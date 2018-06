Die besten Riester-Renten

22.6.2018 – Im aktuellen Riester-Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung steht die Allianz in vier von fünf Kategorien (Klassik Plus, fondsgebunden mit Garantie, Index und Comfort) an der Spitze. Bei den klassischen Tarifen kam die R+V am besten weg. Untersucht wurden 45 Tarife von 33 Anbietern.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat jetzt zum zehnten Mal Riester-Renten unter die Lupe genommen. Dazu hat das Institut aktuell 45 Tarife von 33 Anbietern in den Bereichen Unternehmenssicherheit (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent) untersucht.

Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchung ist die Zahl der unter die Lupe genommenen Produkte in der aktuellen Auflage konstant geblieben. Vor einem Jahr war die Zahl der untersuchten Tarife aus verschiedenen Gründen um weit über ein Drittel zurückgegangen (VersicherungsJournal 13.10.2017).

Fünf Bewertungskategorien

Neben den klassischen Riester-Produkten gab es die vier weiteren Kategorien „Klassik Plus“, „fondsgebundene Tarife mit Garantien“, „Index“ und „Comfort“. In die Kategorie „Index“ fallen laut IVFP-Definition solche Tarife, bei denen die Anlage der Beiträge ausschließlich im Sicherungsvermögen oder im sicherheitsorientierten Sondervermögen stattfindet.

Weitere Charakteristika: „Die künftigen Überschüsse kann der Kunde dazu verwenden, an einem (Aktien-) Index zu partizipieren. Die jährlichen Gewinnmöglichkeiten werden meist durch einen Cap und/oder durch Partizipationsquoten beschränkt. Der Versicherer gewährleistet außerdem ein gewisses Garantieniveau (meist Bruttobeitragsgarantie)“, heißt es in den Rating-Informationen.

Den „Comfort“-Tarifen liegen ein oder mehrere Anlagekonzepte zugrunde, deren komplettes Management vom Versicherer übernommen wird. „Diese Produkte eignen sich für diejenigen, die zwar eine fondsgebundene Versicherung möchten, gleichzeitig aber über geringe Erfahrung auf dem Finanzmarkt verfügen beziehungsweise sich nach Vertragsabschluss (bis zur Rente) nicht mehr um ihren Vertrag ‚kümmern‘ möchten“, so das IVFP.

Die besten klassischen Tarife

Im klassischen Bereich liegt nicht mehr, wie im Vorjahr, die Allianz Lebensversicherungs-AG („Allianz RiesterRente Klassik“; VersicherungsJournal 13.10.2017) in Führung. Der Marktführer bietet in der Lebensversicherung keine Klassiktarife mehr aktiv an.

Neuer Spitzenreiter ist die R+V Lebensversicherung AG („R+V RiesterRente“) mit der Gesamtnote 1,5. Sie liegt vor der „RiesterRente“ der Hannoversche Lebensversicherung AG (1,7) sowie der „Debeka Riester-Rente“ des Debeka Lebensversicherungs-Vereins a.G. (1,8). Die R+V schnitt in den Bereichen Unternehmen (Teilnote 1,1), Rendite (1,3) sowie Transparenz (1,4) am besten ab, während die Debeka sich in Sachen Flexibilität (1,7) durchsetzte.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: IVFP)

In der Kategorie „Klassik Plus“ schnitt die Allianz („Allianz RiesterRente Perspektive“) am besten ab (Gesamtnote: 1,2). Die besten Teilnoten erzielte der Marktführer in Leben hinsichtlich der Unternehmenssicherheit (1,0) sowie der Rendite (1,3).

Bei der Transparenz musste die Allianz (Teilnote 2,0) der Hansemerkur Lebensversicherung AG („Riester Care“) den Vortritt lassen. In Sachen Flexibilität zog die Neue Leben Lebensversicherung AG („Neue Leben aktivplan riester klassik“) vorbei. Die Neue Leben landete mit der Gesamtnote 1,8 knapp vor der Hansemerkur (1,9).

Die besten fondsgebundenen Tarife

Bei den fondsgebundenen Tarifen mit Beitragsgarantie erhielt ebenfalls die Allianz („Allianz RiesterRente InvestFlex“) die beste Gesamtnote (1,2). Dahinter folgen zwei Tarife mit der Gesamtnote 1,4: „Relax RiesterRente Comfort“ (Axa Lebensversicherung AG) und „ALfonds-Riester“ (Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.).

Die beste Teilnote (1,0) in den Bereichen Unternehmen und Rendite erhielt die Allianz. In Sachen Flexibilität schnitten die „RiesterRente performance safe“ (Stuttgarter Lebensversicherung a.G.) und die „Fondsgebundene Riester-Rente“ (Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.) mit der Teilnote 1,0 am besten ab.

Hinsichtlich der Transparenz setzten sich die „Riesterrente ZUKUNFT“ (Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG, Teilnote 1,3) gegen die Wettbewerber durch.

Die besten „Index“- und „Comfort“-Tarife

Bei den „Index“-Tarifen belegt wiederum die Allianz („Allianz RiesterRente Index Select“, Gesamtnote 1,1) den Spitzenplatz. Dahinter folgt die Axa („Relax RiesterRente Classic“) mit einer Gesamtnote von 1,3 vor der Stuttgarter („RiesterRente index-safe“) mit der Gesamtnote 1,4.

Bei den „Comfort“-Tarifen lautete die Reihenfolge Allianz („Allianz RiesterRente KomfortDynamik“, Gesamtnote 1,1) vor der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG („VarioInvest FörderRente“, 1,8).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: IVFP)

Weitere Rating-Ergebnisse

Wie das Institut ergänzend zum Rating mitteilte, werden für eine Kündigung nach zehn Jahren je nach Anbieter Kosten zwischen null und über 1.000 Euro fällig. Ausgegangen wird dabei vom Basisfall: 30 Jahre bei Abschluss, Rentenbeginn mit 67 Jahren, Beitragsrückgewähr in der Ansparphase, fünf Jahre Rentengarantiezeit.

Bei jedem vierten Tarif sind es über 500 Euro. Nur bei sechs von zehn Tarifen liegen die Kosten unter 200 Euro. Alle weiteren vom IVFP untersuchten Kosten – wie etwa Anbieterwechsel, Wohnbauentnahme oder Zuzahlung – liegen nach Institutsangaben im Rahmen und bewegen sich zwischen null und unter 200 Euro.

Bei etwas mehr als der Hälfte der untersuchten Tarife haben die Endkunden die Möglichkeit einer digitalen Vertragsverwaltung, etwa über ein Onlineportal des Versicherers oder über eine App. Und nicht einmal bei jedem dritten Tarif ist eine Modellrechnung über die Internetseite für Endkunden verfügbar.

Hintergrundinformationen zum Riester-Rating

Eine Übersicht über die besten Tarife inklusive der Teilnoten in den vier Untersuchungsbereichen ist unter diesem Link zu finden. Weitere Details zur Ratingmethodik und zu den Ratingkriterien können in diesem PDF-Dokument (230 KB) nachgelesen werden.

Im Rahmen der Veröffentlichung des aktuellen Riester-Ratings erneuerte das IVFP seine Forderung, die Riester-Rente weiterzuentwickeln und „Riester II“ anzustoßen. Konkrete Vorschläge hatte IVFP-Geschäftsführer Professor Michael Hauer in einem Pressegespräch Ende April präsentiert (VersicherungsJournal 24.4.2018).