Die privaten Krankenversicherer mit der besten Kundenorientierung

22.9.2025

Im Auftrag von Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, hat die Factfield GmbH die Kundenorientierung von Unternehmen in Deutschland unter die Lupe genommen. Die Untersuchung basiert den Angaben zufolge auf einer im Februar durchgeführten Onlinebefragung, zu der sogenannte Panelisten eingeladen wurden.

Im Rahmen der Befragung kamen 166.333 Bewertungen von 10.040 Personen zu über 1.650 Unternehmen aus 28 Branchen zusammen. Weitere Details zur konkreten Fragestellung und zur Methodik sowie die Sieger in den zwölf Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 16.9.2025).

In der Kategorie „private Krankenversicherungen“ setzte sich die Axa Krankenversicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Mit 78,01 Punkten holte sie den Branchensieg und darf sich mit dem Prädikat „Höchste Kundenorientierung“ schmücken.

Auf dem Siegerpodest landeten auch die DEVK Krankenversicherungs-AG (76,02 Zähler) und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (75,52 Punkte). Wie die beiden vorgenannten Marktteilnehmer erhielten darüber hinaus auch folgende Anbieter die Auszeichnung „Top-Kundenorientierung“ (Voraussetzung: branchenüberdurchschnittliche Punktzahl):