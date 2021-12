Die besten Berufsunfähigkeits-Versicherer in der Leistungspraxis

1.12.2021 – Für das BU-Leistungspraxisrating untersucht Franke und Bornberg erstmals Dialog und Huk- Coburg. Beide erhalten auf Anhieb die Note „sehr gut“. Besser ist die Allianz. Gut schneiden Gothaer und Zurich ab. Die Gothaer lässt nun auch ihre Leistungspraxis bei Grundfähigkeits-Versicherungen durchleuchten und wird hier mit „gut“ bewertet.

Die Dialog Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG haben sich erstmals dem BU-Leistungspraxisrating der Franke und Bornberg GmbH gestellt.

Bei dieser Untersuchung kommt die Professionalität beim Abwickeln von Leistungsfällen im Bereich der Berufsunfähigkeit (BU)-Versicherung auf den Prüfstand. Das BU-Leistungspraxisrating weicht damit vom BU-Unternehmensrating des Analysehauses ab, das die Versicherer als Ganzes ins Visier nimmt (VersicherungsJournal 27.4.2021, 4.3.2019, 25.4.2018).

Das Urteil beruht auf Daten, Stichproben und Interviews

„Die Qualität der Leistungsfall-Bearbeitung, die Unterstützung des Kunden und die Qualität der Leistungsentscheidung stehen im Mittelpunkt unserer Untersuchungen. Wir erwarten eine faire, transparente und schnelle Leistungsprüfung, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt und in seiner besondere Situation nicht überfordert“, heißt es in den Bewertungsrichtlinien (PDF, 3 MB).

Das Ratingurteil beruht auf einer Erhebung von Daten sowie auf Stichproben und Interviews vor Ort im jeweiligen Unternehmen. Auf den Prüfstand kommen drei Bewertungsbereiche, die unterschiedlich gewichtete werden:

Qualität der Leistungsfall-Bearbeitung (50 Prozent),

Unterstützung des Kunden (25 Prozent) und

Qualität der Leistungsentscheidung (25 Prozent).

Die Bewertungsskala sieht sieben Notenstufen vor. Sie reicht von der Note „FFF+“ („hervorragend“) über „FFF“ („sehr gut“), „FF+“ („gut“) und „FF“ („befriedigend“) über „F+“ (ausreichend“) und „F“ (mangelhaft“) bis hin zu „F-“ („ungenügend“).

Allianz ist „hervorragend“, Dialog und Huk-Coburg sind „sehr gut“

Michael Franke (Bild: Neuenhausen)

Im Erstrating erreichen die beiden erstmals untersuchten Anbieter auf Anhieb die Note „sehr gut“. „Das schafft man nicht aus dem Stand. Das Ergebnis beweist: Dialog und Huk-Coburg betreiben die Berufsunfähigkeits-Versicherung bereits über Jahre höchst professionell und kundenorientiert“, kommentiert Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter von Franke und Bornberg.

„Mit jedem weiteren Teilnehmer steigt die Aussagekraft unserer Untersuchung“, sagt er. „Sich diesem Verfahren zu stellen, ist es ein klares Statement.

Diese Versicherer stehen zu ihrer Geschäftspraxis und haben nichts zu verbergen – auch nicht im Leistungsfall.“ Das sorge für Vertrauen.

Insgesamt haben sich nach eigenen Angaben folgende neun Gesellschaften dem BU-Leistungspraxisrating unterzogen, von denen fünf ihr Ratingergebnis auf der Homepage des Analysehauses anzeigen lassen:

Gothaer schneidet im GF-Leistungspraxisrating mit „gut“ ab

Franke und Bornberg analysiert zudem seit zwei Jahren die Leistungspraxis von Grundfähigkeits-Versicherungen (GF). Dieses Produkt gewinne an Bedeutung und habe im Neugeschäft mittlerweile Policen gegen Erwerbsunfähigkeit verdrängt, berichten die Analysten.

Jetzt hat die Gothaer ihre Leistungspraxis auch in dieser Sparte durchleuchten lassen. Sie erzielt die Note „FF+“ („gut“).

Weitere Studien zu BU-Versicherungen

Die Assekurata Solutions GmbH hat zuletzt in einer Umfrage 500 Inhaber einer selbstständigen Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung zu ihren Erwartungen und Anforderungen an die jeweiligen Anbieter befragt.

Wenn der Ernstfall eintrifft, kommt es den Befragten vor allem auf eine schnelle und individuelle Leistungsregulierung durch den jeweiligen Anbieter an (11.5.2021, 6.5.2021).

Welche Versicherer aus Kundensicht zur Spitzengruppe in der BU-Leistungspraxis gehören, hat die Servicevalue GmbH Anfang des Jahres untersucht (26.1.2021).