Die Lebensversicherer mit der größten BU-Kompetenz

5.11.2025 – Im aktuellen Rating BU-Kompetenz des IVFP erhielten Axa, Bayern-Versicherung, HDI, Nürnberger, R+V, Swiss Life und Zurich Deutscher Herold die Höchstnote „exzellent“.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat ihr BU-Kompetenzrating aktualisiert und am Dienstag die Ergebnisse veröffentlicht. Premiere hatte die Untersuchung zur Absicherung von Berufsunfähigkeit (BU) vor sieben Jahren (VersicherungsJournal 6.12.2018).

Hintergründe zur Methodik des BU-Kompetenzratings

Das BU-Kompetenzrating ist eine interaktive Analyse von nicht-öffentlichen, sensiblen Daten, die direkt von den Gesellschaften an das IVFP geliefert werden, wurde bei der Erstauflage mitgeteilt. Die insgesamt rund 80 Einzelkriterien entstammen den Bereichen Geschäft und Leistungsprüfung (jeweils 30 Prozent Gewichtung) sowie Antragsprüfung und Service (jeweils 20 Prozent Gewichtung).

Im Teilbereich Geschäft geht es unter anderem um die Bestandsgröße, die Beitragsstabilität und die Annahmepolitik. Bei der Antragsprüfung wird darauf geschaut, wie mit Gesundheitsfragen umgegangen wird und ob der Versicherer seine Kunden über ihre Rechte und Pflichten ausführlich aufklärt.

Hinsichtlich der Leistungsprüfung wird untersucht, wie ein Anbieter im Leistungsfall vorgeht, den Kunden informiert, unterstützt und gegebenenfalls zu einem Neustart ins Berufsleben verhilft. Beim Service zählten neben der Vertriebsunterstützung auch Serviceorientierung und Kundenfreundlichkeit.

Details zur konkreten Punktvergabe insgesamt oder in den einzelnen Prüfpunkten werden nicht veröffentlicht. In der Ratingdokumentation (PDF, 252 KB) wird an wenigen Beispielen aufgezeigt, dass ein Leistungskriterium in der Bewertung verschiedene Ausprägungen erreichen kann. Immerhin werden dort alle Prüfpunkte aufgelistet.

Sieben Lebensversicherer mit der Höchstnote

Die Analysten haben siebenmal die Höchstnote „exzellent“ vergeben, und zwar an die

Die sieben aufgezählten Akteure hatten auch bei der Ratingauflage vor zwei Jahren die Bestnote bekommen (26.7.2023).

Ein „sehr gut“ bekamen wie zwei Jahre zuvor die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und neuerdings die Hannoversche Lebensversicherung AG. Die Universa Lebensversicherung schnitt mit „gut“ ab. Nicht mehr zu den Testkandidaten gehörten die Condor Lebensversicherungs-AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Beide hatten es vor zwei Jahren in die zweitbeste Bewertungsklasse geschafft.

Von den vorgenannten Akteuren erzielten der HDI, die Nürnberger und die Swiss Life in allen vier Teilbereichen die Bestnote. Dreimal gelang dies der Axa (nicht Antragsprüfung), der Bayern-Versicherung und der Zurich (jeweils nicht Geschäft) sowie der R+V (nicht Service).

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Gesundheitsreform · Lebensversicherung · Rating
 
