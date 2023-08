Dies sind laut Finanztest die besten fondsgebundenen Rentenversicherungen

30.8.2023 – Die Verbraucherschützer der Stiftung Warentest haben in einem aktuellen Vergleich Fondspolicen und Fondssparpläne gegenübergestellt. Die Prüfung von 22 Versicherungstarifen ergab für das Angebot der Europa, zwei Offerten der Continentale und ein Produkt der Nürnberger jeweils die Note „gut“. Unter den acht getesteten Nettotarifen glänzte der Tarif der Mylife beim Fondsangebot.

Die Stiftung Warentest hat in ihrer Finanztest-Ausgabe 9/2023 insgesamt 30 Tarife für fondsgebundene Rentenversicherungen ohne Garantien zum Beitragserhalt unter die Lupe genommen.

Das Teilnehmerfeld setzt sich aus 22 Angeboten mit Vertriebs- und Abschlusskosten sowie acht Nettotarifen zusammen. Letztere erhielten kein Qualitätsurteil.

Fondspolice oder Sparplan

Neben den Testergebnissen werden in dem achtseitigen Beitrag „Durchhalten bis zum Ziel“ Fondspolicen und Fondssparpläne gegenübergestellt und die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert.

Die Tester stellen eingangs die Frage, ob sich „der umständliche Weg, für den Vermögensaufbau eine Versicherung einzuschalten“, überhaupt lohne oder ob dafür nicht ein einfacher ETF-Sparplan besser geeignet sei.

Ihr Fazit: Fondsgebundene Rentenversicherungen bieten Sparern, die „alle Beiträge wie geplant zahlen können sowie im Alter eine Rente wünschen“, „einen entscheidenden Vorteil bei der Altersvorsorge“.

Beispielkundin spart 30 Jahre

Der Vergleich beruht auf einer 37-jährigen Modellkundin, die 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro einzahlt. Vereinbart wurden weder eine Mindestleistung bei Tod während der Ansparphase noch eine Zahlung an Hinterbliebene bei Tod nach Rentenbeginn.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus vier Teilwertungen zusammen. Die Kosten gingen zu 40 Prozent ein. Hier beurteilten die Tester, wie stark die Rendite der Fonds bis zum Rentenbeginn durch die Tarifkosten gemindert wird. Überschüsse wurden nicht berücksichtigt. Die Prüfer gingen von einer konstanten jährlichen Wertentwicklung von sechs Prozent vor allen Kosten aus.

Anlageerfolg und Nachhaltigkeit bewertet

Das Fondsangebot wurde zu 35 Prozent gewichtet. Folgende Gruppen wurden betrachtet: Aktien Welt, Aktien Schwellenländer global, Staats- und Unternehmensanleihen Euro, Staatsanleihen Euro und Unternehmensanleihen Euro.

Bei der Beurteilung des Anlageerfolgs wurden Aktienfonds stärker gewichtet als Anleihenfonds. Innerhalb der Aktienfonds wiederum die Gruppe Aktien Welt und innerhalb der Anleihenfonds die zwei Gruppen mit Staatsanleihen.

Die Tester weisen Noten für „1. Wahl“-Fonds aus. Dies sind ETF, die nach eigenen Angaben einen breit gestreuten und markttypischen Marktindex nachbilden und zuvor als „1. Wahl“ prämiert wurden. Hier wurden auch die Kosten geprüft. Die Noten für die aktiv gemanagten Fonds, darunter nicht „1. Wahl“-Fonds, setzen sich aus den maximal drei besten Fonds des jeweiligen Tarifs zusammen.

Auf den Prüfstand kam ferner der Aspekt Nachhaltigkeit, er ging aber nicht in das Urteil für das Fondsangebot ein. Bewertet wurden die Gruppen Aktien Welt und Aktien Schwellenländer. Bei der Bewertung der „1. Wahl-Fonds“ wurden nur Fonds berücksichtigt, die zuvor in einer Nachhaltigkeitswertung mit mindestens drei Punkten, bei den aktiv gemanagten Fonds mit mindestens vier Punkten ausgezeichnet worden waren.

Noten von „sehr gut“ bis „mangelhaft“

Die Tester haben sich außerdem angeschaut, wie flexibel und transparent die Angebote sind. Die Ergebnisse zu sechs ausgewählten Bedingungen werden im Beitrag vorgestellt, darunter Rebalancing, längste Rentengarantiezeit und Einschluss Berufsunfähigkeit.

„Negativ wurde mangelnde Transparenz bewertet, etwa wenn sich die in den Angebotsunterlagen aufgeführten Kosten und möglichen Leistungen nicht auf den ausgewählten Fonds beziehen oder wenn die dem Versicherten zur Verfügung stehenden Fondslisten keine Angaben zu laufenden Kosten oder zum Anlageschwerpunkt enthalten“, heißt es.

Insgesamt wurden Flexibilität und Transparenz zu 20 Prozent gewertet. Außerdem ging der garantierte Rentenfaktor zu fünf Prozent in die Gesamtwertung ein.

Die Bewertung erfolgt anhand von Schulnoten. Die Notengebung reicht von „sehr gut“ (0,5 bis 1,5) und „gut“ (1,6 bis 2,5) über „befriedigend“ (2,6 bis 3,5) und „ausreichend“ (3,6 bis 4,5) bis hin zu „mangelhaft“ (4,6 bis 5,5).

Kosten vereiteln gute Resultate

Das Ergebnis: „Die meisten Angebote sind zu teuer, dafür punkten viele mit einer guten Fondsauswahl“, schreiben die Tester. Die Note „sehr gut“ erhielt kein Produkt in der Gesamtwertung. Nur vier Tarife wurden als „gut“ befunden. Mit „befriedigend“ schnitten 15 Offerten ab.

Bei den Angeboten der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Tarif: „Vorsorgeinvest Spezial“; Notendurchschnitt: 3,6) und der Axa Lebensversicherung AG („Fonds-PrivatRente ALVF1“; 4,0) stand nur ein „ausreichend“ zu Buche. Beim Tarif der Gothaer Lebensversicherung AG („VarioRent Plus Fonds FR22-3“; 4,7) sogar ein „mangelhaft“.

Europa auf dem Spitzenplatz

Testsieger ist die Europa Lebensversicherung AG mit einem Notenschnitt von 1,7. Ihr Tarif „E-RI“ erhielt als einziger, wenn auch knapp, ein „sehr gut“ (1,5) bei der Teilwertung zu den Kosten.

Auch beim Fondsangebot erzielte er die Höchstnote (0,9). Bei der Flexibilität und der Transparenz reichte es zu einem „befriedigend“ (2,8). Beim Rentenfaktor (4,3) schaffte er jedoch nur ein „ausreichend“ – hier bekam allerdings keiner eine höhere Note, elf Offerten sogar ein „mangelhaft“.

Zu den vier Produkten mit der Note „gut“ im Gesamturteil gehören auch zwei Angebote der Continentale Lebensversicherung AG („Rente Invest RI“; 2,2, und „EaysRente Invest ERI“; 2,3) wie ebenso ein Tarif der Nürnberger Lebensversicherung AG („NFX3200“, 2,5).

LV 1871 mit bestem Angebot nachhaltiger Fonds

Die vier „guten“ Offerten haben mindestens einen nachhaltigen Welt-Aktien-ETF im Programm. Für Anleger, die sich strenge Kriterien wünschen, seien sie jedoch eher nicht geeignet, so die Prüfer. Sie raten in diesem Fall zu aktiv gemanagten Fonds, bei denen nur in besonders nachhaltige Unternehmen investiert werde.

Die „guten“ Tarife der Continentale bieten nach ihrer Aussage einige attraktive, aktiv gemanagte Fonds. Dazu gehören der Ökoworld ÖkoVision Classic und der Ampegaterr Assisi Aktien.

Das beste Angebot nachhaltiger Fonds lege die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) („Mein Plan FRV PCS „) auf. Aufgrund hoher Verwaltungskosten erreiche der Versicherer in der Gesamtwertung jedoch nur ein „befriedigend“.

Überzeugende Fondsauswahl

Die Tester heben außerdem das Angebot der Hannoverschen Lebensversicherung AG hervor. Der mit „befriedigend“ benotete Tarif „Fondsrente FR3“ sei günstig und habe sowohl Welt- als auch Schwellenländer-Aktien-ETF im Portfolio. Defizite gebe es aber bei Flexibilität und Transparenz.

Die insgesamt „befriedigenden“ Offerten der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. („FondsPur FR“) und der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. („FlexRente performance+ 73oG“) erzielen die höchsten Noten im Test bei der Fondsauswahl (jeweils 0,8). Beide vermiesen sich jedoch diese überdurchschnittlichen Ergebnisse durch hohe Kosten (3,7 beziehungsweise 4,5).

Ähnlich sieht es bei der Zurich aus. Ihr Tarif ist der teuerste im Test. Dadurch wird das „sehr gute“ Abschneiden bei der Fondsauswahl (0,9) nahezu hinfällig und der Akteur kommt über ein „ausreichend“ nicht hinaus.

Nicht mehr zeitgemäß

An dem „mangelhaften“ Produkt der Gothaer und an dem „befriedigenden“ der Hansemerkur Lebensversicherung AG („Vario Care Invest R 2022M“) kritisieren die Tester, dass auf klassische Welt-ETF verzichtet werde.

„Die Gothaer setzt nur auf deutlich teurere aktiv gemanagte Alternativen für den Welt-Aktienmarkt. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, heißt es. Die Hansemerkur biete für den Welt-Aktienmarkt nur „besondere“ ETF an, deren Wertentwicklung gegen Währungsschwankungen abgesichert werde.

Angaben nicht gemacht oder…

Die Autoren listen Gesellschaften auf, die den Fragebogen nach ihren Angaben nicht ausgefüllt haben und sich so dem Vergleich entziehen wollten. Man habe aber Informationen recherchieren und die Tarife damit einordnen können.

Demnach hätten die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die WWK Lebensversicherung a.G., die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG und die Inter Lebensversicherung AG für ihre Kosten ein „mangelhaft“ erhalten.

Die Barmenia Lebensversicherung a.G., die HDI Lebensversicherung AG, die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und die Öffentliche Braunschweig erhielten hierfür ein „ausreichend“. In Folge wären auch die Gesamtergebnisse über ein „befriedigend“ nicht hinaus gekommen.

…Teilnahme verweigert

Das Fondsangebot der R+V-Tarif Lebensversicherung AG wäre mit „mangelhaft“ bewertet worden. Denn es biete keine ETF, sondern nur aktiv gemanagte Fonds der Union-Gruppe an, so die Tester.

Nicht mitgemacht hätten ferner die Bayern Versicherung Lebensversicherung AG, die Concordia Versicherungen, die DEVK Versicherungen, die LVM Lebensversicherungs-AG, die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG, die Münchner Verein Lebensversicherung AG, die Provinzial Versicherungen, die Universa Lebensversicherung AG und „weitere Versicherer der Talanx-Gruppe“.

Mylife mit bester Fondsauswahl

Unter den acht Nettotarifen schneidet das Produkt der Mylife Lebensversicherung AG („Fonds-Rente FRNK“) beim Fondsangebot mit einer Bewertung von 0,8 am besten ab. Dicht dahinter mit 0,9 folgen zwei Tarife der Continentale („EasyRente Invest ERI A0B0“ und „Rente Invest RI A0B0“) und die Offerte der LV 1871 („Mein Plan FRV netto“).

Hinsichtlich Flexibilität und Transparenz glänzt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. („ALfonds HFR10“, 1,8). Beim Rentenfaktor erreichen die Nettotarife ebenfalls durchweg nur „ausreichend“ oder „mangelhaft“. Die Kosten wurden naturgemäß nicht bewertet.

Der Beitrag „Durchhalten bis zum Ziel“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten. Dann ist auch ein Zugriff auf alle Testergebnisse möglich. Das gesamte Heft Finanztest 9/2023 ist im Online-Shop für 5,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 6,90 Euro angefordert werden.