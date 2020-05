Dies sind die Hauptauslöser für Überschuldung

26.5.2020 – Arbeitslosigkeit ist der häufigste Grund, warum die Bundesbürger im vergangenen Jahr in schwere finanzielle Notlage geraten sind. Dies zeigt die Überschuldungstatistik 2019 von Destatis, die auf Angaben der Schuldnerberatungs-Stellen beruht.

Weit mehr als jede vierte Überschuldung in Deutschland war im vergangenen Jahr auf weggebrochenes oder zu geringes Arbeitseinkommen zurückzuführen. Dies geht aus der Überschuldungsstatistik 2019 hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag veröffentlicht hat.

Datenbasis sind die Angaben von 577 der deutschlandweit rund 1.450 Schuldnerberatungs-Stellen in der Bundesrepublik zu etwa 142.000 hilfesuchenden Personen. Diese wurden auf die Grundgesamtheit aller durch diese Stellen beratenen Bürger hochgerechnet. Insgesamt suchten über 580.000 Menschen Hilfe, das sind knapp zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 29.5.2019).

Arbeitslosigkeit ist Hauptproblem bei Überschuldung

Hauptauslöser für Überschuldung war 2019 mit annähernd einem Fünftel der Faktor „Arbeitslosigkeit“. Zusammengerechnet mit dem an fünfter Stelle liegenden Auslöser „längerfristiges Niedrigeinkommen“ (Anteil: rund ein Zwölftel) ergibt sich ein Anteil von 28,6 Prozent.

In etwa jede sechste Schuldnerberatung wurde wegen gesundheitlicher Probleme („Erkrankung, Sucht, Unfall“) nötig. In jedem siebten Fall ging die finanzielle Notsituation auf eine unwirtschaftliche Haushaltsführung zurück, in jedem achten Fall auf den Auslöser „Trennung, Scheidung, Tod des Partners“.

Seltenere Fälle bei den Beratungsstellen

In nur jeweils jedem 50. Fall und damit vergleichsweise selten führten Zahlungsverpflichtungen aus einer Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung beziehungsweise eine Haushaltsgründung oder die Geburt eines Kindes dazu, dass eine Beratungsstelle aufgesucht wurde.

Gescheiterte Immobilien-Finanzierungen waren nur in weniger als jedem 60. Fall Hauptauslöser. Größere Abweichungen zu 2018 gab es bis auf eine Ausnahme nicht. Eine unwirtschaftliche Haushaltsführung führte um etwa eineinhalb Prozentpunkte häufiger in die monetäre Bredouille.

Unterschiede bei jungen und alten Schuldnern

Das Statistische Bundesamt schlüsselt die Auslöser auch nach ausgewählten Altersgruppen auf. Dabei zeigt sich, dass eine unwirtschaftliche Haushaltsführung deutlich häufiger ein Problem der jüngeren als der älteren Generation ist.

Hierauf war nämlich fast jede dritte Überschuldung der 20- bis Unter-25-Jährigen zurückzuführen. Bei den Über-65-jährigen Schuldnern lag der Anteil lediglich bei etwa einem Zehntel. Ähnlich sieht es wenig überraschend bei Arbeitslosigkeit aus. Diese führt bei den Jüngeren mehr als doppelt so häufig in eine finanzielle Notlage wie bei den Älteren.

Entsprechend der Lebenssituation

Hingegen bringen Trennungen, Scheidungen oder der Tod des Partners eher die Altersgruppe ab 35 Jahre in die monetäre Schieflage. Bei den 25- bis Unter-35-Jährigen ist der Anteil mit rund einem Zwölftel nur in etwa halb so hoch ausgeprägt. In der Gruppe zwischen 20 und unter 25 Jahren ist es sogar nur etwa ein Vierzigstel.

Eine gescheiterte Selbstständigkeit ist deutlich häufiger bei den Betroffenen ab 45 Jahren Hauptauslöser für eine Überschuldung. Ähnlich sieht es auch bei den gesundheitlichen Problemen aus. Diese führen am häufigsten in der Altersgruppe zwischen 45 und unter 70 Jahren in eine finanzielle Schieflage. Bei den 55- bis Unter-65-Jährigen ist der Anteil mit über einem Fünftel in etwa doppelt so groß wie derjenige der 20- bis Unter-25-Järigen mit etwa einem Neuntel.

Im Schnitt über 28.000 Euro an Verbindlichkeiten

Wie aus den Destatis-Daten weiter hervorgeht, stehen die Schuldner durchschnittlich mit etwa 28.250 Euro in der Kreide. Die junge Generation weist dabei nur etwa 7.750 Euro an offenen Verbindlichkeiten auf. Bei den Über-55-Jährigen beläuft sich das durchschnittliche Schuldenvolumen in jeder der ausgewiesenen Altersklassen auf über 40.000 Euro.

Diese großen Unterschiede sind vor allem darauf zurückzuführen, dass rund vier Fünftel der Über-55-Jährigen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten haben, aber nur knapp ein Drittel der 20- bis Unter-25-Jährigen.

Genau umgekehrt verhält es sich bei Telekommunikations-Unternehmen. Hier liegt der Anteil in der Altersgruppe zwischen 20 und unter 35 Jahren bei rund 60 Prozent. Bei den Über-65-Jährigen ist es nur noch etwa ein Viertel.

„Zum einen sind Bankkredite in der Regel mit höheren Schulden verbunden als Telekommunikations-Verträge, zum anderen geht ein höheres Alter automatisch mit einer längeren Wirtschaftsaktivität einher“, führt Destatis zur Erläuterung an.