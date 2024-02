Die Versicherer mit den fairsten Konditionen

16.2.2024 – Zum zweiten Mal nimmt Servicevalue im Auftrag von Focus Money die Disziplin „faire Konditionen“ unter die Lupe. Im Branchenvergleich punktet der Bereich private Haftpflicht-Versicherung. Elf Unternehmen aus der Versicherungsbranche setzen sich gegen die Konkurrenz in ihren Geschäftsfeldern durch.

Welche Unternehmen bieten Verbrauchern die fairsten Konditionen? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zum zweiten Mal im Auftrag der Zeitschrift Focus Money nachgegangen.

Im Mittelpunkt der Erhebung steht das Verhalten an der Kundenfront in 50 verschiedenen Wirtschaftszweigen. Dazu gehören unter anderem auch die Sparten Berufsunfähigkeits-, Kfz-, private Krankenversicherung, Wohngebäude- und Hausratversicherung sowie Finanzvertriebe.

Zur Methodik

Zu der im Dezember und Januar durchgeführten Onlinebefragung wurden zur Bewertung registrierte Panelisten eingeladen.

Die Konsumenten sollten folgende Frage beantworten: „Inwieweit trifft es aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus zu, dass Angebote und Leistungen von [Anbieter XY] zu fairen Konditionen verkauft werden?“

Die Beurteilung erfolgte auf einer fünfstufigen Antwort-Skala (von „stimme voll und ganz zu“ (1) bis „stimme nicht zu“ (5)). In einem weiteren Schritt wurde für die Unternehmen der ungewichtete Mittelwert berechnet.

„Liegt der empirische Mittelwert eines Anbieters niedriger (= besser) als der jeweilige Kategorien-Mittelwert, wird dem Anbieter die Auszeichnung „Fair“ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält der Anbieter die Auszeichnung ‚Fairste‘“, erklärt Servicevalue im Studiensteckbrief.

Die Gewinner aus der Versicherungsbranche

Für die aktuelle Untersuchung holten die Marktforscher nach eigenen Angaben 130.255 Urteile zu 1.049 Unternehmen ein. Als Kategorien schneiden mit einem Mittelwert von jeweils 2,57 Privathaftpflicht-Versicherer und Discount-Möbelhändler am besten ab. Bestwerte erzielen in diesen Kategorien die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG und die Roller GmbH & Co. KG.

Elf verschiedene Sparten aus der Versicherungsbranche werden in der Auswertung aufgeführt. Folgende Unternehmen konnten als Produktgeber mit den besten Werten im jeweiligen Segment punkten:

Nur ADAC, Provinzial, DEVK und Arag konnten Spitzenplätze verteidigen

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 16.2.2023) konnten nur vier Versicherer ihren Spitzenplatz verteidigen. Dazu gehören ADAC (Kfz), Provinzial (Leben), DEVK (PHV) und Arag (PKV). In den anderen sieben Kategorien sicherten sich neue Mitspieler den ersten Rang.

In der Berufsunfähigkeits-Versicherung musste die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) der Allianz Platz machen. E-Bike-Versicherer Bikmo GmbH gab an Hepster ab. Bei den Finanzvertrieben verlor Telis Finanz AG gegen MLP. In der Hausrat-Versicherung übernahm die Huk-Coburg von der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

In der privaten Kranken-Zusatzversicherung setzte sich die Debeka vor die Allianz. In der Rechtsschutz-Sparte ging die Advocard als Sieger vom Platz und verdrängte die DEVK. In der Wohngebäudeversicherung eroberte die Alte Leipziger den ersten Rang von der Allianz.

Die Ergebnisse in den 50 untersuchten Branchen können auf dieser Servicevalue-Webseite eingesehen werden. Auch der entsprechende Studiensteckbrief steht hier zur Verfügung.