Dies sind die Sieger im Betriebshaftpflicht-Rating

9.8.2024 – Im Produktrating von Exulting wurden 626 Betriebshaftpflichttarife für verschiedene Zielgruppen untersucht. Die Gothaer schaffte es in den Segmenten Baunebengewerbe und Handwerk auf den Spitzenplatz. Bei den Gastronomiebetrieben zur Beherbergung schnitt Andsafe am besten ab. In der Zielgruppe Medizinische Nebenbetriebe schnitt der HDI am besten ab.

Die Exulting GmbH & Co. KG hat ihr Bedingungsrating zur Betriebshaftpflichtversicherung aktualisiert. Die Ergebnisse für die Zielgruppen Baugewerbe, Handwerk, Gastronomie und medizinische Nebenberufe wurden auf dem Portal Xselect.net veröffentlicht.

Ratingergebnisse Betriebshaftpflichtversicherung Gastronomie (Bild: Exulting)

Neue Gewichtung

Bewertet haben die Analysten nach eigenen Angaben „rund 500 Leistungsmerkmale für insgesamt 176 Klauseln“. Im Vergleich zu früheren Ratingauflagen (VersicherungsJournal 15.11.2023, 27.11.2023) wurde „die Gewichtung der Klauseln überarbeitet.

Damit branchenspezifische Inhalte verstärkt berücksichtigt sind, haben jeweils die relevanten Klauseln ein höheres Gewicht bekommen. Im Gegenzug fließen Standardklauseln nur mit einer reduzierten Gewichtung ein“, wird weiter mitgeteilt.

Weitere Angaben zu den einzelnen Bewertungskriterien und zur konkreten Gewichtung machten die Analysten nicht. Ganz allgemein wird zur Bewertungssystematik erläutert: „Das Rating beruht auf einer sehr detaillierten Bewertung der Bedingungen. Jede einzelne Klausel wird zunächst gemäß ihrer Bedeutung gewichtet. Danach werden die einzelnen Deckungsbestandteile der Klauseln bewertet.

Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe aller relevanten Klauseln. Die Sterne ergeben sich in Abhängigkeit vom Mittelwert über alle Bedingungen. Dadurch wird bei der Vergabe der Sterne automatisch die Entwicklung des Marktniveaus berücksichtigt.“

Gothaer zweimal an der Spitze, Andsafe einmal

Exulting veröffentlichte für jede Zielgruppe die Top-15-Ranglisten. Zwei Mal die Spitzenposition sicherte sich die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Sie erzielte mit ihrer Lösung für „Handel, Gewerbe, Handwerk – auch im Baugewerbe“ in den Segmenten „Baunebengewerbe“ und „Handwerk“ jeweils die höchste Punktzahl.

Jeweils an zweiter Stelle rangiert die Andsafe AG mit ihren Angeboten „BHV Bauhandwerk“ beziehungsweise „BHV Handwerk / Gewerbe“. In der Zielgruppe „Gastronomiebetriebe zur Beherbergung“ ließ das Unternehmen aus Münster mit „BHV Gastro / Bewirtung“ sogar alle Wettbewerber hinter sich.

Den Silberrang in diesem Segment belegen die Helvetia Versicherungen („(BBR) für die BHV von Hotels und Pensionen“) vor der Württembergischen Versicherung AG („Genuss-Police für Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe“. Letztgenannter Akteur landete auch beim Baunebengewerbe mit „Haftpflicht für Bauhandwerker, mit erweiterter Produkt-Haftpflicht“ an dritter Stelle.

Medizinische Nebenbetriebe: HDI an erster Stelle

Den Bronzerang im Segment Handwerk erreichte die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG („Nürnberger Business Line – Betriebshaftpflichtversicherung“).

Bei den medizinischen Nebenbetrieben liegt die HDI Versicherung AG mit „Betriebs-Haftpflichtversicherung u.a. FAL0010:3, FAH1000:02“ an der Spitze. Dahinter folgen die Helvetia („BBR für die BHV von Heilnebenberufen“) und die Gothaer („GewerbeProtect für selbstständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen“).

Die Top-15-Ranglisten können auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort machen die Analysten auch einige Anmerkungen zur Marktentwicklung.