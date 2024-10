Dies sind laut Finanztest „gute und günstige Kfz-Versicherungen“

18.10.2024 – In der Sparte Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko bietet ein Tarif der Barmenia laut einer Untersuchung der Stiftung Warentest durchweg ein Beitragsniveau, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Im Segment Haftpflicht mit Teilkasko gelingt dies der Huk24 mit ihrem Angebot immerhin zweimal, nämlich für Versicherungsnehmer im Alter von 20 Jahren und 40 Jahren. In der Bestenliste für Elektro- und Hybridfahrzeuge sind die Barmenia und die Itzehoer als einzige Anbieter gleich mit zwei Produkten vertreten.

Teurere Ersatzteile (VersicherungsJournal 7.10.2024), höhere Stundensätze in Werkstätten (15.10.2024) – die Kfz-Versicherer schreiben derzeit tiefrote Zahlen und kommen nicht umhin, die Prämien zu erhöhen. Experten rechneten kürzlich vor, dass der gesamte Markt allein für 2025 rund 20 Prozent mehr verlangen müsste, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen (13.9.2024).

Ganz so schlimm scheint es nicht zu kommen. Dennoch: Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rechnet mit einem Anstieg von 7,8 Prozent in diesem Jahr und für 2025 von noch einmal bis zu 7,2 Prozent. Dies berichtet die Stiftung Warentest in dem zehnseitigen Beitrag „Zeit für einen Wechsel“. Der Bericht ist in der Finanztest-Ausgabe 11/2024 erschienen.

Kfz-Versicherungen für Verbrenner und E-Autos im Test

Trotz des branchenweiten Preisanstiegs sei es im Einzelfall gut möglich, dass Versicherte durch einen Wechsel von einem sehr teuren zu einem günstigen Versicherer einige Hundert Euro im Jahr sparen könnten, schreiben die Verbraucherschützer in ihrem Bericht.

Deshalb haben sie 164 Kfz-Haftpflicht- und Kaskotarife für Verbrenner und E-Autos, die mindestens in Europa leisten, unter die Lupe genommen. Die Angebote werden von 68 Versicherungsgesellschaften aufgelegt.

Tester definierten Mindestleistungen für die Kfz-Versicherung

Für drei Beispielkunden wurden Beiträge ermittelt. Der 20-Jährige fährt in der Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) 2, der 40-Jährige in 15 und der 70-Jährige in 35. Haus, Garage und weitere Verträge beim Versicherer sind jeweils nicht vorhanden.

Alle wohnen in einem Postleitzahlenbezirk mit mittlerer Regionalklasse und legen jährlich 12.000 Kilometer mit ihrem Pkw zurück. Als Selbstbehalt wurden 150 Euro in der Teilkasko- und 300 Euro in der Vollkaskoversicherung gewählt.

Um für jeden Tarif ein Beitragsniveau zu erhalten, wurden jeweils Prämien für sechs verschiedene Pkw angefragt. In der Haftpflichtversicherung waren es zehn Jahre alte Fahrzeuge, in der Haftpflicht plus Teilkasko sechs Jahre alte Autos und in der Haftpflicht plus Vollkasko Neuwagen, die im ersten Halbjahr 2024 häufig verkauft wurden.

Folgende Merkmale waren von den Tarifen mindestens zu erfüllen:

Haftpflicht: Deckungssumme 100 Millionen Euro, mindestens 15 Millionen Euro als Maximaldeckung pro geschädigter Person, Mallorca-Police.

Teilkasko: Tierbisse an Leitungen, Schläuchen, Kabeln; Folgeschäden mindestens bis 5.000 Euro, Kollisionen mit „Tieren aller Art“ oder „allen Wirbeltieren“ versichert, Verzicht auf Einwand „grobe Fahrlässigkeit“.

Vollkasko: Neupreiserstattung mindestens zwölf Monate, Schadenrückkauf möglich.

Informationen zur Übernahme der Sondereinstufung durch Rabattschutz

Die in dem Bericht veröffentlichten Tabellen zeigen nur Tarife, die mindestens für einen Modellkunden ein Beitragsniveau haben, das laut der Verbraucherschützer „besser“ oder „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Möglich waren auch die Einstufungen „durchschnittlich“, „schlechter“ oder „weit schlechter“ als der Durchschnitt. Die Anbieter werden in alphabetischer Reihenfolge genannt.

Neben den Tarifbezeichnungen und dem Beitragsniveau informieren die Aufstellungen zu den Teil- und Vollkaskoversicherungen auch über Leistungen in der Haftpflichtversicherung, beispielsweise ob bei Pflichtverletzung geleistet wird oder die SF-Klasse an Dritte übertragen werden kann. Ebenso über günstigere Einstufungsmöglichkeiten, unter anderem für Fahranfänger oder bei einem Zweitwagen.

Hinzu kommen Angaben zu ausgewählten Leistungen ohne Zuschlag, darunter die maximalen Erstattungsbeträge für Folgeschäden durch Tierbiss. Auch Zusatzleistungen, die meist gegen einen Aufpreis zu haben sind, werden thematisiert, wie Rabattschutz oder in der Vollkasko auch die Aspekte Leistungsupdate und Übernahme einer Sondereinstufung durch Rabattschutz.

Kfz-Haftpflichttarife mit Vollkasko „weit besser als der Durchschnitt“

Von 27 aufgeführten Produkten in der Sparte Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko bescheinigen die Tester nur einem Tarif gleich für alle drei Modellkunden ein Beitragsniveau, das „weit besser als der Durchschnitt“ ist. Dies ist der Tarif „Basis“ der Barmenia Allgemeinen Versicherungs-AG.

Drei Offerten bieten ebenfalls überdurchschnittliche Leistungen für Kunden im Alter von 20 Jahren. Diese werden aufgelegt von:

Für 40-jährige Autofahrer hat die Huk24 AG („Classic“) ein Produkt im Portfolio, das gleichfalls „weit besser als der Durchschnitt“ ist.

Kfz-Haftpflichttarife mit Teilkasko „weit besser als der Durchschnitt“

Im Segment Haftpflicht mit Teilkasko schafft es kein Anbieter einen Tarif aufzulegen, der allen drei Altersgruppen ein überdurchschnittliches Beitragsniveau bietet. Insgesamt 42 Offerten werden in dem Bericht genannt.

Der Huk24 („Classic“) gelingt dies immerhin zweimal, nämlich für Versicherungsnehmer im Alter von 20 Jahren und 40 Jahren.

Auch bei den folgenden Akteuren erhalten 20-jährige Kunden Angebote, die „weit besser als der Durchschnitt“ sind:

Admiraldirekt.de GmbH („Komfort“ und „Premium“),

Axa Easy Versicherung AG („Mobil Online Extra (M)”),

Cosmos („Basis“ und „Comfort“) und

LVM.

Diese Auszeichnung wird nur zwei Tarifen für 70-Jährige attestiert. Diese haben im Programm:

Barmenia („Basis“) und

WGV-Versicherung AG („Optimal“).

Insgesamt 29 leistungsstarke Policen für Elektroautos

Finanztest 11-2024 (Bild: Stiftung Warentest)

Auf den Prüfstand kamen zudem Angebote für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Insgesamt 29 besonders leistungsstarke Haftpflichttarife mit Vollkaskoschutz werden im Bericht vorgestellt. Diese werden von 27 Versicherern angeboten.

Das jeweilige Beitragsniveau für die drei Altersgruppen wird nicht genannt. Aufgelistet sind dagegen vor allem Informationen zu Leistungen im Zusammenhang mit dem Akku und dem Ladevorgang. Gleich zweimal in der Bestenliste vertreten ist die Barmenia („Premium“ und „Premium Plus“). Ebenso die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG („Comfort Drive“ und „Top Drive“).

Bei den reinen Haftpflichttarifen liegt „Basis“ der Cosmos für 20-Jährige und 40-Jährige vorne. Ein Beitragsniveau besser als der Durchschnitt können außerdem 20-Jährige bei der Admiraldirekt („Komfort“), Allianz Direct Versicherungs-AG („Direct“) und dem LVM erwarten. Ebenso 40-Jährige bei der Huk24 („Classic“) und 70-Jährige bei der Garanta Versicherungs-AG („Kompakt“).

Bezugsquelle

Der Heftartikel „Zeit für einen Wechsel“ lässt sich auf den Internetseiten der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freigeschalten.

Außerdem ist der Bericht im aktuellen Heft Finanztest 11/2023 abgedruckt. Die Ausgabe kann auf der Homepage der Verbraucherschützer online für 7,40 Euro bestellt werden. Der Download kostet 6,99 Euro.