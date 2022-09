Die besten Berufsunfähigkeits-Versicherungen für Beamte bei Polizei, Feuerwehr und Justiz

8.9.2022 – Franke und Bornberg hat BU-Policen mit DU-Klausel für Polizei-, Justizvollzugs- und Feuerwehrbeamte untersucht. Testsieger bei Tarife für Polizeibeamte und Feuerwehrpersonal sind die DBV und die Signal Iduna. Bei der Absicherung für den Justizvollzugsdienst liegt die DBV vorne.

Nachdem die Franke und Bornberg GmbH kürzlich die Dienstunfähigkeits- (DU-) Klauseln in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung unter die Lupe genommen hat (VersicherungsJournal 14.6.2022), kamen nun Tarife mit spezieller DU-Klausel für Polizei-, Justizvollzugs- und Feuerwehrbeamte auf den Prüfstand.

Die Analysten erklären dazu, dass die Einsatzfähigkeit mancher Beamtengruppen an erhöhte körperliche und mentale Voraussetzungen gebunden sei. Könnten diese besonderen gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr erfüllt werden und sei innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Wiederherstellung der Dienstfähigkeit zu erwarten, liege eine „spezielle Dienstunfähigkeit“ vor.

Der Dienstherr entscheidet

Allerdings variieren diese Anforderungen Franke und Bornberg zufolge je nach zuständiger Behörde, die zudem jeweils – weitgehend frei – die Entscheidung trifft. Im Gegensatz zur Berufsunfähigkeit sei für Dienstunfähigkeit kein bestimmter Grad einer Einschränkung notwendig.

„Der Dienstherr legt die Anforderungen bezüglich der Feststellung der zur Verbeamtung auf Widerruf nötigen Diensttauglichkeit fest und entscheidet unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer amtsärztlichen Untersuchung auch über das Vorliegen von Dienstunfähigkeit“, wird berichtet.

WERBUNG

Der Status ist ausschlaggebend

Wichtig für die Versorgungsansprüche von Beamten sei deren Status zum Zeitpunkt der Dienstunfähigkeit. Beamte auf Lebenszeit (BaL) würden in der Regel in den Ruhestand versetzt und hätten Anspruch auf Bezüge nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

Beamte auf Widerruf (BaW) dagegen würden entlassen und in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert und hätten nur in Ausnahmefällen einen Anspruch auf Unterhaltsbeitrag, so das Analysehaus. Bei Beamten auf Probe (BaP) komme es wiederum auf den Grund der Dienstunfähigkeit an.

Aspekte einer „echten“ DU-Klausel

Als zusätzliche Absicherung der Arbeitskraft biete sich eine klassische Berufsunfähigkeits-Versicherung nur bedingt an, da nicht jeder Fall von Dienstunfähigkeit zwangsläufig mit Berufsunfähigkeit gleichzusetzen sei. Die Analysten empfehlen den Einschluss einer sogenannten DU-Klausel – allerdings einer „echten“ oder zumindest „eingeschränkt echten“ (14.6.2022).

„Eine gute DU-Klausel erkennt man daran, dass sie Versicherten tatsächlich ein vereinfachtes (Leistungs-) Anerkenntnis bietet. Dabei verzichten einige Versicherer sogar auf ein eigenes (Über-) Prüfungsrecht, wenn ein Dienstherr die Dienstunfähigkeit festgestellt hat“, schreiben die Analysten.

Eingeschränkt bedeute in diesem Zusammenhang, dass der Versicherer eine DU ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen anerkenne, also zumindest diesen Sachverhalt überprüfen könne. Ein solches Prüfungsrecht könne den Versicherer oder die Versicherten-Gemeinschaft vor Willkür eines Dienstherrn schützen.

Planungssicherheit für entlassene Beamte

Leiste der Versicherer aufgrund spezieller DU, so werde die Leistungsdauer bei Beamten auf Widerruf und Probe zumeist begrenzt und es erfolge eine eigene Prüfung des Versicherers im Anschluss an die Leistung, berichten die Analysten weiter. Die Zusage einer zeitlich befristeten Leistung biete Planungssicherheit, da für diese Gruppen in der Regel kein Versorgungsanspruch bestehe.

„Eine für Beamtenanwärter und Beamte auf Probe vorteilhafte Regelung beinhaltet also eine möglichst lange garantierte Leistungszusage (teilweise bis zu 72 Monate) und eine Erweiterung der Leistungsdauer auf Zeiten nachweisbar fortlaufender Bezüge nach dem Beamten-Versorgungsgesetz für aufgrund spezieller Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Beamte auf Probe“, heißt es.

Testsieger

Franke und Bornberg hat zum Untersuchungs-Zeitpunkt im April 2022 nur wenige Versicherer mit spezieller DU-Klausel für Polizei-, Feuerwehr und Justizvollzugsbeamte ermittelt. In einem Blogbeitrag auf der Homepage des Analysehauses werden in drei „Klartext-Tabellen“ alle Anbieter mit „echter“ und „eingeschränkt echter“ spezieller DU-Klausel aufgeführt.

Testsieger unter elf Akteuren mit spezieller DU-Klausel für den Polizeivollzugsdienst wurden die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG (Tarif „SBU mit Einschluss allgemeiner und spezieller DU“) und die Signal Iduna Lebensversicherung AG („SI WorkLife EXKLUSIV-Plus, Vollzugsdienst-Unfähigkeitsklausel zur SI WorkLife EXKLUSIV-Plus“).

Dienstunfähigkeits-Versicherung für Polizeibeamte (Bild: Franke und Bornberg)

Beide Versicherer liegen auch bei der Absicherung der speziellen DU für den feuerwehrtechnischen Dienst vorne. Die DBV und die Signal Iduna („SI WorkLife EXKLUSIV-Plus, Feuerwehrdienst-Unfähigkeitsklausel zur SI WorkLife EXKLUSIV-Plus“) setzen sich damit gegen sieben weitere Gesellschaften durch.

Dienstunfähigkeits-Versicherung für Feuerwehrbeamte (Bild: Franke und Bornberg)

Unter den acht Anbietern mit spezieller DU-Klausel für den Justizvollzugsdienst geht die DBV als Sieger hervor. Hier wurde nur ein Champion gekürt.