Die häufigsten BU-Ursachen

25.4.2019 – Psychische und Nervenerkrankungen sind nach Daten des Analysehauses Morgen & Morgen in fast jedem dritten Fall Ursache für eine Berufsunfähigkeit in der privaten Versicherungswirtschaft. Im Vergleich zu 2008 ist – trotz eines aktuell vergleichsweise hohen Rückgangs – ein deutlicher Anstieg festzustellen. Gleiches gilt für die Auslöser Krebs und sonstige Erkrankungen. Rückläufig ist der Anteil hingegen von Unfällen sowie Krankheiten des Herzens und des Gefäßsystems beziehungsweise des Skelett- und Bewegungsapparates.

WERBUNG

Nervenerkrankungen, wozu auch psychische Erkrankungen wie Burn-out, Angststörungen oder Depressionen zählen, sind die häufigste Ursache für Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. Im Geschäftsjahr 2017 war fast jeder dritte BU-Fall auf eine solche Erkrankung zurückzuführen.

Dies hat das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Jahrgangs des BU-Ratings „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ bekannt gegeben (VersicherungsJournal 25.4.2019).

Frauen häufiger als Männer betroffen

Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf Basis von verschiedenen Teilerhebungen unter seinen Mitgliedsunternehmen gekommen. (VersicherungsJournal 30.11.2018, 29.3.2018).

Wie der GDV, hat auch die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland in ihrem ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten BU-Report festgestellt, dass Frauen in Sachen psychische beziehungsweise Nervenkrankheiten deutlich häufiger als Männer betroffen sind.

Nur jede 13. BU durch Unfälle verursacht

An zweiter Stelle liegen den M&M-Daten zufolge Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates. Auf ihr Konto geht mehr als jeder fünfte BU-Fall. Über ein Sechstel ist auf Krebs und andere bösartige Geschwulste zurückzuführen.

Unfälle sind nur in etwa jedem 13. Leistungsfall Grund für die Berufsunfähigkeit, Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems nicht einmal in jedem 14. Fall. Sonstige Erkrankungen machen das verbleibende Sechstel aus.

Unterschiede je nach Altersklasse

Nach den Swiss-Life-Daten ist der Anteil von psychischen Erkrankungen als BU-Auslöser unter jungen Frauen besonders hoch. So ist in der Altersgruppe bis 30 Jahre fast jeder zweite BU-Fall auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Diese tauchten bei Männern hingegen erst vermehrt in der zweiten Lebenshälfte auf.

Die Untersuchung hat des Weiteren ergeben, dass Männer in körperlich anstrengenden Berufen deutlich seltener von Depressionen oder Burn-out als BU-Ursache betroffen sind als Männer in akademischen Berufen.

Junge Männer werden hingegen sehr häufig durch einen Unfall berufsunfähig. Bei ihnen hat die Swiss Life einen Anteil von rund einem Drittel ausgemacht, bei den Damen trifft dies nur auf ein Elftel zu. Konkrete Angaben zu den zugrunde liegenden Bestandsgrößen und zur Zahl der Leistungsfälle machte Swiss Life hierbei nicht.

Starke Zunahme der psychischen und Nervenerkrankungen

Betrachtet man die Entwicklung der BU-Ursachen in der Zeitreihe, so sind einige auffällige Entwicklungen zu beobachten. Zuallererst ist den Daten von Morgen & Morgen zufolge eine fast kontinuierliche Zunahme bei den Nerven- und psychischen Erkrankungen festzustellen. Deren Anteil war auf Zehnjahressicht betrachtet nur zwei Mal rückläufig und ist im Vergleich zu 2008 um über ein Viertel gestiegen.

Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates, die zwischen 2008 und 2010 noch die häufigste BU-Ursache darstellten, haben im Betrachtungszeitraum um dreieinhalb Prozentpunkte verloren und liegen seit 2010 nur noch auf dem zweiten Platz.

Um weit über ein Drittel abgenommen hat der Anteil der Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems hinsichtlich der Auslöser einer Berufsunfähigkeit. Auch der Anteil der Unfälle als BU-Ursache ist rückläufig (minus ein Drittel seit dem Höchststand in 2009).

Bei den sonstigen Erkrankungen sowie Krebs und anderen bösartigen Geschwülsten gab es nach leichten Schwankungen in den Jahren zuvor zuletzt jeweils eine deutliche Zunahme. Für beide Auslöser stand der auf Zehnjahressicht betrachtet größte Anteil zu Buche.