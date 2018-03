Die besten Rechtsschutz-Tarife

28.3.2018 – In seinem Rechtsschutz-Folgerating hat Franke und Bornberg an rund jeweils jeden vierten der über 250 untersuchten Tarife für Singles wie auch für Familien die Höchstnote „FFF“ vergeben. Bei den Top-Produkten gibt es zum Teil deutlich abweichende Ausprägungen der untersuchten Leistungsmerkmale. So etwa bei der zeitlichen Begrenzung bei weltweitem Auslandsaufenthalt, bei der Leistungshöhe für Mediation sowie beim Arbeits-Rechtsschutz bei Aufhebungs-Vereinbarungen.

Das Analyseunternehmen Franke und Bornberg GmbH hat nach der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 26.1.2017) erneut Rechtsschutz-Versicherungen unter die Lupe genommen. Diese Sparte habe sich zu einem wichtigen Bestandteil der Versicherungslandschaft entwickelt, wird dabei unter Berufung auf ein Prämienwachstum von rund einem Viertel in den letzten zehn Jahren (VersicherungsJournal 13.3.2018) herausgestellt.

„Auch aus Verbrauchersicht gewinnt Rechtsschutz an Bedeutung, denn der Bedarf ist offensichtlich: Auf je 100 Einwohner kamen 2016 immerhin 25,1 Streitfälle“, so das Analysehaus anlässlich der Ratingveröffentlichung weiter.

256 Tarife von 38 Anbietern im Test

Für das Rating wurden insgesamt 256 Tarife und Tarifkombinationen von 38 Anbietern untersucht, das sind über 100 mehr als im Vorjahr. Hintergrund ist hauptsächlich, „dass Franke und Bornberg für stark modular aufgebaute Tarifwerke mit vielen hinzu wählbaren Bausteinen nun noch mehr Kombinationen berücksichtigt hat“, wird mitgeteilt.

Die analysierten Tarife decken allesamt die vier Lebensbereiche Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen ab. 134 davon fallen in die Kategorie Familie, die restlichen 122 in die Kategorie Single.

Insgesamt gingen in die Ratingbewertung wie im Vorjahr 78 Leistungskriterien ein, die thematisch 37 Hauptpunkten zugeordnet sind, wie in den Bewertungsrichtlinien (PDF, 3,8 MB) nachzulesen ist. Der Punkt Strafkaution etwa unterteilt sich den Angaben zufolge in die Detailpunkte „Leistungshöhe Europa“, „Leistungshöhe weltweit“ und „Gewährung als zinsloses Darlehen“.

„Unter dem Punkt ‚Rechtsschutz im Erb-/Familien- und Lebenspartnerschafts-Recht‘ prüfen wir, ob ein Beratungsrechtsschutz und darüber hinausgehende Tätigkeiten sowie Rechtsschutz im Betreuungsverfahren und die Erstellung einer Patienten- und Vorsorgeverfügung und eines Testaments mitversichert sind“, gibt das Analysehaus als weiteres Beispiel an.

So wurde bewertet

Im Rahmen des Ratings wurden die Produkte zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, wird zur methodischen Vorgehensweise erläutert.

Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von Null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, hat das Analysehaus auf das üblicherweise verwendete, achtstufige Bewertungsschema von „FFF“ („hervorragend“) bis „F--“ („sehr schwach“) zurückgegriffen. Die Klassen sind den Angaben zufolge „in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Zusätzlich wurden Mindeststandards für die vier höchsten Ratingklassen berücksichtigt“.

Ratingklassen (Bild: Franke und Bornberg)

Hohes Leistungsniveau, aber…

Das Analysehaus hat bei der Analyse ein nochmals erhöhtes Leistungsniveau in der Rechtsschutz-Tariflandschaft ausgemacht. So böten immer mehr Tarife Versicherungsschutz, wenn private Internetnutzer wegen vermeintlicher Urheberrechts-Verletzungen belangt werden, hebt Franke-und-Bornberg-Geschäftsführer Michael Franke hervor.

Ebenfalls zugelegt habe die Anzahl der Tarife, die Versicherte unterstützen, falls deren Onlinereputation von Dritten geschädigt wurde. Der Schutz erstreckt sich laut Franke darauf, Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche geltend zu machen.

Da sich für viele Menschen das Internet im Alltag mittlerweile zu einem unverzichtbaren Begleiter entwickelt hat, ist es für Franke „nur konsequent, wenn Rechtsschutzversicherer ihre Kunden auch in der digitalen Welt begleiten. Hier sehe ich erste Fortschritte, aber noch deutliche Potenziale für weitere Verbesserungen“.

So sei trotz erhöhter Erstattungsgrenzen in vielen Tarifen noch Luft nach oben. Beispielsweise seien die Kosten für eine Erstberatung oft aus 1.000 Euro pro Kalenderjahr gedeckelt, was in vielen Fällen nicht ausreichend zur Deckung der Anwaltskosten sei, so Franke weiter.

Ausrichtung an der Lebenswirklichkeit

Positiv hebt der Franke-und-Bornberg-Geschäftsführer hervor, dass sich Rechtsschutzversicherer immer stärker an der Lebenswirklichkeit und dem tatsächlichen Bedarf ihrer Kunden ausrichteten.

„So liegen Deckungserweiterung auf Sozial-, Steuer- und Verwaltungsverfahren ebenso im Trend wie kundenfreundliche Entwicklungen beim Arbeitsrechtsschutz, zum Beispiel in Form einer erweiterten Kostenübernahme bei Aufhebungs-Vereinbarungen“, erläutert Franke. Die seien im klassischen Rechtsschutz nicht abgedeckt, weil der Versicherungsfall zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung noch gar nicht eingetreten sei.

Die besten Tarife

In den beiden Kategorien „Familien“ und „Singles“ erhielt jeweils fast jeder vierte Tarif die Top-Note „FFF“ („ausgezeichnet“). Die 22 Risikoträger der Top-Produkte für die Lebenssituation „Familie“ sind die

Darüber hinaus wurde knapp jedes siebte getestete Versicherungsprodukt von Franke und Bornberg mit einem „FF+“ bedacht, was einem „sehr gut“ entspricht. Ein gutes Viertel der untersuchten Tarife hat mit „FF“ („gut“) abgeschnitten. Damit wurden gut zwei Drittel der getesteten Produkte in die drei höchsten Ratingklassen eingestuft.

Notenverteilung (Bild: Franke und Bornberg)

Unterschiede bei Top-Tarifen

Selbst innerhalb der Gruppe der „FFF“-Produkte gibt es noch deutliche Unterschiede. Dies zeigen weitere Detaildaten, die Franke und Bornberg dem VersicherungsJournal exklusiv zur Verfügung gestellt hat.

So gilt der Schutz bei Auslandsaufenthalten (weltweit) je nach Tarif für bis zu sechs Monate, bis zu einem Jahr, bis zu zwei Jahren oder ohne zeitliche Begrenzung. Teilweise gelten bei einem Schüleraustausch, Auslandsstudium, bei Au-Pair-Aufenthalten und/oder Work-and-Travel-Aufenthalten abweichende Begrenzungen.

Auch hinsichtlich der Leistungshöhe für Mediation, deren Stellenwert bei Verbrauchern immer weiter zunimmt (VersicherungsJournal 13.3.2018), gibt es Unterschiede. Je nach Tarif sind die Kosten auf bestimmte Stundensätze und/oder auf eine bestimmte Anzahl von Stunden und/oder pro Mediationsverfahren begrenzt oder werden in unbegrenzter Höhe übernommen. Ebenfalls unterschiedlich ist die Leistungsübernahme im Arbeitsrechtsschutz bei Aufhebungs-Vereinbarungen.

Rechtsschutzrating Franke und Bornberg, „FFF“-Tarife, Ausprägung ausgewählter Leistungskriterien Anbieter Produkt Stand zeitliche Begrenzung bei weltweitem Auslands-aufenthalt Leistungshöhe der Mediation Arbeits-Rechtsschutz bei Aufhebungs-vereinbarung Advocard Advocard-360°-PRIVAT 02/2018 keine zeitliche Begrenzung unbegrenzt, max. 180 Euro pro Stunde nicht versichert Allianz Rechtsschutz Best 10/2015 max. 1 Jahr max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr; max. 250 Euro pro Sitzungsstunde Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 500 Euro Arag SE Aktiv-Rechtsschutz Premium 02/2018 max. 2 Jahre max. 3.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 6.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro im Einzelfall Auxilia JURPRIVAT inklusive KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. Automobilclub 02/2018 keine zeitliche Begrenzung; bei einem Schüler-austausch und Auslands-studium max. 1 Jahr max. 3.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 6.000 Euro pro Kalenderjahr, soweit es sich um einen vom Versicherer vermittelten Mediator handelt; bei einem vom Versicherten gewählten Mediator max. 180 Euro pro Mediations-verfahren und max. 8 Sitzungs-stunden nicht versichert BGV proComfort Exklusiv-Tarif 01/2017 max. 1 Jahr max. 180 Euro pro Stunde, max. 8 Sitzungsstunden; im Rahmen der Kurzzeit-Mediation vollständige Kostenübernahme, sofern der Mediator vermittelt wurde, bei eigener Auswahl max. 1.000 Euro Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro pro Kalenderjahr Bruderhilfe Rechtsschutz, Rechtsschutz Plus 10/2017 max. 1 Jahr unbegrenzt Versicherungs-schutz besteht Concordia Sorglos für Privatkunden 10/2017 4 max. 6 Monate; keine Begrenzung bei Au-Pair-Aufenthalt, Schüler-austausch, Studien-aufenthalt oder max. einjährigem Work-and-Travel-Aufenthalt max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 750 Euro Condor Rechtsschutz comfort, Leistungsbaustein Kapitalanlagen, Leistungsbaustein Urheberrecht, Leistungsbaustein Vorsorge Familie & Erbe 01/2018 max. 3 Jahre max. 1.500 Euro pro Mediations-verfahren, max. 3.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 500 Euro D.A.S. (Ergo) D.A.S. Premium-RS 10/2017 max. 2 Jahre max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro Debeka Comfort, BeratungsPlus, LeistungsPlus 01/2018 max. 3 Jahre max. 3.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 6.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro pro Kalenderjahr DEVK Rechtsschutz Premium-Schutz 11/2017 max. 1 Jahr unbegrenzt Versicherungs-schutz besteht; max. 1.500 Euro DMB Rechtsschutz PRESTIGE 01/2018 keine zeitliche Begrenzung max. 1.500 Euro pro Mediations-verfahren, max. 3.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro Huk-Coburg Rechtsschutz, Rechtsschutz Plus 10/2017 max. 1 Jahr unbegrenzt Versicherungs-schutz besteht Huk24 Rechtsschutz, Rechtsschutz Plus 10/2017 max. 1 Jahr unbegrenzt Versicherungs-schutz besteht Ideal Ideal RechtSchutz, Baustein Premium Plus 10/2017 max. 1 Jahr unbegrenzt; bei einem vom Versicherten gewählten Mediator max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 1.000 Euro NRV Neue Rechtsschutz Rechtsschutz TOP (All-In) 11/2017 keine zeitliche Begrenzung max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 1.000 Euro R+V Rechtsschutz comfort, Leistungsbaustein Kapitalanlagen, Leistungsbaustein Urheberrecht, Leistungsbaustein Vorsorge Familie & Erbe 01/2018 max. 3 Jahre max. 1.500 Euro pro Mediations-verfahren, max. 3.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 500 Euro Itzehoer (Marke: Rechtsschutz Union) comfort 10/2017 keine zeitliche Begrenzung max. 3.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 6.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht; max. 1.000 Euro Roland Rechtsschutz, Plus-Baustein Privat 09/2017 max. 2 Jahre max. 10.000 Euro pro Versicherungsfall Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 5.000 Euro pro Kalenderjahr VHV KLASSIK-GARANT inklusive Bausteine FLEXIBILITÄT und EXKLUSIV, Baustein WOHNUNG/ GRUNDSTÜCK 10/2017 keine zeitliche Begrenzung max. 2.000 Euro pro Mediations-verfahren, max. 4.000 Euro pro Kalenderjahr Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 1.000 Euro WGV Optimal 02/2018 max. 1 Jahr unbegrenzt, soweit es sich um übliche Kosten handelt Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 1.000 Euro Württem-bergische PremiumSchutz 03/2015 max. 1 Jahr max. 3.000 Euro pro Mediations-verfahren Versicherungs-schutz besteht, soweit in schriftlicher Form; max. 1.000 Euro

Von den 122 Tarifen in der Kategorie „Single“ erhielten 43 Tarife von 18 Anbietern die Höchstnote „FFF“ („ausgezeichnet“). Ein weiteres knappes Drittel wurde von Franke & Bornberg mit einem „FF+“ („sehr gut“) beziehungsweise einem „FF“ („gut“) bedacht.