„Die bAV wird sich weiter sehr dynamisch entwickeln“

9.9.2020 – Im letzten Jahr war die R+V besonders erfolgreich in der betrieblichen Altersversorgung. Sie erzielte hier einen Neubeitrag von rund 1,6 Milliarden Euro. Auch in den nächsten Jahren wird eine weiter sehr dynamische Entwickelung erwartet.

Über die Organisation des komplexen Bereichs der betrieblichen Altersversorgung (bAV), die besonderen Anforderungen an die Mitarbeiter und die Grenzen der Beratung sprach das VersicherungsJournal mit Rüdiger Bach, bAV-Vorstand in der R+V-Gruppe.

VersicherungsJournal: Wie ist bei der R+V die Kundenberatung in der betrieblichen Altersversorgung für die verschiedenen Durchführungswege organisiert?

Rüdiger Bach: Unser Außendienst ist nach Zielgruppen organisiert. Insbesondere für die Firmenkunden stehen spezialisierte Berater zur Verfügung – Gewerbekundenberater, Firmenkundenberater-Vorsorge und Unternehmens-Kundenberater-Vorsorge für die großen Unternehmen.

Zusätzlich steht unsere Compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH (VersicherungsJournal 6.12.2001) beispielsweise mit Rechtsgutachten und mathematischen Gutachten sowie Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversorgung zur Verfügung. Regionale Consultants unterstützen unseren R+V-Außendienst, wenn es über den Standard bei den Vorsorgespezialisten hinausgeht – etwa bei Auslagerungen von Pensionsverpflichtungen und Lebensarbeitszeitkonten.

VersicherungsJournal: Vor dem Hintergrund der Komplexität und der sich relativ häufig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen: Wo stehen die R+V und speziell der Außendienst vor besonderen Herausforderungen?

Rüdiger Bach (Bild: Martin Magunia)

Bach: Die sich stetig verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen stellen insbesondere unsere Firmenkunden vor große Herausforderungen. Hier unterstützen unsere Berater die Firmenkunden kontinuierlich in Jahresgesprächen. Dabei helfen sie ihnen, ihr Versorgungswerk rechtlich aktuell zu halten. Unsere Herausforderung dabei ist, das Know-how unserer Berater jederzeit auf dem aktuellen Stand zu halten und auch künftige Entwicklungen vorausschauend für die Unternehmen einzuschätzen.

VersicherungsJournal: Zu den Grenzen der Beratung: Wann müssen ein Steuerberater oder Rechtsanwalt eingeschaltet werden?

Bach: Die bAV ist oft von steuerlichen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen geprägt. Unsere Beratungsgesellschaft Compertis unterstützt bei diesen Fragestellungen, auch im Gespräch mit den vom Kunden hinzugezogenen Steuerberatern und Juristen seines Vertrauens. Wenn wir in den Bereich der „reinen“ Rechtsberatung kommen, es also nicht um Themenstellungen im Zusammenhang mit bAV-Produkten geht, ist gegebenenfalls zusätzlich aktiv ein Steuerberater beziehungsweise ein Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

VersicherungsJournal: Gibt es besondere Anforderungen bei der internen beziehungsweise externen Personalbeschaffung für die bAV-Bereiche?

Bach: Die R+V nutzt alle Kanäle zur internen und externen Personalbeschaffung, beispielsweise auch Social Media. Die Anforderungen an die verschiedenen Stellen sind klar definiert, die Qualifikationen werden in der Regel auch durch persönliche Gespräche und Assessment-Center abgefragt. Wichtig ist uns bei Bewerbern nicht so sehr das perfekte Wissen in der bAV, sondern die Bereitschaft, sich diesem Thema intensiv zu widmen, Expertise aufzubauen und ständig dazuzulernen. Das Wissen muss stets aktuell sein.

VersicherungsJournal: Im Jahr 2019 hat die R+V laut Geschäftsbericht im Bereich bAV die höchsten Zuwachsraten erzielt. Was bedeutet das in Zahlen und worauf führen Sie den Erfolg zurück?

Bach: Die bAV ist ein wichtiger Baustein für die Altersversorgung, der eine immer wichtigere Funktion in der Alterssicherung zukommt. Wir können als großer Anbieter unseren Kunden in sämtlichen Durchführungswegen der bAV und bei Lebensarbeitszeit-Modellen maßgeschneiderte, individuelle Lösungen anbieten. Sehr erfolgreich haben sich auch die Branchen-Versorgungswerke entwickelt wie zum Beispiel das Chemie-Versorgungswerk, das die Sozialpartner Bundes-Arbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC) und Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zusammen mit der R+V gegründet haben, oder das Branchenversorgungswerk Metallrente GmbH. Diese Strategie in der bAV hat sich für die R+V und ihre Kunden bewährt.

Das Jahr 2019 war besonders erfolgreich. Wir konnten es mit einem Rekordneubeitrag in der bAV abschließen. Alle Segmente haben ihre Neubeiträge gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Besonders dynamisch haben sich 2019, wie in den Vorjahren, die Neubeiträge bei den Lebensarbeitszeitkonten entwickelt. Am Ende erzielten wir 2019 einen bAV-Neubeitrag von circa 1,6 Milliarden Euro.

VersicherungsJournal: Wird die bAV in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen?

Bach: Wir erwarten, dass sich die bAV auch in den nächsten Jahren weiter sehr dynamisch entwickeln wird. Der Grundstein hierzu wurde mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz 2018 gelegt (24.11.2017). Denn seit 2018 ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Entgeltumwandlungen die Sozialversicherungs-Ersparnisse an den Arbeitnehmer weiterzugeben. Das spiegelt sich auch in unseren Neubeiträgen bei Direktversicherungen in der Pensionskasse wider.

Aber der Durchdringungsgrad der bAV ist insbesondere bei den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) noch immer ausbaufähig. Andere Länder wie Schweden oder die Schweiz haben daher ein „Auto-Enrolment“ eingeführt, das heißt, der Mitarbeiter wird automatisch zur bAV angemeldet, es sei denn, er widerspricht (Opting-out). Das Ergebnis dort ist, dass bis zu 90 Prozent der Mitarbeiter Ansprüche aus einer bAV haben. Und wir hoffen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, dass auch in Deutschland der Gesetzgeber die bAV zu einem Auto-Enrolment mit einem Opting-out weiterentwickeln wird.

