Zwei Beispielfälle für Privathaftpflicht-Policen

Im ersten Beispielfall möchte sich eine Familie mit zwei Kindern im Alter von 18 und zehn Jahren absichern, im zweiten Fall eine 39-jährige Single-Frau. Für jede Partei liegt die pauschale Deckungssumme für Personen- und Sachschäden bei mindestens 25 Millionen Euro.

Die gewünschten Leistungen waren jeweils:

Verlust fremder privater Schlüssel mindestens 5.000 Euro,

Verlust beruflicher Schlüssel mindestens 5.000 Euro,

Schutz bei Forderungsausfällen mindestens 500 Euro,

aktiver Rechtsschutz (Forderungsausfall),

Auslandsaufenthalt in der EU zeitlich unbegrenzt,

Auslandsaufenthalt weltweit,

Schäden durch Gefälligkeitshandlungen mindestens 1.000 Euro,

Mietsachschäden an beweglichen Sachen mindestens 1.000 Euro,

Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen mindestens 1.000 Euro,

Schäden beim Be- und Entladen von Kfz und

Schäden durch elektronische Daten.

Die Familie legte zudem Wert auf folgende Parameter:

Schäden durch deliktunfähige Personen mindestens 3.000 Euro,

Ausübung eines Ehrenamtes,

Regressansprüche der Sozialversicherungs-Träger für mitversicherte Lebenspartner,

Wartezeit auf Ausbildungs- oder Studienplatz bei volljährigen Kindern,

volljährige Kinder während des freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres,

volljährige Kinder während des freiwilligen Wehrdienstes,

Gebrauch fremder Kfz im Ausland und

Mitversicherung einer Photovoltaikanlage.

Für die alleinstehende Versicherungsnehmerin war zusätzlich ein Schutz bei Teilnahme an Betriebspraktika und an fachpraktischem Unterricht wichtig.

Nur günstigste Fünf-Sternetarife

Ermittelt wurden Prämien bei jährlicher Zahlweise und einer einjährigen Laufzeit. Ferner wurde vorausgesetzt, dass keine Vorschäden vorlagen.

Auf den Prüfstand kamen nur Angebote von reinen Produktgebern. In der Berichterstattung berücksichtigt wurde je Anbieter nur der günstigste Tarif mit fünf Sternen im M&M-Rating.

Mehrfach Bestnoten für Privathaftpflichtversicherungen

Die Analysten ermittelten neun „sehr gute“ Produkte für die Familie. Die besten Tarife werden von der Axa Versicherung AG und der Helvetia Versicherungs-AG aufgelegt. Die Ergebnisse im Detail:

Die Single-Frau hat die Wahl zwischen sieben „sehr guten“ Offerten. Erneut schneidet die Axa am besten ab. Die Resultate der Spitzengruppe im Einzelnen:

Axa („komfort 60 Millionen Euro“; 44,61 Euro; 19),

Alte Leipziger („comfort 50 Millionen Euro“; 57,48 Euro; 18),

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG („Premium-Schutz 50 Millionen Euro“; 59,30 Euro; 18),

Die Bayerische („Prestige 50 Millionen Euro“; 60,90 Euro; 18

Die Haftpflichtkasse („Einfach Besser papierlos 50 Millionen Euro“; 64,26 Euro; 18),

Inter Allgemeine Versicherung AG („Premium 50 Millionen Euro“; 71.40 Euro; 17) und

NV-Versicherungen VVaG („NV PrivatPremium 6.0 50 Millionen Euro“; 77,35 Euro; 17).

