Die DKV verkürzt die Zahnstaffel auf zwei Jahre

6.9.2024

Die ab Oktober erhältliche neue Zahnzusatzversicherung „KombiMed“ der DKV Deutschen Krankenversicherung AG (DKV) leistet für Zahnersatz (Kronen, Brücken, Implantate), Zahnbehandlung (Füllungen, Wurzelbehandlungen), Kieferorthopädie sowie Prophylaxe.

Die Versicherung kann mit Leistungen bis 80, 90 oder 100 Prozent abgeschlossen werden. Optional sind zusätzliche Leistungen für Prophylaxe, Bleaching und Schmerztherapie. Als eine wesentliche Neuerung stellt der Versicherer hervor, dass Kunden mit gesunden Zähnen „einen auf dem Markt einzigartigen Vorteil“ erhalten, wenn sie regelmäßig zur Zahnvorsorge gehen.

Frauke Fiegl (Bild: Ergo)

Der besteht darin, dass die branchenübliche „Zahnstaffel“ mit begrenzten Leistungen in den ersten drei Jahren um ein Jahr verkürzt wird. Der Tarif „spricht vor allem gesundheitsbewusste Kundinnen und Kunden an. Das ist in dieser Form einzigartig im Markt“, sagt Frauke Fiegl, Vorstandsvorsitzende der DKV.

Den Absicherungsbedarf in Ergänzung zum gesetzlichen Basisschutz schätzt sie als „weiterhin sehr hoch“ und angesichts zunehmend steigender Kosten weiter an Bedeutung gewinnend ein.