Dies sind die besten Lebensversicherer im IVFP-Urteil

3.12.2025 – Im aktuellen „LV-Rating Unternehmensqualität“ des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung erhielten nur noch 15 Anbieter die Höchstnote „exzellent“. Dazu gehören Allianz, Axa, Canada Life, Delta Direkt, DLVAG, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, Inter, LV 1871, LVM, Neue Leben, R+V AG, Swiss Life und Volkswohl Bund. Die Württembergische fiel aus der Spitzengruppe heraus und erzielte mit 39 weiteren Anbietern ein „sehr gut“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Dienstag die aktuelle Auflage ihres „LV-Ratings Unternehmensqualität“ veröffentlicht. Darin haben die Analysten 76 (Vorjahre: 78; 87; 83) Versicherer aus Verbrauchersicht durchleuchtet.

Lebensversicherer anhand von 24 Kriterien bewertet

Nach Unternehmensangaben wurden zur Bewertung insgesamt 24 unterschiedlich gewichtete Kriterien herangezogen, um ein möglichst ausgewogenes Bild der analysierten Gesellschaften zu erstellen. Sie stammen wie bei den letzten drei Auflagen (VersicherungsJournal 7.11.2024, 16.11.2023, 8.12.2022) aus den vier Qualitätsbereichen

Stabilität/Größe: Konzernstruktur, Bestand Hauptversicherungen (Stück), gebuchte Bruttobeiträge, Kapitalanlagebestand;

Sicherheit: drei SCR-Quoten, MCR-Quote, Eigenkapitalquote, Sicherheitsmittelquote, Mitgliedschaft in Sicherungseinrichtung;

Ertragskraft/Gewinn: RfB-Zuführungsquote, freie RfB-Quote, laufende Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen, Abschlusskostenquote, Verwaltungskostenquote;

Markterfolg: Zuwachsquote Bestand Leben, Zuwachsquote gebuchte Bruttobeiträge, Zuwachsquote des Neuzugangs nach APE, Quote Einmalbeitrag, Trendanalyse, Stornoquote, Bafin-Beschwerdequote, Bestandsmix.

WERBUNG

Datenbasis sind die Geschäfts- und SFCR-Berichte

Datenbasis sind nach Institutsangaben die öffentlich zugänglichen Geschäfts- und SFCR-Berichte sowie Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Bewertung erfolgt je nach Kriterium über ein, drei oder fünf Jahre (ausgehend vom Basisjahr 2024).

Ausgewählte weitere Details zu den Kriterien sowie zur Ratingsystematik können unter diesem Link (PDF, 255 KB) eingesehen werden. Informationen zur konkreten Gewichtung der einzelnen Kriterien werden nur beispielhaft für einige Kennzahlen aufgeführt.

Nur noch 15 Lebensversicherer an der Spitze des IVFP-Ratings

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden zu den Ratingnoten verdichtet. Die höchste Bewertung „exzellent“ erhielten aktuell 15 (2024: 16; 2023: 24) Unternehmen. Dies sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Herausgefallen aus der Spitzengruppe ist in diesem Jahr mit der Württembergischen Lebensversicherung AG nur ein Testkandidat. Im Vorjahr hatten gleich neun Prüflinge ihr „exzellent“ verloren.

40 „sehr gute“ Anbieter

Wie die Württembergische ein „sehr gut“ bekamen die folgenden 39 Marktteilnehmer (ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge):

Dabei schafften die Cosmos, die Deutsche Ärzte, die DEVK Allgemeine, die Provinzial Hannover und die VRK den (Wieder-)Aufstieg in die nächsthöhere Notenklasse.

Die Ergebnisliste inklusive einer Auflistung der 21 „guten“ Lebensversicherer kann auf dieser IVFP-Internetseite eingesehen werden.