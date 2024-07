Die Bayerische macht die Berufsunfähigkeitsversicherung zum Baukasten

4.7.2024 – Seit dem Monatsanfang ist die Muttergesellschaft wieder im Neugeschäft aktiv. Die neuen BU-Policen bestehen aus drei Grundtarifen für verschiedene Zielgruppen, die je nach Bedarf mit sechs unterschiedlichen Klauseln erweitert werden können. Gegenüber dem bisherigen Angebot wurden etliche Details verbessert. Die Nettobeiträge werden für fünf Jahre garantiert.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Muttergesellschaft in BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. umbenannt und steigt mit dieser wieder aktiv in das Neugeschäft ein (VersicherungsJournal 5.6.2024).

Eines der ersten Produkte ist die Anfang Juli vorgestellte Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung „BU PROTECT“. Die „innovative Produktlinie“ solle helfen, schnell wieder ins Berufsleben einzusteigen. Sie sei als Bausteinkonzept konzipiert und könne so stets an die individuellen Bedürfnisse Kunden angepasst werden.

Berufsunfähigkeitsversicherung in drei Varianten

Die Grundbausteine sind:

„BU PROTECT“ für alle Berufsgruppen und einer „echten, marktdifferenzierenden Dienstunfähigkeitsklausel“.

„BU PROTECT Bundeswehr“ für Angehörige der Bundeswehr.

„BU PROTECT young“ für junge Berufstätige und Berufseinsteiger mit vergünstigten Startbeiträgen.

In allen Varianten besteht der volle Leistungsanspruch ab 50 Prozent Berufs- oder Dienstunfähigkeit sowie ab einem Pflegepunkt.

Sechs Erweiterungsoptionen für individuelle Bedürfnisse

„Zur weiteren Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände“ können sechs verschiedenen Erweiterungsoptionen gewählt werden:

„AU-Schutz“: BU-Rente bei mindestens sechs Monaten Arbeitsunfähigkeit für maximal 36 Monate Leistungsdauer.

„Prestige-Schutz“: Hier verzichtet der Versicherer auf konkrete Verweisung und bietet einmalig bis zu 6.000 Euro Sofortleistung bei anerkannter Berufsunfähigkeit sowie bis zu 12.000 Euro für Wiedereingliederungs- und Umorganisationshilfe.

„Pflege-Schutz“: Einschluss lebenslanger Leistungen bei Pflegebedürftigkeit ab drei von sechs Pflegepunkten.

Speziell für Beamte sind diese Klauseln erhältlich:

„Teil-DU-Schutz“: Leistungen ab 20 Prozent Dienstunfähigkeit. Der Bedarf dafür besteht nach Unternehmensangaben, weil bei Teil-Dienstunfähigkeit eine Versorgungslücke entsteht, die nur teilweise vom Dienstherren ausgeglichen wird.

„Dienstanfänger-Schutz“: Junge Beamtenanwärter erhalten 150 Prozent der Rente bei frühzeitiger Dienstunfähigkeit. Diese Erweiterung können bereits Lehramtsstudierende abschließen.

„Vollzugsdienst-Schutz“: Absicherung der besonderen/speziellen Dienstunfähigkeit bei Polizei-, Zoll-, Justiz-, und Feuerwehrbeamten.

Die Optionen von „BU PROTECT“ (Bild: Die Bayerische)

„Wir wollen damit nicht nur den unterschiedlichen Anforderungen moderner Berufsbilder Rechnung tragen, sondern auch eine Lösung bieten, die in puncto Flexibilität und Sicherheit neue Maßstäbe setzt“, begründet Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender Versicherungsgruppe, die Vielfalt.

Zahlreiche Änderungen im Detail

Gegenüber dem bisherigen Berufsunfähigkeits-Schutz hat die Bayerische etliche Details verbessert. Dazu gehören unter anderem die Erhöhung der Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung von 36.000 auf 48.000 Euro und bei Karrieresprüngen auf bis zu 72.000 Euro sowie der Leistungsdynamik bis drei (bisher zwei) Prozent.

Die Annahmerichtlinien und die Antragsfragen wurden nicht verändert, teilt die Bayerische auf Anfrage mit.

Eine Übersicht der Änderungen sowie weitere Unterlagen zu dem Angebot stellt der Versicherer in seinem Beraterportal zum Herunterladen bereit.

Die Vorstände Martin Gräfer, Herbert Schneidemann und Thomas Heigl ( v.l.n.r.) (Bild: die Bayerische)

Beitragssicherheit für die ersten fünf Versicherungsjahre

„Durch die Neukalkulation von rund 5.000 Berufen können diese nun zu günstigeren Konditionen angeboten werden“, heißt es in der Pressemitteilung zur Produkteinführung. Auf Nachfrage wird erläutert, dass die Veränderungen je nach Beruf, Eintritts- und Endalter „zwischen wenigen Cent und auch mal um die zehn Prozent“ betragen kann.

Kein Beruf sei verteuert worden. „Durch geänderte Inzidenzen in der Rechnungsgrundlagen sehen wir aber bei niedrigen Endaltern bis zu 60 manchmal teurere Beiträge.“ Der Umfang dieser Erhöhungen sei von Alter, Dauer und Beruf abhängig. Genaueres wurde dazu nicht genannt.

Die Nettobeiträge für diese Tarifgeneration bleiben für die ersten fünf Kalenderjahre unverändert, garantiert die Bayerische. Das sei einzigartig, erklärt Finanzvorstand Thomas Heigl.

Die Tarife sind noch mit aktuellen Höchstrechnungszins von 0,25 Prozent kalkuliert. Für alle ab dem 1. Juli abgeschlossenen Biometrie-Policen sei geplant, dass diese „einfach, unbürokratisch und ohne erneute Gesundheitsprüfung auf neue Verträge umgestellt werden können“, hatte Vertriebsvorstand Martin Gräfer im Mai angekündigt (2.5.2024). Jetzt heißt es aber: „Hier sind wir noch in der Abstimmung unseres finalen Vorgehens.“