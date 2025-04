Dies sind die Versicherer und Vermittler mit den zufriedensten Kunden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie gut Service- und Direktversicherer sowie große Versicherungsmakler in Kommentaren im Internet abschneiden, hat Deutschland Test im Auftrag von Focus Money untersucht. 46 Unternehmen konnten sich in dem Ranking platzieren. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Kunden bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz von diversen Akteuren der Versicherungswirtschaft in verschiedenen Kategorien. Zehn Unternehmen fahren als Gewinner nach Hause. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

Das Medienunternehmen F.A.Z. und ein Forschungsinstitut haben das im Netz verfügbare Meinungsbild zu rund 11.000 Unternehmen untersucht. In das Ranking haben sich Direktanbieter, Vertriebe, Versicherer und Vermittler platziert. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

18.2.2022 –

Das F.A.Z.-Institut hat wieder untersucht, was in den sozialen Medien im vergangenen Jahr in puncto Fairness geschrieben und diskutiert wurde. Die Liste der ausgezeichneten Akteure der Assekuranz, der Makler sowie der Finanzdienstleister und -Vertriebe ist länger geworden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...