Die besten Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtpolicen laut Finanztest

26.4.2024 – Axa, GEV und WGV bieten nicht nur besonders günstige, sondern auch besonders umfassende Haus- und Grundbesitzerhaftpflichttarife an. Dies zeigt eine Auswertung der Stiftung Warentest.

Die Stiftung Warentest hat 31 Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherungen unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in der Ausgabe 5/2024 der Zeitschrift Finanztest veröffentlicht.

„Elf Versicherer bieten Tarife mit vollständigem Schutz. Alle übrigen Angebote haben Lücken“, heißt es gleich zu Beginn des fünfseitigen Beitrags „Wichtig für Vermieter“.

Viele Versicherer haben abgesagt

Die Tester haben nach eigenen Angaben insgesamt 137 Versicherungsunternehmen angeschrieben. Davon hatten 106 „entweder kein passendes Angebot oder wollten sich nicht an unserer Untersuchung beteiligen“, schreiben die Autoren des Berichts.

In die Auswertung einbezogen wurden nur Offerten, die einzeln abschließbar sind und eine Deckung von mindestens zehn Millionen Euro bieten.

Der Vergleich beruht auf folgenden Angaben:

Versicherungssumme,

Jahresbeitrag (Einjahresvertrag, jährliche Zahlweise, keine Vorschäden in den vergangenen fünf Jahren) für ein Zweifamilienhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 200 Quadratmetern, zwei Wohnungen und einem Bruttovorjahresmietwert von 25.000 Euro,

Jahresbeitrag (Einjahresvertrag, jährliche Zahlweise, keine Vorschäden in den vergangenen fünf Jahren) für ein Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtwohnfläche von 480 Quadratmetern, sechs Mietwohnungen und einem Bruttovorjahresmietwert von 50.000 Euro, das nicht im Besitz einer Eigentümergemeinschaft ist,

günstigerer Spezialtarif für ein Einfamilienhaus,

günstigerer Spezialtarif für ein Mehrfamilienhau, das sechs Eigentümern gehört,

Jahresbeitrag für ein unbebautes, 500 Quadratmeter großes Grundstück,

Bausumme, bis zu der ein Bauvorhaben mitversichert ist,

Absicherung des Betriebs einer mit dem Stromnetz verbundenen Photovoltaikanlage,

Absicherung von Allmählichkeitsschäden,

Absicherung von Sachschäden durch das Austreten von häuslichen Abwässern und

Absicherung von Folge- und Vermögensschäden durch Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum.

Keine Sieger

Die geprüften Tarife haben kein Qualitätsurteil erhalten. Es wurde weder ein Testsieger gekürt noch ein Ranking erstellt.

Die Prüfer empfehlen allerdings – obwohl Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtpolicen allgemein vergleichsweise günstig sind –, nicht irgendeinen Vertrag abzuschließen, sondern Preise zu vergleichen. Entsprechende Tarife haben sie in ihrer Tabelle farblich markiert.

Axa, Cosmos, GEV, GVO, NV und WGV besonders günstig

Demnach verlangt die Axa Versicherung AG (Tarif: „BOXflex“) für die Absicherung von Besitzern eines unbebauten, 500 Quadratmeter großen Grundstücks im Jahr nur sechs Euro. Die Cosmos Versicherung AG („Basis/Comfort“) ruft bei einem Einfamilienhaus im günstigeren Spezialtarif jährlich lediglich 27 Euro auf.

Die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) („Top/Max“) fordert bei einem Zweifamilienhaus 35 Euro, bei einem Mehrfamilienhaus 45 Euro und bei einem Mehrfamilienhaus im Besitz einer Eigentümergemeinschaft 36 Euro im Jahr.

Bei der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG („Top-VIT/Top-VIT PlusN“) sind bei einem Zweifamilienhaus 34 Euro und bei einem Mehrfamilienhaus 48 Euro auf den Tisch zu legen. Die NV-Versicherungen VVaG („Premium/PremiumPlus“) punkten mit 44 Euro, wenn der Versicherungsnehmer ein Mehrfamilienhaus besitzt.

Positiv hervorgehoben werden auch die Offerten der WGV-Versicherung AG („Privat 2020“). Hier sind im Jahr lediglich 37 Euro bei einem Zweifamilienhaus und 48 Euro bei einem Mehrfamilienhaus aufzuwenden. Im Spartarif sind es sogar nur 25 Euro bei einem Einfamilienhaus und 37 Euro bei einem Mehrfamilienhaus im Besitz einer Eigentümergemeinschaft.

Elfmal Rund-um-Schutz

Zu den bereits genannten elf Versicherungsunternehmen, die laut Stiftung Warentest Produkte mit allen wichtigen Leistungen anbieten, also auch Schäden durch eine Photovoltaikanlage absichern und für Wohnungseigentümergemeinschaften in punkto Folge- und Vermögensschäden am Eigentum geeignet sind, gehören:

Bezugsquelle

Der Bericht „Wichtig für Vermieter“ lässt sich auf der Internetseite der Stiftung Warentest für 4,90 Euro freischalten.

Das gesamte Finanztest-Heft 5/2024 ist im Onlineshop für 6,99 Euro als Download zu erwerben. Die Print-Ausgabe kann an gleicher Stelle für 7,40 Euro angefordert werden.