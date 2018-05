Die häufigsten BU-Ursachen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In einer aktuellen Studie wurde untersucht, wie sich Geschäft und Courtagesituation mit Produkten zur Arbeitskraftabsicherung bei Maklern und Mehrfachvertretern entwickelt haben. Ermittelt wurden dabei auch die derzeitigen und die erwarteten Trends der verschiedenen Produktgruppen. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Regulierungspraxis der Berufsunfähigkeits-Versicherer steht immer wieder mal in der Kritik. Sind das nur medial verbreitete Einzelfälle oder steckt System dahinter? Antworten liefert die neue Studie eines spezialisierten Analysehauses. (Bild: Franke und Bornberg) mehr ...

Premiumcircle hat die Regulierung der Berufsunfähigkeits-Versicherer hinterfragt. Detailliert geantwortet haben zwar nur sieben Gesellschaften, aber deren Angaben zu Bearbeitungsdauer, Anerkennungsquoten und so weiter weisen große Unterschiede auf. Und es gibt positive Trends. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

In den vergangenen Wochen haben zahlreiche Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherer gute Noten oder Siegel für ihre Kundenorientierung und/oder Leistungsregulierung erhalten. Derweil hat der GDV neue Marktahlen zur Leistungsquote und zu den Ablehnungsgründen veröffentlicht. (Bild: GDV) mehr ...

Der Versicherer hat seinen Berufsunfähigkeits-Schutz überarbeitet und damit wieder Boden gutgemacht, schreibt Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag. Der neue Tarif in seiner „Premium“-Variante gestalte sich deutlich kundenfreundlicher. (Bild: privat) mehr ...

14.11.2017 –

In seinem zum zweiten Mal aufgelegten Biometrie-Rating hat der Map-Report die Lebensversicherer auf dem deutschen Markt in den Bereichen Bilanz, Service & Transparenz sowie Vertrag analysiert. Welche Gesellschaften am besten abschneiden. (Bild: Screenshot Map-Report) mehr ...