4.3.2024 – Bei einer Investment-Berufsunfähigkeits-Versicherung werden erwirtschaftete Überschüsse über die Laufzeit in einen Investmentfonds beziehungsweise ETF eingezahlt. Versicherte zahlen den höheren Tarif- beziehungsweise Bruttobeitrag. Warum diese Lösung gerade für Eltern, die ihre Kinder absichern wollen, attraktiv ist, stellt Versicherungsmakler Alexander Kukovic von bamboo finance in seinem Gastbeitrag dar.

Je früher man eine Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung abschließt, desto einfacher ist es, den Versicherungsschutz zu erhalten.

Versichert man sich früh genug, ist man in der Regel noch jung und gesund. Insbesondere Schüler erhalten deshalb meist problemlos den gewünschten Versicherungsschutz und sichern damit nicht nur ihre zukünftige Karriere ab. Ganz egal, welchen Zielberuf sie später mal ergreifen oder welchen Hobbys sie nachgehen.

Alexander Kukovic (Bild: Paul Träger)

Doch nicht allzu selten warten Eltern viel zu lange mit einem Abschluss, weil sie selbst das Risiko für ihre Kinder noch nicht sehen beziehungsweise für sich greifen können. „Warum soll ich denn jetzt schon für eine BU Geld ausgeben? Mein Kind ist doch noch in der Schule!“, heißt es deshalb oft. Und genau bei diesem Einwand setzt die Investment-BU-Versicherung (IBU) an.

Was genau ist die IBU?

Der einzige Unterschied zur herkömmlichen Variante – einer BU-Versicherung mit Sofortverrechnung der Überschüsse – ist, dass die vom Versicherer erwirtschafteten Überschüsse eben nicht sofort verrechnet, sondern über die Laufzeit in einen Investmentfonds beziehungsweise ETF eingezahlt werden. Dafür investieren Versicherte nicht den Zahl- oder Nettobeitrag, sondern den höheren Tarif- beziehungsweise Bruttobeitrag.

Zunächst bedeutet das natürlich eine höhere Beitragsbelastung. Unser unten aufgeführtes Berechnungsbeispiel zeigt in der Spitze einen Monatsbeitrag von 75 Euro.

Allerdings verfügt man durch die IBU über einen „Spartopf“, den man sich spätestens am Ende der Laufzeit auszahlen lassen kann – und das steuerfrei. Darüber hinaus bieten gute BU-Versicherer die (nicht) ereignisgebundene Nachversicherungsoption an, so dass Eltern auch mit einer geringeren BU-Rente beginnen können, um die Beitragsbelastung zu senken.

Welche Vorteile hat die IBU?

Die noch überwiegend gewählte Variante ist die BU-Versicherung mit Sofortverrechnung der Überschüsse (SBU). Eine sozusagen exakte Risikoversicherung, bei der man die versicherte Rente erhält, sollte der Leistungsfall eintreten. Tritt jener – man muss sagen, hoffentlich – nicht ein, so erhält man keine Beiträge zurück.

Das ist häufig ein Grund, warum viele Eltern einen frühen BU-Abschluss für ihre Kinder scheuen. Die Furcht, dass dem eigenen Kind früh etwas derart Schlimmes passieren könnte, wird emotional verdrängt. Gepaart mit dem Gedanken, dass die Beiträge wohl „umsonst“ gezahlt werden könnten, lässt Eltern dann den Abschluss, immer häufiger zu lange, hinauszögern.

Die IBU nimmt Eltern diese Besorgnis, weil die Beitragszahlung eben nicht „umsonst“ wäre, wenn das Kind doch nicht berufsunfähig werden sollte. Das vorhandene Fondsguthaben kann sogar jederzeit ausgezahlt oder für die Beitragszahlung verwendet werden – zum Beispiel während der Elternzeit oder bei Arbeitslosigkeit.

Hat man den Abschluss früh genug getätigt, so dass sich ein entsprechendes Guthaben aufgebaut hat, kann man zum Ende der Vertragslaufzeit hin „beitragsfrei“ versichert sein, weil die BU-Beiträge eben aus dem Fondsguthaben bezahlt werden.

Worauf sollte man bei einer IBU achten?

Von einem guten Bedingungswerk und den grundsätzlichen BU-Leistungskriterien einmal abgesehen, ist es bei einer IBU umso wichtiger, auf die Finanzstärke des gewählten Versicherers zu achten. Denn nur solange ein Versicherer auch Überschüsse erwirtschaftet, fließt Kapital in den Investmentfonds.

Überschüsse werden bekanntlich nicht nur durch Zinsgewinne erwirtschaftet, sondern auch durch Risikogewinne. Einen Versicherer zu wählen, welcher in Relation zum Gesamtbestand einen hohen Anteil an BU-Verträgen hat, ist deshalb umso sinnvoller.

All diese Kriterien, verbunden mit der Tatsache, dass nur wenige Versicherer eine IBU überhaupt anbieten, macht die Auswahl an empfehlenswerten Tarifen übersichtlich.

Sind vielleicht schon Vorerkrankungen vorhanden oder werden risikoreiche Hobbys betrieben, würde die Auswahl dadurch weiter geschmälert werden.

Alter und Umwandlungsoption

Umso wichtiger ist es deshalb, dass Eltern sich früh genug um den BU-Schutz für ihre Kinder bemühen. Eine IBU kann, wie auch eine SBU, ab dem 10. Lebensjahr abgeschlossen werden.

Darüber hinaus bestehen Angebote, bei denen Kunden sogar schon ab dem vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes zunächst eine Grundfähigkeits-Versicherung (mit Investition der Überschüsse in einen Investmentfonds) abschließen können. Durch die vertragliche Umwandlungsoption kann der Vertrag dann ab einem Kindesalter von zehn Jahren in eine IBU geändert werden.

Berater sollten bei dieser Option genau darauf achten, ob und welche Gesundheitsfragen zur Umwandlung gestellt werden würden.

IBU vs. SBU

Sicherlich gäbe es noch die Möglichkeit, eine SBU zu wählen und die Differenz von Tarif- und Zahlbeitrag in einen Fondssparplan oder eine Fondspolice der dritten Schicht anzulegen. Doch dieses Argument greift aufgrund des Steuervorteils der IBU überwiegend häufig nicht.

In den unteren Berechnungen wurde für alle drei Vehikel Kostenneutralität angenommen, um sich ausschließlich auf den Steuereffekt der IBU gegenüber Fondssparplan und Fondspolice zu konzentrieren.

Berechnungsbeispiel IBU und SBU (Angaben in Euro) Szenario 1: Laufzeit konstant, Berufsgruppe unterschiedlich Eintrittsalter Ausbildung Ergebnis IBU (Wert abzgl. Beiträge)* Ergebnis FSP (Gewinn -SBU Beiträge)** Ergebnis FP (Gewinn -SBU Beiträge)*** 10 Jahre Grundschule 33.575,53 28.962,62 29.255,93 12 Jahre Gymnasium 22.389,47 18.956,72 18.971,83 16 Jahre Oberstufe 9.978,21 7.773,10 7.582,23 18 Jahre Oberstufe 6.495,64 4.481,03 4.276,34 20 Jahre Studienbeginn (Bachelor BWL) 2.779,25 1.377,24 1.141,68 25 Jahre Studienende (Master BWL) -2.074,80 -3.143,68 -3.398,76 Szenario 2 Laufzeit (57 Jahre) konstant, Berufsgruppe unterschiedlich Eintrittsalter Ausbildung Ergebnis IBU (Wert abzgl. Beiträge)* Ergebnis FSP (Gewinn -SBU Beiträge)** Ergebnis FP (Gewinn -SBU Beiträge)*** 10 Jahre Grundschule 33.575,53 28.962,62 29.255,93 10 Jahre Gymnasium 28.746,37 25.009,97 25.059,51 10 Jahre Oberstufe 24.054,58 21.031,28 20.915,26 Szenario 3: Laufzeit (47 Jahre) konstant, Berufsgruppe unterschiedlich Eintrittsalter Ausbildung Ergebnis IBU (Wert abzgl. Beiträge)* Ergebnis FSP (Gewinn -SBU Beiträge)** Ergebnis FP (Gewinn -SBU Beiträge)*** 20 Jahre Gymnasium 4.201,11 1.912,15 1.715,92 20 Jahre Oberstufe 3.477,71 1.643,82 1.427,53 20 Jahre Student 2.779,25 1.377,24 1.141,68 Szenario 4: Laufzeit (37 Jahre) konstant, Berufsgruppe unterschiedlich Eintrittsalter Ausbildung Ergebnis IBU (Wert abzgl. Beiträge)* Ergebnis FSP (Gewinn -SBU Beiträge)** Ergebnis FP (Gewinn -SBU Beiträge)*** 30 Jahre Betriebswirt**** -5.501,03 -6.271,53 -8.375,35 30 Jahre Zahnarzt -7.117,39 -8.201,27 -8.459,10 30 Jahre Bauingenieur***** -10.124,41 -11.779,13 -12.113,93

Es ist zu erkennen, dass die IBU – unabhängig der Berufsgruppe und Laufzeit – einen durchgängigen Kostenvorteil gegenüber der Vergleichsvariante bringt. Je länger die Laufzeit, desto größer der monetäre Vorteil der IBU.

Fazit

Die Berechnungen zeigen, dass nur, wer eine BU-Versicherung für seine Kinder früh genug abschließt, die Chance hat, den existenziell wichtigen Versicherungsschutz gegen Berufsunfähigkeit eventuell quasi „kostenlos“ erzielt zu haben. Ist die verbleibende Laufzeit lang genug, kann der Zinseszinseffekt nämlich ausreichend wirken, um die für den Versicherungsschutz gezahlten Beiträge wieder aufzuholen.

Mit der IBU haben Berater nicht nur das „Gesundheitsargument“ auf ihrer Seite. Sie können vielmehr auch den Einwand des „zu früh umsonst Bezahlens“ rechnerisch entkräften.

Abschließend ist der Beitrag für zum Beispiel Grundschüler in Relation natürlich höher als für Gymnasiasten der Oberstufe, weshalb viele Eltern noch warten möchten, weil sie ja dann über die Gesamtlaufzeit weniger bezahlen dürften.

Gute BU-Versicherer bieten deswegen eine unkomplizierte Verbesserung der Berufsgruppe und somit Senkung des Beitrags an, umso höher der Ausbildungsgrad ist. Berater haben dadurch wiederum planbare Gesprächseinstiege mit ihren Kunden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Alexander Kukovic

Der Autor ist Versicherungsmakler und Mitarbeiter des Vermittlerunternehmens bamboo finance GmbH.