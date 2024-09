Dies sind die Favoriten der Autodiebe

11.9.2024 – Die meistgestohlene Automarke war im vergangenen Jahr nach Stückzahl erneut VW, nach der Häufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Pkw wie vor zwei Jahren wieder Land Rover. Dies zeigt der am Mittwoch vom GDV vorgestellte „Kfz-Diebstahlreport 2024“. Die höchste Klaurate (je 10.000 kaskoversicherte Fahrzeuge) wird mit 160 für das Toyota-Modell „Landcruiser“ der vierten Generation ausgewiesen. Vier weitere Modelle dieser Marke schafften es in die Top Ten.

WERBUNG

2022 ist die Zahl der entwendeten kaskoversicherten Personenkraftwagen um fast ein Fünftel auf 14.585 gestiegen. Dies geht aus dem „Kfz-Diebstahlreport 2024“ hervor, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Mittwoch veröffentlicht hat.

Im Vorjahr war es um über ein Viertel nach oben gegangen (VersicherungsJournal 19.10.2023), nachdem zuvor zwei coronabedingte Rückgänge auf erstmals unter 10.000 verschwundene Pkw zu beobachten war (24.10.2022, 22.10.2021). Zum Vergleich: Mitte der 1990er-Jahre wurden noch um die 100.000 Pkw gestohlen, Anfang des Jahrtausends immerhin noch weit über 42.000.

Nur fünf Automarken mit sinkenden Zahlen

Nur bei fünf der 20 am häufigsten gestohlenen Pkw-Marken sanken die Zahlen. So weist der GDV für Chrysler-Fahrzeuge ein Minus von 21,2 Prozent auf 286 Fälle und für Gefährte der Marke Land Rover ein Minus von 12,7 Prozent auf 179 Fälle aus.

Rückläufige Entwicklungen waren auch bei den Marken Skoda (minus 9,3 Prozent auf 245 Diebstähle), Volkswagen (minus 7,4 Prozent auf 1.810) und Audi (minus 2,1 Prozent auf 1.377) zu beobachten.

Bei den 15 weiteren Automarken nahm die Zahl zwischen 155,8 Prozent (Kia; auf 724 Diebstähle, aktuell Position acht) und 2,4 Prozent (Fiat, inklusive Alfa Romeo und Lancia; auf 391 Fälle, Platz zwölf) zu. Mehr als verdoppelt (auf 1.475) hat sich ansonsten nur noch die Zahl der geklauten Pkw von Toyota (inklusive Lexus).

Volkswagen die Lieblingsmarke der Autodiebe

Dadurch kletterte Toyota von der fünften auf die zweite Position nach oben in der Rangliste der am häufigsten geklauten Automarken. Die Lieblingsmarke der Autodiebe nach Stückzahl bleibt Volkswagen – trotz des oben beschriebenen Rückgangs.

An dritter (Vorjahr: zweiter) Stelle liegt die Marke Audi mit 1.377 Vorfällen. Die Position vier (drei) belegt Mercedes-Benz (plus 13,3 Prozent auf 1.287 gestohlene Gefährte), Platz fünf (vier) besetzt BMW (inklusive Mini; plus 8,3 Prozent auf 1.171). 2020 hatte BMW noch vor Mercedes gelegen.

Dahinter folgen wie im Vorjahr die Marken Hyundai (plus 41,9 Prozent auf 887 Diebstähle) und Ford Europa (plus 34,8 Prozent auf 840). Sie liegen vor Kia, das neu in der Top Ten der Klau-Hitparade ist. Rang neun belegt weiterhin die Mazda Motor Corporation (plus 27,2 Prozent auf 696 Vorfälle). Von acht auf zehn nach unten ging es für Renault (plus 17,3 Prozent auf 684 Fälle).

Klaurate: Land Rover ist neuer „Spitzenreiter“

Bei der Klaurate (Schadenhäufigkeit je 10.000 kaskoversicherte Pkw) landete Land Rover wie vor zwei Jahren wieder an der Spitze – mit einem Wert von aktuell 17 (minus ein Zehntel). Nur noch auf dem zweiten Rang liegt der Vorjahresspitzenreiter Chrysler mit einem um ein Fünftel gesunkenen Wert von 16.

Dahinter folgt unverändert Ford (USA) mit 14 vor neuerdings Toyota mit 13 und Porsche mit zwölf Delikten je 10.000 kaskoversicherte Fuhrwerke. Auf Klauraten von jeweils neun kommen Mazda, Kia und Mitsubishi.

Die favorisierten Pkw-Modelle der Autodiebe

In der Top Ten der am häufigsten entwendeten kaskoversicherten Pkw-Modelle des vergangenen Jahres ist die Marke Toyota fünfmal vertreten. Hinzu kommen zwei Land-Rover-Modelle und jeweils ein Modell von Hyundai, Kia und Chrysler. Den unrühmlichen Spitzenplatz belegt das Toyota-Modell „Landcruiser“ der vierten Generation (160 Diebstähle je 10.000 kaskoversicherte Pkw).

Knapp dahinter folgt das Toyota-Modell „Lexus NX“ der ersten Generation mit einer Klaurate von 157 vor dem dritten Toyota-Modell „Lexus UX“ der ersten Generation (136). An vierter und fünfter Stelle liegen das Land-Rover-Modell „Range Rover Sport“ der zweiten Generation (121) und das im Vorjahr zweitplatzierte Kia-Modell „Stinger“ der ersten Generation mit einer Klaurate von 110.

(Bild: GDV)

Wie der Versichererverband weiter mitteilte, stehen bei den Kriminellen vor allem SUVs der Oberklasse und der oberen Mittelklasse hoch im Kurs. So fänden sich unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen fast ausschließlich Typen dieser Bauform.

Weitere Informationen zum Kraftfahrzeug-Diebstahlgeschehen – unabhängig von einer Kaskoversicherung – sind der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu entnehmen (10.4.2024, 29.7.2024).