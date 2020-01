Die Bayerische kündigt Telematik-Tarif an

29.1.2020 – Für einen neuen Telematik-Tarif kooperiert die Bayerische mit dem Schweizer Start-up Kasko2go. Das Angebot soll im Frühjahr an den Start gehen und Kunden mit Rabatten bis zu 50 Prozent belohnen

Die Bayerische Beamten Versicherung AG (die Bayerische) und das Schweizer Insurtech Kasko2go AG haben ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung für Telematik-Tarife in Deutschland gestartet. Der Versicherer plant im ersten Halbjahr 2020 stufenweise ein App-basiertes Angebot einzuführen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Rabatte bis zu 50 Prozent

Vorbild ist ein Schweizer Produkt, das die Bayerische gemeinsam mit der Dextra Versicherung AG, einer Beteiligung der Münchener Gesellschaft (VersicherungsJournal 14.11.2017), auf den Nachbarmarkt brachte.

Der neue Tarif soll „sicheres und umweltbewusstes Fahrverhalten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent gegenüber klassischen Kfz-Tarifen“ belohnen, so der Versicherer. Die Prämie werde anhand der „tatsächlich gefahrenen Kilometer und des Fahrstils“ berechnet. Weitere Angaben zu Leistungen und Beiträgen gibt die Gesellschaft allerdings noch nicht preis.

300.000 geschätzte Telematik-Kunden

Auf rund 300.000 wird die Zahl der Autofahrer geschätzt, die eine Kfz-Versicherung mit Fahrstil-abhängigen Beiträgen abgeschlossen haben. Telematik-Tarife haben unter anderem die Allianz Versicherungs-AG, die Huk-Coburg Versicherung und die VHV Allgemeine Versicherung AG im Portfolio (5.11.2019).

Andere Gesellschaften wie die Sparkassen Direkt Versicherung AG sind aus diesem Segment wieder ausgestiegen (28.10.2019).

Tarif funktioniert über Smartphone-App

Um den Tarif nutzen zu können, werde kein zusätzliches Gerät, sondern ausschließlich eine auf dem Smartphone installierte App benötigt. Die Abrechnung erfolge dabei kilometergenau. Das Tool soll den deutschen Kunden ab Frühjahr zur Verfügung stehen.

Interessenten können die App auch dann nutzen, wenn sie noch keinen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben. Die Nutzung ist für sie kostenlos, Vorteile bei einem späteren Abschluss gibt es dadurch nicht. Die Klientel könne so aber prüfen und testen, ob das Angebot auch einen Vorteil für sie biete, erklärt die Gesellschaft.

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

„Faire Prämie“

„Nach unserer Analyse schätzen viele Verbraucher, wenn sie für die tatsächlich genutzte Leistung bezahlen. Da Autofahrer künftig über uns den bestmöglichen Schutz immer dann, wenn sie ihn brauchen, für eine faire Prämie abschließen können, erhoffen wir uns langfristig ein großes Interesse an dieser innovativen Idee“, lässt sich Martin Gräfer, Vertriebsvorstand der Bayerischen, zitieren.

Bisher bietet der Versicherer seinen Kunden in der Kfz-Versicherung einen „Dashcam-Tarif“ an. Autofahrern wird hier bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Beitrag für Haftpflicht, Teil- und Vollkasko versprochen (30.9.2019). Die Versicherer arbeiten daran, auch in die Kfz-Versicherung mittels Telematik mehr Varianz zu bringen, um sich vom Wettbewerb abzuheben (Medienspiegel 29.11.19).