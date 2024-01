Die Sparten mit den häufigsten Ombudsmann-Beschwerden

23.1.2024 – Weit über die Hälfte der beim Versicherungsombudsmann im vergangenen Jahr eingegangenen Beschwerden über Versicherungs-Unternehmen betrafen die Lebens-, die Rechtsschutz- oder die Kfz-Versicherung. Die Eingaben nahmen um ein Siebtel auf über 17.300 zu. Nur in der Gebäude-Sparte gingen die Reklamationen zurück. Dies zeigt der Tätigkeitsbericht 2023 der Schlichtungsstelle.

Der Versicherungsombudsmann e.V. hat am Montag seinen „Tätigkeitsbericht 2023“ (PDF, 251 KB) vorgelegt. Dieser muss seit sieben Jahren aufgrund einer neuen Gesetzeslage (VersicherungsJournal 1.4.2016) gemäß § 34 Absatz 1 VSBG in Verbindung mit § 4 VSBInfoV erstellt werden.

Zur Premiere war nur über ein „Rumpfjahr“ (August bis Dezember 2016) berichtet worden (12.4.2017). Die zweite und folgenden Auflagen umfassten dann jeweils ein komplettes Berichtsjahr (8.2.2018, 4.2.2019, 23.1.2020, 1.2.2021, 31.1.2022, 23.1.2023).

Über 18.000 Anträge auf Schlichtung

Dem Bericht ist neben verschiedenen verfahrenstechnischen Angaben unter anderem zu entnehmen, wie häufig sich Verbraucher in den einzelnen Sparten über Versicherungs-Unternehmen beschweren. Zudem wird aufgeführt, wie viele Reklamationen warum abgewiesen oder nicht weiterverfolgt wurden.

2022 gingen bei der Schlichtungsstelle dem Bericht zufolge 17.324 Anträge auf Durchführung eines Streitbeilegungs-Verfahrens (§ 4 Absatz 1 VSBInfoV) gegen Versicherungs-Unternehmen ein. Das sind 14,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

In Relation zu den rund 435 Millionen Verträgen in der Lebens- und Kompositversicherung fällt das Beschwerdeaufkommen damit weiterhin verschwindend gering aus.

Die Sparten mit den meisten Beschwerden beim Versicherungs-Ombudsmann

Zum dritten Mal in Folge war die Lebensversicherung häufigster Streitgegenstand. Nach einem Plus um ein Zehntel auf über 3.300 entfiel knapp jede fünfte Eingabe auf diese Sparte. Die Rechtsschutz-Versicherung findet sich erneut an zweiter Stelle wieder. Nach einem Zuwachs um ein Zwanzigstel (auf 2.900) ging es weiterhin bei etwa jedem sechsten Antrag auf Streitbeilegung um diesen Versicherungszweig.

Circa jede achte (2022: neunte) Reklamation betraf die Kfz-Kaskoversicherung. Die Beschwerden in diesem Bereich wuchsen um über ein Viertel auf fast 2.100 an. Die Gebäudeversicherung war der einzige Zweig mit rückläufigen Eingaben (minus 3,5 Prozent auf unter 1.700).

Rund jede elfte Beschwerde war dem Segmente „Sonstige Versicherungen“ zuzuordnen, etwa jede 13. der Kfz-Haftpflichtversicherung. Dahinter folgt die Allgemeine Haftpflichtversicherung mit sechs Prozent Anteil.

Deutliche Zunahmen in den meisten Versicherungssparten

In fast allen Sparten nahm die Zahl der Anträge auf Streitbeilegung deutlich zu. Am stärksten erhöhten sich die Eingaben in der Unfallversicherung (plus 39,2 Prozent). Ebenfalls ein deutlicher Anstieg war im Segment „Sparte in Klärung“ zu beobachten.

Um fast ein Drittel wuchs die Zahl der spartenübergreifenden Reklamationen. Zuwachsraten von jeweils rund einem Viertel hatten neben der Kfz-Kaskoversicherung auch die Beschwerdezahlen in der Hausrat- sowie der Kfz-Haftpflichtversicherung zu verzeichnen.

Hintergründe zu den teils kräftigen Veränderungen sind dem Bericht nicht zu entnehmen. Details hierzu werden erst im Mai geliefert, wenn der Jahresbericht 2023 der Schlichtungsstelle veröffentlicht wird.