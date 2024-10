Dies sind die besten der 16 größten deutschen Lebensversicherer

8.10.2024 – Für die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ in Heft 10/2024 der Zeitschrift für Versicherungswesen hat Professor Dr. Hermann Weinmann erneut die größten deutschen Anbieter untersucht, erstmals nicht mehr getrennt nach den Rechtsformen AG und VVaG. Betriebswirtschaftlich bekam neben Testsieger Hannoversche nur noch die Allianz die Note „Eins“. Beide teilen sich mich „Sehr gut (-)“ die Spitzenposition bei der Verbrauchernote. Dort schnitten Zurich Deutscher Herold und Cosmos mit „Mangelhaft“ am schlechtesten ab.

Schon seit vielen Jahren analysiert Professor Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein die Qualität der zwölf umsatzstärksten Lebensversicherer aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit (VersicherungsJournal 5.12.2023) sowie der zwölf insgesamt größten Marktteilnehmer (18.9.2023).

16 Testkandidaten

In diesem Jahr wurden die Untersuchungen zusammengeführt. Testkandidaten für „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden (Untersuchung 2024)“ waren die

Nur noch vier Lebensversicherungsvereine im Vergleich

Im Rahmen der Zusammenlegung der früher separaten Untersuchungen wurde das Teilnehmerfeld verkleinert. Weinmann erläutert in dem Heftartikel, dass die Analyse 2024 zwei inhaltliche Ziele verfolge: eine Verbreiterung der Untersuchungsbasis bei gleichzeitiger Konzentration.

Mit der Umstellung der ZfV „auf die monatliche Erscheinungsweise soll auch die getrennte Analyse von Top Zwölf-Lebensversicherern und Top-Versicherungsvereinen aufgegeben werden.

Die Konzentration der Ergebnisse soll erlauben, die Analyse in einem Heft unterzubringen. Es bleibt bei den Top Zwölf-Lebensversicherern nach Bruttobeiträgen, und Ziel ist es, auch die Top Sechs-Versicherungsvereine zu erfassen.

Da in der Gruppe der Top Zwölf-Lebensversicherer mit der Debeka Leben und der Alte Leipziger Leben bereits zwei Vereine enthalten sind, beschränkt sich die Auswahl auf die vier größten Vereins-Lebensversicherer in Deutschland. Insgesamt sind es also ‚nur‘ sechzehn Unternehmen in der Analyse“, hebt Weinmann hervor.

Weinmann hat die Bewertungssystematik geändert

Nach umfangreichen Anpassungen im Vorjahr hat Weinmann aktuell weitere Veränderungen an der Bewertungssystematik vorgenommen. Deshalb wird auf eine tabellarische Gegenüberstellung der Ergebnisse mit denen des Vorjahres verzichtet.

Die Untersuchung gliedert sich in einen betriebswirtschaftlichen Teil und die Ergänzung um Verbraucherbelange. Ersterer besteht aus fünf Komponenten, in denen jeweils maximal 200 Punkte zu erreichen waren.

Dazu gehören die drei Vergangenheitsindikatoren Ertragsrealisation, Netto-Neuzugang, erweiterte Betriebs- und erweiterte Verwaltungskosten sowie die beiden Zukunftsindikatoren Bewertungsreserven und Verlustreserve.

Für die Verbraucherbelange wurden darüber hinaus die Partizipationsquote und die Solvenzquote (Brutto-SFCR) herangezogen. Bei der Partizipation wurde vom „Bonus-System“ (Zusatzpunkte für besonders hohe Werte) auf ein Malus-System (Punktabschlag bei niedrigen Quoten umgestellt.

Betriebswirtschaft: Hannoversche auf dem Spitzenplatz

Sieger des betriebswirtschaftlichen Vergleichs ist die Hannoversche, die wie die Gothaer, der Volkswohl Bund und die WWK im Vorjahr nicht zu den Testkandidaten gehört hatte. Sie schaffte 900 von theoretisch 1.000 erreichbaren Punkten und damit die höchste Notenstufe „Eins“.

Dies gelang ansonsten nur noch der Vorjahressiegerin Allianz, die sich von 800 auf 850 Zähler steigerte. Mit einer „Zwei“ schnitten die Alte Leipziger und die Nürnberger ab. Beide kamen auf 650 Punkte. Erste legte um 50, Letztere um 100 Zähler zu.

Eine „Drei“ bekamen sieben Akteure. Hierzu gehören mit jeweils 550 Punkten die Axa (minus 100 Zähler), die Debeka und der HDI (unverändert) sowie die WWK. Die Bayern-Versicherung verbesserte sich um 100 Punkte auf 500 Zähler. Die gleiche Punktzahl erzielte die Gothaer, während der Volkswohl Bund 400 Zähler schaffte.

Nicht über eine „vier“ hinaus kamen die Württembergische (minus 50 auf 350 Punkte) sowie Generali, Zurich Deutscher Herold und Cosmos (jeweils 300 Zähler). Dabei büßte die Cosmos 50, die Generali 100 und die Zurich Deutscher Herold 150 Punkte ein.

Allianz und Hannoversche gewinnen bei den Verbraucherbelangen

Bei der Verbrauchernote liegen die Allianz und die Hannoversche gleichauf auf dem Spitzenrang („Sehr gut (-)“. Mit „Gut“ schnitt die Alte Leipziger ab, mit einem „Gut (-)“ die Nürnberger. Jeweils ein „befriedigend (+)“ schafften die Debeka und die WWK.

Betriebswirtschaftliche Bewertung und Verbrauchernoten der größten Lebensversicherer (Geschäftsjahr 2023) Versicherer Punktzahl Betriebswirtschaft Note Betriebswirtschaft Verbrauchernote Hannoversche 950 Eins Sehr gut (-) Allianz 900 Eins Sehr gut (-) Alte Leipziger 650 Zwei Gut Nürnberger 650 Zwei Gut (-) Debeka 550 Drei Befriedigend (+) WWK 550 Drei Befriedigend (+) HDI 550 Drei Befriedigend Axa 550 Drei Befriedigend R+V 500 Drei Befriedigend Bayern-Versicherung 500 Drei Befriedigend Gothaer 500 Drei Befriedigend (-) Volkswohl Bund 400 Drei Befriedigend (-) Württembergische 350 Vier Ausreichend (-) Generali 300 Vier Ausreichend (-) Zurich Deutscher Herold 300 Vier Mangelhaft Cosmos 300 Vier Mangelhaft

Die Verbrauchernote „befriedigend“ schafften HDI, Axa, R+V und Bayern-Versicherung. Mit einem „Befriedigend (-)“ wurden Gothaer und Volkswohl Bund bedacht. Nur „Ausreichend (-)“ lautete die Verbrauchernote für Württembergische und Generali. Nicht über ein „Mangelhaft“ hinaus kamen Zurich Deutscher Herold und Cosmos.