Dies sind die Top-Regulierer in der Rechtsschutzversicherung

12.8.2025 – Besonders gute Erfahrungen bei der Schadenregulierung im Segment Rechtsschutzversicherung haben Versicherungsmakler vor allem mit der Auxilia, aber auch mit der Arag und der Concordia gemacht. Dies geht aus den Asscompact Trends II/2025 hervor. Insgesamt mit der Regulierung zufrieden zeigten sich zwei Drittel der Befragten.

Unabhängige Versicherungsvermittler sehen in der Qualität der Schadenkorrespondenz und der Regulierungsdauer ganz allgemein die größten Mängel der Kompositversicherer in der Schadenregulierung (VersicherungsJournal 8.7.2025).

Dies zeigt die aktuelle Auflage der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH erhobenen Studie Asscompact Trends. Als Sonderthema wurde die „Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft“ unter die Lupe genommen.

Schadenregulierung im privaten Schaden-/Unfallgeschäft

Die Nettostichprobengröße der Auflage II/2025 wird mit 302 Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche angegeben. Diese besitzen zum weit überwiegenden Großteil eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 Nummer 2 GewO). Durchgeführt wurde die Befragung im April 2025.

89,4 Prozent der Befragten sind männlich und 10,6 Prozent weiblich. Sie haben 29 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,5 Jahren. Im Schnitt mit 67,7 Jahren wollen sie aus dem Berufsleben ausscheiden. Mehr als jeder Dritte gab an, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten zu wollen.

Zufriedenheit abhängig von Länge der Reaktionszeit

Ein Ergebnis der Befragung: Im Schnitt haben die Befragten in den vergangenen zwölf Monaten vier Schadenfälle in der Rechtsschutzversicherung für Privatkunden persönlich betreut. Bei fast jedem Zehnten waren es mehr als zehn Fälle, während gut jeder Fünfte im Betrachtungszeitraum gar keinen Schadenfall persönlich betreut hat.

Eine Reaktion des Versicherers erfolgte in etwa jedem elften Fall innerhalb von 24 Stunden, womit alle Betroffenen zufrieden waren. Mit einer Reaktionszeit von ein bis drei Tagen – dies traf auf mehr als 40 Prozent der Schadenfälle zu – zeigten sich immerhin noch weit über 90 Prozent zufrieden.

Mit steigender Reaktionszeit nimmt die Zufriedenheit allerdings immer weiter ab. Reagierte der Versicherer innerhalb von vier bis sieben Tagen, so zeigte sich nicht einmal mehr die Hälfte zufrieden. Bei über einer Woche traf dies auf 39 Prozent der Vermittler mehr zu. Letzteres war bei rund jedem sechsten Schaden der Fall.

Mit den Reaktionszeiten meist mehrheitlich zufrieden

Insgesamt waren mehr als zwei Drittel der Interviewten mit der Reaktionszeit zufrieden. Das entspricht dem zweithöchsten Wert in allen abgefragten Kompositsparten. Höher fiel der Wert mit 70 Prozent nur in der Tierhalterhaftpflichtversicherung aus (29.7.2025).

Der mit Abstand niedrigste Wert war in der Wohngebäudeversicherung mit nur 41 Prozent zu beobachten (15.7.2025). Zum Vergleich: In der Privathaftpflichtversicherung lag der Wert immerhin noch bei 64 Prozent (11.7.2025) und in der Kfz-Versicherung bei 61 Prozent (22.7.2025).

Auxilia an der Spitze

Gefragt wurde ferner, mit welchen Anbietern die Vermittler in den letzten zwölf Monaten die besten Erfahrungen in der Schadenregulierung gemacht haben. Am häufigsten genannt wurde die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG (fast ein Drittel Anteil).

Das Unternehmen hatte auch bei einer ähnlich konzipierten Untersuchung vor sieben Jahren die Wettbewerber auf Distanz gehalten (11.12.2018). An zweiter Stelle liegt die Arag SE, für die etwa jeder sechste Interviewte votierte. Den Bronzerang sicherte sich die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. Sie konnte etwa jede elfte Stimme auf sich vereinen.

Die Positionen vier bis sechs belegen die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG, die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG mit Anteilen zwischen knapp sechs und gut vier Prozent.

Der 163-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2025 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Top-Regulierer aus Kundensicht

Bis auf die Itzehoer schafften es alle der vorgenannten Marktteilnehmer auch in die Rangliste der besten Regulierer aus Kundensicht. Allerdings gehören nur die Arag, die Auxilia und der Roland in allen vier abgefragten Bereichen zu den „sehr guten“ Top-Anbietern.

Dies zeigt eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money aus dem Frühjahr (23.1.2025).