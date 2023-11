Die besten Kfz-Versicherungen laut Handelsblatt

10.11.2023 – In Kooperation mit Franke und Bornberg hat das Handelsblatt Kfz-Tarife einer Überprüfung unterzogen. Mittels vier Musterkunden sollten günstige und hochwertige Produkte ermittelt werden. Dazu wurde das Analysten-Rating sowie der Beitrag angeschaut. Die Huk24 konnte in allen vier Kategorien den günstigsten Preis bei gleichzeitig 100 Punkten ausweisen. Auch die Huk-Coburg taucht in der Top fünf mehrfach auf.

Welche Kfz-Versicherungstarife sich für besondere Zielgruppen eignen, wollte das Handelsblatt erfahren. Darum hat es in Kooperation mit der Franke und Bornberg GmbH zahlreiche Versicherer und deren Policen unter die Lupe genommen.

Dafür wurden insgesamt vier Musterkunden ins Rennen geschickt. Das waren der „Einsteiger“, die „Familie“, die „Senioren“ und die „Familie-Elektromobilität“. Sie alle haben verschiedene Merkmale, unter anderem bei Alter, Fahrzeugmodell und Versicherungsbeginn. Die gesamten Details der Musterkunden können der Tabelle im Artikel entnommen werden.

Die Qualität des Tarifs wurde von Franke und Bornberg via Rating bewertet, wobei die Höchstnote „FFF+“ für hervorragende Qualität erreicht werden konnte. Die Bewertung der Tarife erfolgte mittels 73 Kriterien, sie macht 70 Prozent der Endnote aus. Die restlichen 30 Prozent der Endnote werden durch den Preis ermittelt. In der Gesamt-Leistungsbewertung konnten maximal 100 Punkte erreicht werden.

Huk24 räumt komplett ab

Ein Anbieter kann in der Tabelle mit verschiedenen Tarifen aufgeführt werden. Daher können sich die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und die Huk24 AG gleich mehrfach freuen. Denn beide Unternehmen belegen bei allen vier Musterkunden Spitzenplätze in der Top fünf. Dabei schaffte es die Huk24, in jeder einzelnen Kategorie den günstigsten Preis anzubieten.

„Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ von der Huk24 steht aufgrund des geringen Jahresbeitrags für die Vollkasko-Versicherung bei den „Einsteigern“ ganz oben.

Top fünf Tarife „Einsteiger“ Unternehmen Tarif Preis (in Euro) Punktzahl Huk24 „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 960,92 100 Huk24 „Classic inklusive Kasko Plus“ 1.041,98 100 Huk-Coburg „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 1.082,82 100 Huk-Coburg „Classic inklusive Kasko Plus“ 1.169,52 100 WGV-Versicherung AG „OPTIMAL“ 1.241,97 100

Kategorie „Familie“: Hansemerkur und Verti mischen mit

Bei dem Musterkunden „Familie“ liegt die Huk24 zwar erneut vorne, diesmal sind aber zwei andere Anbieter mit im Rennen.

Top fünf Tarife „Familie“ Unternehmen Tarif Preis (in Euro) Punktzahl Huk24 „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 396,08 100 Huk-Coburg „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 440,12 100 Huk24 „Classic inklusive Kasko Plus“ 447,40 100 Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG „Drive Easy mit Werkstattbindung“ 468,98 97 Verti Versicherung AG „Premium“ 472,00 97

Auch bei den Senioren hat die Huk24 die Nase vorne. Ihr Produkt „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ ist unter den Top-Tarifen der günstigste.

Top fünf Tarife „Senioren“ Unternehmen Tarif Preis (in Euro) Punktzahl Huk24 „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 1.006,12 100 Huk-Coburg „Classic SELECT inklusive Kasko Plus“ 1.116,35 97 WGV „OPTIMAL“ 1.136,62 97 Huk24 „Classic inklusive Kasko Plus“ 1.141,29 97 Huk-Coburg „Classic inklusive Kasko Plus“ 1.260,93 94

Modellkunde „Familie – Elektromobilität“ zahlt weniger als die Verbrenner

Auch bei den E-Autos schaffte es die Huk24, den günstigsten Tarif bei 100 Punkten auszuweisen. Besitzer eines E-Autos zahlen dabei beim selben Anbieter sogar ein paar Euro weniger, als wenn sie einen Verbrenner bei der Huk24 versichern wollten.

Diesen Trend bestätigte unlängst auch die Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen GmbH. Demnach sind Elektrowagen in der Versicherung meist um einiges günstiger, als vergleichbare Verbrenner (VersicherungsJournal 21.8.2023). Gleichzeitig kostet ihre Reparatur rund 30 Prozent mehr (27.10.2023).