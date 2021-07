Die Rentenversicherung lehnt eine Aktienrente ab

1.7.2021 – Das Risiko der Altersversorgung solle das Kollektiv und nicht der Einzelne tragen. Diese Ansicht Vertrat die Deutsche Rentenversicherung bei ihrem Presseseminar. Auch ein Abrücken von der vollständigen Beitragsgarantie bei der Riester-Rente oder ein Umleiten der Förderung an die Rentenkasse wird abgelehnt.

In der Debatte um alternative Altersvorsorgemodelle etwa auf Aktienbasis muss nach Ansicht der Deutschen Rentenversicherung Bund die Frage in den Mittelpunkt gerückt werden, wer letztlich das Risiko tragen soll: Die Solidargemeinschaft oder das Individuum. Das wurde am Mittwoch auf dem traditionellen Pressefachseminar in Berlin deutlich.

Für Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung, ist klar, dass die Menschen vor allem Garantien und weniger Renditeversprechen wollen.

Wer trägt die Risiken einer Aktienanlage?

Reinhold Thiede (Archivbild: Brüss)

Der Rentenexperte sagte, man müsse sich immer fragen, wer bei Alterssicherungssystemen das Risiko zu tragen habe. Bei der Rentenversicherung sei der Versicherte sein Leben lang abgesichert und auch im Fall der Invalidität und der Hinterbliebenenrente geschützt.

Er vermisst bei den jetzt diskutierten Aktien-Vorsorgemodellen, dass die Leistungsseite nicht deutlich gemacht werde.

Nach Thiedes Einschätzung werden die Risiken einer Aktien-Altersvorsorge zu sehr auf den einzelnen Anleger verlagert. Unbeantwortet bleibe etwa die Frage, für welchen Zeitraum (bis ans Lebensende?) ein Aktienkapital reichen solle. Was passiere, wenn jemand gerade bei Rentenbeginn in eine Aktienflaute gerate?

Sicherlich böten Aktien die Chance auf mehr Rendite aber eben auch das Risiko von Kursrückschlägen, sagte der Referent. Die Menschen würden sich statt Renditeversprechen lieben auf Garantien verlassen.

Dafür stehe die Rentenversicherung und trotz der nicht zu leugnenden demografischen Entwicklung habe sich die Rentenversicherung – dank der gestiegenen Erwerbstätigkeit – stabil entwickelt.

DRV: An der Riester-Garantie darf nicht gerüttelt werden

Die Riester-Rente stagniert schon länger (VersicherungsJournal 22.4.2021). Die SPD hat die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformen bei der staatlich geförderten Altersvorsorge blockiert (3.3.2021, 3.3.2021). Forderungen der Riester-Anbieter, im Rahmen eines Neustarts von der Beitragsgarantie bei Riester abzugehen, erteilte Thiede eine klare Absage.

Wer von der Vorgabe, dass bei Rentenbeginn 100 Prozent der eigenen Einzahlungen und der staatlichen Zuschüsse zur Verfügung stehen müssen, abgehe, der verlagere Risiko auf den Riester-Sparer, sagte der Experte. Man habe heute immerhin zumindest die Null-Prozent-Garantie.

Eine Umleitung der Riester-Zulagen in die Rentenversicherung wäre nicht sinnvoll, sagte Thiede. Die vergleichsweise geringen staatlichen Leistungen würden im Rentenetat kaum wirksam werden. Und vor allem könnten Geringverdiener und Mütter über die Rentenversicherung nicht gezielt gefördert werden.