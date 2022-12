Die besten bAV-Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

2.12.2022 – In der betrieblichen Altersversorgung ist die Allianz laut einer Befragung der Maklergenossenschaft der große Favorit ihrer Partnerbetriebe. In der Qualitätsrangliste reichte es nur zum achten Platz. Hier gewann der Volkswohl Bund, der beim Neugeschäft nur Siebter wurde. Den Silberrang teilen sich Swiss Life und LV 1871. Zur Bewertung standen Erreichbarkeit, Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.200 Partnerbetriebe durchgeführt.

Hierbei sollten die Befragten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Umfrage gingen 692 Nennungen ein.

Allianz gewinnt Neugeschäftswertung

Den Spitzenplatz sicherte sich die Allianz Lebensversicherungs-AG mit einem Anteil von über einem Viertel an den Favoritenstimmen vor der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (Anteil rund ein Siebtel). Die Reihenfolge und die Zustimmungswerte entsprechen in etwa der vorigen Umfrage (8.11.2021).

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, mit zwei Stimmen Vorsprung gegen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, durch. Für beide votierte gut jeder zwölfte Befragte.

Dahinter folgen dicht beieinander die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Diese vier Anbieter konnten zwischen fast sieben und knapp fünf Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Dabei verbesserte sich die Canada Life sowie die Stuttgarter um jeweils eine Stelle und die LV 1871 um drei Stufen. Die Swiss Life verlor eine Position, die Nürnberger zwei und der Volkswohl Bund trotz eines nur leicht niedrigeren Werts drei Plätze.

Volkswohl Bund siegt in der Qualitätswertung

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus auf einer Schulnotenskala verschiedene Serviceaspekte bewerten. Hierzu zählten Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Neugeschäfts-Spitzenreiter Allianz landete in der Qualitätswertung nur an drittletzter Stelle der zehn aufgeführten Produktgeber (Mittelwert: 1,98). In allen vier Bereichen gab es nur unterdurchschnittliche Bewertung. Bezüglich der Erreichbarkeit kam sogar nur ein Wettbewerber schlechter weg – und die führende Gesellschaft ist 0,7 Notenpunkte entfernt.

An der Spitze in puncto Qualität liegt der im Neugeschäft an siebter Stelle rangierende Volkswohl Bund (1,52). Das Unternehmen schnitt in allen Aspekten bis auf die Produktqualität (Platz zwei) besser als die Konkurrenz ab.

Swiss Life und LV 1871 auf geteiltem Silberrang

Mit jeweils 1,66 liegen Swiss Life und LV 1871 gleichauf an zweiter Stelle im Qualitätsranking. In Sachen Produktqualität und Policierung hatte die Swiss Life minimal die Nase vorn. Den relativ deutlichen Rückstand bezüglich der Erreichbarkeit machte die LV 1871 mit einem klar besseren Verhalten im Leistungsfall wett.

Den vierten Rang teilen sich Alte Leipziger und Nürnberger (jeweils 1,84). Bei Letzterer verhinderten vor allem die bestenfalls leicht überdurchschnittlichen Bewertungen von Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit eine bessere Platzierung – trotz der zweitbesten Produktqualität.

Die Alte Leipziger konnte im Gegensatz zum vorgenannten Wettbewerber vor allem mit der deutlich besseren Antragsbearbeitung punkten. In den anderen drei Bereichen schnitt sie jeweils etwas schlechter ab.

Während die Alte Leipziger in der Qualitätswertung um zwei Positionen schlechter platziert ist als beim Neugeschäft, kamen die Nürnberger vier, die LV 1871 drei und die Swiss Life zwei Ränge besser weg in Sachen Neugeschäft.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt waren dies neben der Kraftfahrt- (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022) auch die Transport- (19.8.2022, 31.8.2022), die Krankenvoll- (2.8.2022, 9.8.2022, 15.8.2022) und die Krankenzusatz-Versicherung (11.7.2022, 27.7.2022).

Erhebungen wurden auch in der Absicherung des eigenen Hab und Guts (25.4.2022, 23.5.2022, 21.6.2022) in der Todesfall- (30.3.2022, 11.4.2022) und der Arbeitskraftabsicherung (9.3.2022, 15.3.2022) sowie in der Pflegezusatz-Versicherung (7.2.2022, 2.2.2022) durchgeführt.