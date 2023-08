Die besten PKV-Vollkostentarife im Rating von Morgen & Morgen

3.8.2023 – Das Analysehaus sieht Potenzial bei den noch individuelleren Tarifbausteinen in den PKV-Volltarifen. Bei den Tarifen für „Normale“ machten 13 Gesellschaften das Rennen und konnten ein „hervorragendes“ Ergebnis erzielen. Bei der Berufsgruppe „Beamte“ bekamen sechs Anbieter fünf Sterne. Ebenso viele schafften es in der Berufsgruppe „Ärzte“ auf die Spitzenplätze. Die Allianz, die Barmenia, die Hallesche und die Axa waren in allen drei Rankings ganz oben vertreten.

Die Morgen & Morgen GmbH hat eine Bewertung von Tarifen der privaten Krankenvollversicherung (PKV) vorgelegt. Für das „M&M Rating PKV-Vollversicherung“ wurde die Qualität der Versicherungs-Bedingungen analysiert.

Dabei wurden die Tarife für Angestellte und Selbstständige (Gruppe „Normal“), Beihilfeberechtigte und Ärzte getrennt gewertet.

Bedingungsanalyse besteht aus 60 Leistungsfragen

Dem Rating liegen 60 Leistungsfragen zugrunde. Sie geben Auskunft über Sachverhalte und Tarifeigenschaften, die nach eigenen Angaben wesentlich für die Bedingungsqualität sind. Der Fokus habe auf Kundenfreundlichkeit und Eindeutigkeit der Aussagen gelegen. Auch unübliche Einschränkungen seien erfasst und beurteilt worden.

Die Fragen wurden gewichtet. Bei „sehr wichtigen“ Fragen konnten die Anbieter fünf Punkte, „wichtigen“ drei Punkte und „weniger wichtigen“ einen Punkt erzielen. Der Gesamterfüllungsgrad einer Tarifkombination war jeweils vom Erfüllungsgrad der einzelnen Bausteine abhängig. Eine Ausnahme bildeten Fragen, die auf einzelne Leistungen abzielten.

Maximal waren 174 Punkte zu erreichen.

Bewertungsskala reicht von „ausgezeichnet“ bis „sehr schwach“

Die Beurteilung erfolgte in Form von fünf Bewertungsklassen. Sie reichen von „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) über „sehr gut“ (vier Sterne) und „durchschnittlich“ (drei Sterne) bis „schwach“ (zwei Sterne) und „sehr schwach“ (ein Stern).

Für die Höchstnote von fünf Sternen verlangten die Analysten mindestens 135 Punkte. Danach waren 120 (vier Sterne), 105 (drei Sterne) oder 90 Punkte (zwei Sterne) zu erbringen. Darunter gab es nur einen Stern.

Zwölf Mindestvoraussetzungen

Um eine Vier- oder Fünf-Sternebewertung zu erhalten, waren zudem folgende zwölf Mindestvoraussetzungen voll oder eingeschränkt zu erfüllen:

Die Begrenzung auf das Inlandskostenniveau bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen Mitgliedstaat der EU beziehungsweise des EWR entfällt.

Das Versicherungsverhältnis wird bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen Mitgliedstaat der EU beziehungsweise des EWR fortgesetzt.

Der Versicherer erstattet sämtliche Hilfsmittel ohne abschließende Aufzählung. Wenn nicht, welche Hilfsmittel sind erstattungsfähig?

Eine ambulante Psychotherapie ist erstattungsfähig – in welchem Umfang?

Der Versicherer leistet im ambulanten Bereich über die Regelhöchstsätze (bis 2,3-fach) der Gebührenordnung hinaus.

Der Versicherer leistet im ambulanten, stationären sowie im Zahn-Bereich über die Regelhöchstsätze (bis 3,5fach) der Gebührenordnung hinaus.

Leistungen für Prothesen, Brücken, Kronen, Inlays und Implantate sind erstattungsfähig.

Leistungen für ambulante und stationäre Entziehungsmaßnahmen sind erstattungsfähig.

Der Versicherer verzichtet auf die Leistungseinschränkung für ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort nach §5 (1)e) MB/KK.

Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus ist eine bessere Unterbringung (Ein- oder Zweibettzimmer) erstattungsfähig.

Bei stationärer Behandlung im Krankenhaus ist der Privatarzt (Chefarzt) erstattungsfähig.

Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen beziehungsweise Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.

Im Ranking des Jahres 2021 mussten noch 17 Mindestkriterien erfüllt werden (VersicherungsJournal 12.10.2021). Zum Teil wurden Kriterien zusammengelegt. Die Details stehen in der Ratingdokumentation (PDF, 169 KB).

Berufsgruppe „Normal“: 13 Gesellschaften erhalten fünf Sterne

In der Berufsgruppe „Normal“ erreichten in einem 32-köpfigen Teilnehmerfeld 13 Anbieter die Höchstnote „ausgezeichnet“. Dies sind:

Weitere 16 Gesellschaften wurden für ihre Produkte mit vier Sternen ausgezeichnet. Außerdem vergaben die Analysten einmal drei Sterne, einmal zwei Sterne und einmal einen Stern.

Berufsgruppe „Beamte“: Sechs Anbieter mit der Höchstnote ausgezeichnet

Für die Berufsgruppe „Beamte“ wurde die Beihilfeergänzungstarife von 28 Unternehmen durchleuchtet. Sechs von ihnen wurden mit fünf Sternen prämiert:

Allianz („Beihilfe Ambulant 51“, „Beihilfe Krankenhaus 51“, „Beihilfe Zahn 51“, „Krankenhaus Einbettzimmer“, „PVB“, „Krankenhaustagegeld“),

Barmenia („GK30“, „GK20P“, „G1B“, „G2B30“, „G2B20P“, GEPlus“, KH+“),

DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Krankenversicherung AG („Vision B 50T-U“, „BW2 50T-U“, „BWE-U“, „BN3/1 50-U“, „KUR-U/50“),

Hallesche („CAZ.30“, „CAZ.120“, „CG.230“, „CG.320“, „CSD“, „CSR.30“, „CSR.120“, „BBb.50“, „JOKER.flex“),

Ottonova („B22AZ30“, „B22AZ20K“, „B21BC30“, B21BC20K“, B21S30“, „B21S20K“, „B21FC100“, „PVB“, „KHT“) und

R+V („BB30“, „BB20E“, „W130“, „W120E“, „EB1“).

Hinzu kommen 19 Versicherer mit „sehr guten“ Tarifen. Zudem erteilte das Analysehaus zweimal die Gesamtnote „durchschnittlich“. Ein Unternehmen wurde mit „schwach“ bewertet.

Berufsgruppe „Ärzte“: Sechs Versicherer bieten „ausgezeichnete“ Produkte

Bei den Tarifen für Ärzte kamen Kombinationen von zwölf Gesellschaften auf den Prüfstand. Sechs Anbieter schafften die Höchstnote:

Allianz („Ärzte Best 100 [G]“),

Axa („VA6-U“, „Prem Zahn-U“, „KUR-U/50“, „VIAlife“),

Barmenia („VHV1A+),

Hallesche („MAS.Bonus“),

Inter („JABest“) und

SDK („AM10 (Ärzte)“, „S1 (Ärzte)“, „Z9“).

Das Angebot von sechs weiteren Gesellschaften ist nach dem Urteil der Analysten „sehr gut“.

Tarifbausteine noch individueller anbietbar

Morgen & Morgen attestiert den PKV-Volltarifen größtenteils ein hohes Bedingungsniveau. Zudem wurde eine weitere Differenzierung der einzelnen Tarifbausteine in der Analyse festgestellt. „Die aktuelle Differenzierung der Tarifbausteine bedient die Bedarfe noch individueller. Für die Vermittlung heißt das, noch kleinteiliger zu vergleichen“, sagt Senior-Versicherungsanalyst Thorsten Bohrmann.

Unlängst hatte M&M ein Rating zur Beitragsstabilität veröffentlicht (11.7.2023). Darin wurden knapp 100 Unternehmen nur eine sehr schwache Stabilität bescheinigt.

Das gesamte Rating zu den Vollversicherungen ist auf der Seite von Morgen & Morgen einsehbar.