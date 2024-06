Die besten Krankenvollversicherungstarife im Scoring

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

17.7.2023 – Das Ratinghaus hat das diesjährige Update der Tarife im Bereich betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Das Angebot von 23 Gesellschaften wurde unter die Lupe genommen. Welche der 250 Offerten aus 14 Kategorien die Höchstnote erhielten. (Bild: Wuestenigel, CC BY 2.0) Das Ratinghaus hat das diesjährige Update der Tarife im Bereich betriebliche Krankenversicherung abgeschlossen. Das Angebot von 23 Gesellschaften wurde unter die Lupe genommen. Welche der 250 Offerten aus 14 Kategorien die Höchstnote erhielten. (Bild: Wuestenigel, CC BY 2.0) mehr ...

26.5.2023 – Die Wirtschaftszeitung hat Franke und Bornberg mit einer Analyse beauftragt. In dem Vergleich wurde Qualität stärker gewichtet als der Preis. Ein 35-jähriger Neukunde hat demnach 29 und ein 30-jähriger Beamter neun „sehr gute“ Tarife zur Auswahl. (Bild: Pixabay CC0) Die Wirtschaftszeitung hat Franke und Bornberg mit einer Analyse beauftragt. In dem Vergleich wurde Qualität stärker gewichtet als der Preis. Ein 35-jähriger Neukunde hat demnach 29 und ein 30-jähriger Beamter neun „sehr gute“ Tarife zur Auswahl. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

15.5.2023 – In einem detaillierten Vergleich von 83 Leistungskriterien hat Ascore nur an etwa ein Dutzend der 96 getesteten Offerten von zehn Akteuren die höchste Note vergeben. In diesem Jahr haben die Analysten eine neue Bewertungssystematik angelegt. (Bild: Pixabay CC0) In einem detaillierten Vergleich von 83 Leistungskriterien hat Ascore nur an etwa ein Dutzend der 96 getesteten Offerten von zehn Akteuren die höchste Note vergeben. In diesem Jahr haben die Analysten eine neue Bewertungssystematik angelegt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

9.5.2022 – In einem detaillierten Vergleich von knapp 100 Kriterien in den Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz hat Ascore nur an wenige der 116 getesteten Offerten die höchste Note vergeben. (Bild: Wuestenigel, CC BY 2.0) In einem detaillierten Vergleich von knapp 100 Kriterien in den Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz hat Ascore nur an wenige der 116 getesteten Offerten die höchste Note vergeben. (Bild: Wuestenigel, CC BY 2.0) mehr ...

17.3.2021 – In einem detaillierten Vergleich über mehr als 90 Kriterien in den Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz hat Ascore nur an ein gutes Dutzend der 86 getesteten Offerten die höchste Note vergeben. (Bild: Wüstenigel, CC BY 2.0) In einem detaillierten Vergleich über mehr als 90 Kriterien in den Kategorien Grund-, Komfort- und Topschutz hat Ascore nur an ein gutes Dutzend der 86 getesteten Offerten die höchste Note vergeben. (Bild: Wüstenigel, CC BY 2.0) mehr ...

31.3.2020 – In einem detaillierten Vergleich von über mehr als 90 Kriterien hat Ascore Tarife in den Kategorien Grundschutz, Komfortschutz und Topschutz bewertet. Insgesamt sieben Versicherer konnten die höchste Note erzielen. (Bild: Pixabay CC0) In einem detaillierten Vergleich von über mehr als 90 Kriterien hat Ascore Tarife in den Kategorien Grundschutz, Komfortschutz und Topschutz bewertet. Insgesamt sieben Versicherer konnten die höchste Note erzielen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

26.2.2019 – In einem detaillierten Vergleich von Ascore über 74 Kriterien in den Kategorien Grundschutz, Komfortschutz und Topschutz konnten insgesamt fünf Versicherer die höchste Note erzielen. (Bild: Pixabay, CC0) In einem detaillierten Vergleich von Ascore über 74 Kriterien in den Kategorien Grundschutz, Komfortschutz und Topschutz konnten insgesamt fünf Versicherer die höchste Note erzielen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

31.5.2024 – Die Redakteure einer Plattform zum Thema Elektromobilität haben 59 Tarife von 26 Anbietern ins Rennen um die Krone des Testsiegers geschickt. Der Sieger überquerte mit klarem Vorsprung die Ziellinie. (Bild: Pixabay CC0) Die Redakteure einer Plattform zum Thema Elektromobilität haben 59 Tarife von 26 Anbietern ins Rennen um die Krone des Testsiegers geschickt. Der Sieger überquerte mit klarem Vorsprung die Ziellinie. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...