Die Versicherer und Vermittler mit den loyalsten Kunden

27.10.2025 (€) – Servicevalue hat die Kundenloyalität von 1.013 Gesellschaften aus 65 Branchen in einer Umfrage bewerten lassen. Bei den Versicherern (Multikanal) gewann die Generali, bei den Versicherern (Exklusiv) die ADAC Versicherungen und bei den Direktversicherern die Huk24. Die Best-Gruppe wurde Sieger bei den Versicherungsvermittlern, die Formaxx bei den Finanzvertrieben. Nur die ADAC Versicherungen konnten ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Lebensversicherung · Marktforschung · Ranking · Versicherungsmakler · Versicherungsvermittler
