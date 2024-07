Die besten Hundehalterhaftpflichttarife nach Preis und Leistung laut Focus Money

3.7.2024 – Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins Focus Money hat die leistungsstärksten Tarife für den Halter eines Schäferhundes und die preiswertesten Produkte für den Besitzer eines Labradors ermittelt. Im Leistungsranking siegten die NV-Versicherungen, im Preisranking Rhion.digital.

Die Redaktion der Zeitschrift Focus Money Versicherungsprofi hat in Zusammenarbeit mit der VS vergleichen-und-sparen GmbH Haftpflichtversicherungen für Hundehalter unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind im Onlinebeitrag „Hundehalterhaftpflicht: Treue Begleiter top abgesichert“ veröffentlicht.

Die Autoren des Berichts weisen darauf hin, dass eine solche Police hierzulande in sechs Bundesländern Pflicht ist. Dennoch würden nur 77 Prozent aller Besitzer einer Fellnase über eine solche Absicherung verfügen, heißt es. In den Bundesländern ohne Pflicht sind es laut den Ausführungen 69 Prozent.

Jährlich verursachten Hunde rund 100.000 versicherte Haftpflichtschäden in Höhe von rund 80 Millionen Euro, wird der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zitiert. Die Statistik der Allianz Versicherungen zeige, dass ein Hund im Schnitt doppelt so hohe Haftpflichtschäden verursache wie ein Mensch.

Labrador und Schäferhund

Zur Auswahl des Teilnehmerfeldes werden in dem Beitrag keine Angaben gemacht. Je Akteur wurde nur ein Tarif berücksichtigt. Unter welcher Maßgabe, ist nicht zu erfahren. Die Prüfer haben zwei Rankings mit jeweils 15 Anbietern erstellt, die sich zum einen an der Jahresprämie und zum anderen an den Leistungen orientieren.

Der Test wurde für zwei Beispielhunde durchgeführt, deren Besitzer jeweils 40 Jahre alt sind. Beim Labrador Retriever wurde eine Deckungssumme von mindestens fünf Millionen Euro und einer Selbstbeteiligung bis zu 150 Euro zugrundegelegt, beim Schäferhund eine Deckungssumme von mindestens 20 Millionen Euro und keine Selbstbeteiligung. Der Labrador war Musterhund für den Vergleich nach Preis, der Schäferhund für den Vergleich nach Leistung.

Die für die Bewertung relevanten Kriterien werden kaum thematisiert. Maßgeblich seien vor allem jeweils die Deckungssumme und der Versicherungsumfang gewesen, heißt es. Hierzu gehörten etwa die Selbstbeteiligung, das Hüten durch dritte Personen, der Besuch von Hundeschulen, ungewollte Deckakte und der Schutz im Ausland.

Durchgeführt wurde die Beurteilung vom Tierversicherungsmakler VS vergleichen-und-sparen. In der Gesamtwertung konnten maximal 81 Punkte erzielt werden.

Testsieger nach Leistung sind die NV-Versicherungen ...

Beim Leistungsranking entschied zunächst die Punktzahl über die Platzierung. Bei gleichem Wert kam es dann auf die Jahresprämie an. Zum Ergebnis heißt es: „Die leistungsstarken Tarife haben fast alle eine Deckungssumme von 50 Millionen Euro, verlangen keine Selbstbeteiligung und sichern in der Mehrheit auch Sachschäden an gemieteter Einrichtung mit zweistelligen Millionenbeträgen ab.“

Testsieger wurden die NV-Versicherungen VVaG mit 77,4 Punkten. Der Tarif „Premium Plus 3.0“ kostet 86 Euro im Jahr. An zweiter Stelle rangiert punktgleich die Bessergrün GmbH. Hier liegt die Jahresprämie für die gleichnamige Offerte „Premium Plus 3.0“ bei 89 Euro.

Das günstigste Angebot ist beim Drittplatzierten Rhion.digital, eine Marke der Rhion Versicherung AG, zu haben. Der Tarif „Spezial R22“ bietet Haltern von Schäferhunden laut dem Test mit 77,1 Punkten einen leistungsstarken Versicherungsschutz für 57 Euro im Jahr.

Knapp dahinter folgt die Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH mit „max-THV Plus“, gleichem Zähler und einer Jahresprämie von 59 Euro. Ebenfalls 77,1 Punkte schaffte die Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Für „THV“ sind jährlich 96 Euro auf den Tisch zu legen.

... und nach Preis Rhion.digital

Beim Preisranking war die Jahresprämie ausschlaggebend. Die Prüfer ermittelten vier Gesellschaften, die unter 40 Euro im Jahr blieben – bei allerdings geringeren Deckungssummen mit Ausnahme des Angebots von Phönix.

„Der Leistungsumfang ist ähnlich gut wie bei den teureren Policen: Auch das Hüten fremder Hunde, das Beißen des fremden Hundehalters, der ungewollte Deckakt, der Besuch von Hundeschulen und eine Forderungsausfall-Deckung sind mitversichert. Bei Letzterer kann es allerdings eine Mindestschadenhöhe geben“, schreiben die Tester.

Mit 60,7 Punkten schaffte es die Rhion an die Spitze der Top Five. Halter eines Labradors zahlen für „Spezial R22“ nur 34 Euro im Jahr. Dahinter folgt die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG mit dem Maklertarif „Top“, der 54,4 Punkte erreichte. Die Jahresprämie wurde mit 37 Euro berechnet.

Platz drei geht an die Oberösterreichische Versicherung AG, Niederlassung in Deutschland (Produkt: „Plus“; Jahresprämie: 37 Euro; Leistung: 38,5 Punkte) und Platz vier an Phönix („max-THV Plus“, 39 Euro, 61,5 Punkte). Rang fünf sichert sich die Asspario Versicherungsdienst AG („fair select“, 42 Euro; 42,6 Punkte).

Weitere Untersuchungen

Die Franke und Bornberg GmbH hat kürzlich erstmals ein Tierhalterhaftpflicht-Produktrating aufgelegt (VersicherungsJournal 22.4.2024). Die Analysten prüften unter anderem 164 Hundehalterhaftpflicht-Tarifkonfigurationen von 83 Gesellschaften.

Nur sechs Offerten erhielten die Höchstnote „FFF+“ („hervorragend“). Dies sind:

Die Ascore Das Scoring GmbH kürte im vergangenen Herbst die besten Hundehalterhaftpflichttarife (15.8.2023). Dabei erhielten 21 Anbieter für einen oder mehrere Tarife die Höchstnote von sechs Kompassen. Insgesamt gehörten 83 Lösungen von etwa vier Dutzend Produktgebern zu den Testkandidaten.