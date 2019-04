Die Hochburgen der Wohnungseinbrecher

2.4.2019 – Die deutsche Versicherungswirtschaft hat 2018 mit rund 310 Millionen Euro etwa 50 Millionen Euro weniger für die Folgen von Wohnungseinbrüchen bezahlt als im Jahr zuvor. Ebenso zurück ging die Zahl der Einbrüche (minus 20.000 auf 110.000). In Nordrhein-Westfalen gab es im vergangenen Jahr nach Verbandsangaben die meisten Wohnungseinbrüche, in Mecklenburg-Vorpommern die wenigsten. In allen Bundesländern bis auf Sachsen-Anhalt und das Saarland war der Trend rückläufig. Ein Minus von weit über einem Viertel war in Bremen zu beobachten.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Hausratversicherer für rund 110.000 Wohnungseinbrüche etwa 31 Millionen Euro an Versicherungsleistungen ausbezahlt. Dies geht aus der gestern vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) vorgestellten Einbruchbilanz auf Basis von vorläufigen Zahlen hervor. Diese beinhalten auch Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume.

Deutlicher Rückgang

Damit sind sowohl die Anzahl der Delikte (minus 10.000) als auch die Kosten (minus 50 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen (VersicherungsJournal 8.5.2018).

Ähnlich wenige Einbrüche und eine ähnlich niedrige Schadensumme waren nach GDV-Angaben zuletzt im Jahr 2008 zu verzeichnen. In der Spitze – im Jahr 2015– musste die Branche 530 Millionen Euro für etwa 160.000 Wohnungseinbrüche bezahlen (VersicherungsJournal 13.5.2016).

Den Durchschnittsschaden gibt der Versichererverband mit 2.850 Euro an. Auf Achtjahressicht betrachtet ist dies der niedrigste Wert. 2015 mussten die deutschen Hausratversicherer sogar 3.100 Euro je Wohnungseinbruch bezahlen.

GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler kommentierte die Einbruchbilanz wie folgt: „An den sinkenden Einbruchzahlen wird deutlich: Vorsorge wirkt! Viele Hausbesitzer haben in den vergangenen Jahren in bessere Sicherheitstechnik investiert, das zahlt sich aus.“

Bis zu knapp 30 Prozent Rückgang

Den Verbandsangaben zufolge gab es in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit knapp 30.000 die mit großem Abstand meisten Wohnungseinbrüche. Auf dem zweiten Rang liegt Niedersachsen mit rund 11.200 Delikten dieser Art. Dahinter folgen Berlin, Baden-Württemberg und Hessen mit jeweils über 7.000 Einbrüchen.

Lediglich in Sachsen-Anhalt (plus 3,9 Prozent) sowie im Saarland (plus 18,9 Prozent) wurden 2018 mehr Wohnungseinbrüche verübt als 2017. In allen Ländern war im vergangenen Jahr ein rückläufiger Trend zu beobachten.

Bei den Verminderungsraten gab es allerdings gewaltige Unterschiede. So ging es in Mecklenburg-Vorpommern „nur“ um 6,7 Prozent abwärts. Am größten fiel der Rückgang in Bremen mit weit über einem Viertel aus.

In NRW betrug das Minus fast ein Viertel, in Hamburg rund ein Fünftel. In Brandenburg und Niedersachsen wurden 2018 jeweils etwa ein Sechstel weniger Delikte registriert als im Jahr zuvor.